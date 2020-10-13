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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу сім разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши гранатомети і стрілецьку зброю. Втрат немає, - штаб

Ворог за добу сім разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши гранатомети і стрілецьку зброю. Втрат немає, - штаб

12 жовтня на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, з початком доби, а згодом і у вечірній час із гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник вів вогонь поблизу Авдіївки. А на ділянці неподалік населеного пункту Майорськ – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

Крім того, поодинокими пострілами з автоматичного станкового гранатомета противник провокував наших захисників біля Новолуганського, та двічі – поблизу населеного пункту Камишуваха. Окрім того, неприцільні ворожі постріли зі стрілецької зброї зафіксовано в районі Оріхового.

"Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.

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Водночас від початку поточної доби, 13 жовтня, російсько-окупаційні війська режим припинення вогню порушили 1 раз. Поблизу населеного пункту Зайцеве зафіксовано три поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомета.

Зазначається, що на вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні дії противника", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу сім разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши гранатомети і стрілецьку зброю. Втрат немає, - штаб 01

Автор: 

обстріл (29575) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+20
"неприцельные вражеские выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в районе Орехово". -"На Майдане Независимости в ночь с 10 на 11 октября ветеран российско-украинской войны Николай Микитенко совершил самосожжение. Сейчас он находится в коме. Несогласие с действиями власти, а именно разведением войск на линии разграничения и ползучей оккупации" -его смерть будет на твоей совести мразь зеленая из за такого вот ежедневного отчета о неприцелах о том что сам наступил на мину что убит от неосторожного обращения по своей вине об унижения воинов стоять и не стрелять и тех кто при настоящем президенте защищал и освобождал в 2014
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13.10.2020 07:34 Відповісти
+10
Вы что, дебилы, интервью Зеленского с ВВС не смотрели?
У НАС СТАБИЛЬНОЕ ПЕРЕМИРИЕ!!!
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13.10.2020 07:32 Відповісти
+9
Тишина в голові шута.
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13.10.2020 08:24 Відповісти
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Вы что, дебилы, интервью Зеленского с ВВС не смотрели?
У НАС СТАБИЛЬНОЕ ПЕРЕМИРИЕ!!!
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13.10.2020 07:32 Відповісти
"неприцельные вражеские выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в районе Орехово". -"На Майдане Независимости в ночь с 10 на 11 октября ветеран российско-украинской войны Николай Микитенко совершил самосожжение. Сейчас он находится в коме. Несогласие с действиями власти, а именно разведением войск на линии разграничения и ползучей оккупации" -его смерть будет на твоей совести мразь зеленая из за такого вот ежедневного отчета о неприцелах о том что сам наступил на мину что убит от неосторожного обращения по своей вине об унижения воинов стоять и не стрелять и тех кто при настоящем президенте защищал и освобождал в 2014
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13.10.2020 07:34 Відповісти
Надеюсь спросят с него и за погибших и за сидящих в тюрьмах-защитников родины.
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13.10.2020 07:56 Відповісти
https://www.facebook.com/vidsich/?__cft__%5b0%5d=AZWEMYhufVi_1pYSA1zu63Ntc8ebuOP78fbmfWEJuy1IoTIJYwT_l8LVz8A83vNZdW9l65qdDmudec-1*******************************************************************************************************************&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/vidsich/?__cft__%5b0%5d=AZWEMYhufVi_1pYSA1zu63Ntc8ebuOP78fbmfWEJuy1IoTIJYwT_l8LVz8A83vNZdW9l65qdDmudec-1*******************************************************************************************************************&__tn__=kC%2CP-R Відсіч
https://www.facebook.com/vidsich/posts/3427407573993304?__cft__%5b0%5d=AZWEMYhufVi_1pYSA1zu63Ntc8ebuOP78fbmfWEJuy1IoTIJYwT_l8LVz8A83vNZdW9l65qdDmudec-1*******************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 17 год ·

Просимо максимального репосту і підтримки журналістів!

Батько військовослужбовиці https://www.facebook.com/yuliya.mykytenko?__cft__%5b0%5d=AZWEMYhufVi_1pYSA1zu63Ntc8ebuOP78fbmfWEJuy1IoTIJYwT_l8LVz8A83vNZdW9l65qdDmudec-1*******************************************************************************************************************&__tn__=-%5dK-R Юлія Микитенко , фронтовик, вчинив самоспалення на Майдані через політику Зеленського.
У ніч із 10 на 11 жовтня 49-річний боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко, одягнувши однострій з бойовими нагородами, вчинив самоспалення на Майдані Незалежності на знак протесту проти політики президента Володимира Зеленського.
Про причини свого вчинку він розповів у дописах у Фейсбуку. Як зазначають Вартові Еспресо, невідомий учинив самопідпал о 3:30 ночі. Випадкові перехожі намагалися загасити полум'я. Обгорілого чоловіка шпиталізували до лікарні з майже 100 % опіків тіла.

За інформацією його доньки, також військовослужбовиці Юлії Микитенко, на цей час її батько живий, однак шанси вижити - мінімальні. Із останніх дописів Миколи Микитенка у Фейсбуку можна зрозуміти, що він незадоволений політикою Володимира Зеленського щодо бійців, які зараз захищають Україну від агресора. Рідні Миколи також це підтверджують.
Окрім того, в соцмережі він закликав усіх виходити на протест за Україну, як це зробила громадськість 24 серпня на День Незалежності.
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13.10.2020 09:31 Відповісти
Тим часом окремі онлайнресурси поширюють неправдиву інформацію, що нібито Микола Микитенко учинив спробу самогубства через невдале кохання.
Медіаресурси посилаються на закритий Телеграмканал MDK Private.
Зазначимо, що російські спільноти MDK (скорочено від «мудак») раніше неодноразово поширювали неправдиву та антиукраїнську інформацію.

У 2014 році Микола Микитенко брав участь у боях під Слов'янськом у складі добровольчого батальйону Національної гвардії України ім. Сергія Кульчицького.
Під час евакуації збитого вертольота на Карачуні він отримав поранення, має групу інвалідності.
Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.
Закликаємо всіх про максимальний розголос і підтримку родини в цій складній ситуації.
Микола Микитенко - герой України, який не зміг змиритись із страшною несправедливістю і жахливою політикою влади Володимира Зеленського у сфері оборони України від ворога.

Ми не маємо права мовчати про це і не маємо права дозволити російським ресурсам розмивати і нівелювати проблему, яка штовхнула військового на цей відчайдушний вчинок.
Ми намагаємося підтримати родину Миколи усіма способами, віримо, що йому вдасться виборсатися з того пекла, в якому він зараз перебуває.
Ми ніколи не пробачимо винних.
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13.10.2020 09:32 Відповісти
О какой совести можно говорить, да у него никогда её и в помине не было, такие рождаются без всякой совести, ему даже не дано знать, что такое СОВЕСТЬ!
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13.10.2020 18:28 Відповісти
У бабочки бронированный мерс, не актуально...
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13.10.2020 08:00 Відповісти
броньовані теж горять ...
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13.10.2020 09:37 Відповісти
Да ещё, как красиво...
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13.10.2020 18:31 Відповісти
Неприцельно из гп-25? Спадкове ураження сім метрів.😁
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13.10.2020 08:16 Відповісти
Коли голосуватимете за опзж, пригадайте....

Ворог за добу сім разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши гранатомети і стрілецьку зброю. Втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 7496
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13.10.2020 08:03 Відповісти
Прихильники опзж сюди не заглядають. Та й взагалі тішаться від таких новин.
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13.10.2020 08:09 Відповісти
Помним! Не простим!
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13.10.2020 08:11 Відповісти
Героям слава і вічна пам'ять !!

Смерть катам із московіі 😡
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13.10.2020 16:36 Відповісти
Скоро из за этой зелёной мыши, орки будут выходить в полный рост на пригорок и стрелять по солдатам Украины.
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13.10.2020 08:12 Відповісти
говорят...иногда так и бывает... (но "третьей силе" (дай ей Бог здоровья) это совсем не нравиться... а она очень обидчивая и лупит без промаха)
наши не стреляют? нет! ...а тасторонапозеленскому... постоянно кого-то прикапывает
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13.10.2020 09:33 Відповісти
Одне х завдань Бубочки - Єрмака - ₴ювідучити армію давати адекватну відповідь. Мпні вже просто цікаво, що буде робити армія, коли орки попруть вперед.
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13.10.2020 08:15 Відповісти
тишина то какая оглушительная!
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13.10.2020 08:20 Відповісти
Тишина в голові шута.
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13.10.2020 08:24 Відповісти
семь раз это ещё не системно
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13.10.2020 09:14 Відповісти
та ваще хаотично... фигня...главнокомандующего не беспокоить!...ему главное со счета не сбиться - какой день тишины (как бы)
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13.10.2020 09:35 Відповісти
Отмечается, что на огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.(ибо вражеские обстрелы доложили в прес- центр ОС,что они мирные ,а не коварные)
"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные действия противника", - добавили в пресс-центре ОС.
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13.10.2020 10:55 Відповісти
Как я понимаю, для клоуна, это и есть то самое -"перемирие", о котором он постоянно твердит.
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13.10.2020 18:56 Відповісти
Зе считает, раз на обстрелы наши не открывают огонь в ответ, то это уже перемирие и тишина, рассуждение еврейского мальчика - дебила.
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13.10.2020 19:03 Відповісти
а може головнокомандуючий, забравши зброю,видасть хлопцям рогатки - постріл безшумний. порушення перемир'я не буде, а сам поряд проконтролює.
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13.10.2020 20:01 Відповісти
 
 