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МЗС РФ скаржиться, що комісар Ради Європи Міятович не бачить "утисків російськомовних в Україні"

МЗС РФ скаржиться, що комісар Ради Європи Міятович не бачить

Міністерство закордонних справ Росії поскаржилося на роботу комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович нібито через ситуацію із захистом прав російськомовного населення в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС РФ

"Із жалем змушені констатувати вперте небажання Комісара приділяти в своїй роботі увагу системним порушенням прав російськомовних громадян у низці країн-членів Ради Європи. Так, Міятович відверто замовчує неприйнятну ситуацію з дотриманням прав людини в Україні, де влада веде цілеспрямовану кампанію щодо обмеження прав та інтересів численного російськомовного населення країни. Попри наші неодноразові звернення до Комісара, які містили конкретні приклади і свідчення дискримінаційного характеру мовної політики Києва і насильницької "українізації" всіх сфер життя суспільства, належної реакції не було", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.

Також там назвали підхід до роботи Міятович "таким, що суперечить принципу неупередженості", і закликали її "зробити активні кроки щодо захисту прав російськомовного населення в Україні".

Також читайте: Я б не сказав, що схід України - російськомовний, це змішане середовище, - Кулеба

Нагадаємо, згідно з нещодавнім опитуванням, 52% респондентів вважають, що в Україні не порушують прав російськомовних громадян. Ще 26% вважають, що права російськомовних в окремих випадках порушуються, 10% кажуть про постійні порушення.

Автор: 

МЗС рф (972) опитування (1986) мова (742) російська мова (317) Міятович Дуня (21)


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Топ коментарі
+62
Вот тут с притеснениями есть доказательства!
В гимназии №4 г. Одессы, десятилетняя девочка нагло издевалась над своим учителем и русскоговорящими одноклассниками, ОНА НАГЛО И САМОУВЕРЕННО ГОВОРИЛА НА УКРАИНСОМ ЯЗЫКЕ, что в свою очередь привело к переживаниям и страданиям учительницы!
Вот она - МУЧЕНИЦА, которая пострадала за великий скрепный русский язык!
МИД РФ жалуется, что комиссар Совета Европы Миятович не видит "притеснений русскоязычных в Украине" - Цензор.НЕТ 4132
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13.10.2020 07:53 Відповісти
+43
Що за виття з кацапських боліт?))
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13.10.2020 07:51 Відповісти
+41
Комиссар ничего не видит,потому что "притеснение рускаязичних" происходит лишь в больном воображении кацапни.
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13.10.2020 07:52 Відповісти
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Мовне питання - це, скажімо, чи потрібна в українській мові літера г з хвостиком, а функціонування в Україні російської "мови", це вже національне питання.
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13.10.2020 09:41 Відповісти
сначала надо решить вопрос притеснения украницев и украинской мовы на раисии
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13.10.2020 09:34 Відповісти
В росії нема українців. Лише хохLи. Вони бояться навіть заїкнутися про українські школи. Тому кацапи і спокійні.
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13.10.2020 09:42 Відповісти
и тем не менее вопрос там не решен, украинцев в раисе притесняют, они боятся заявить о своих правах на ридну мову
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14.10.2020 08:59 Відповісти
Вот бы этой "защитнице" отправить наши притесненные русскоязычные комментарии под этой новостью. Пусть их первых уст русскоязычных, вроде меня и остальных, узнает как нас на самом деле притесняют и что мы по этому поводу думаем.
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13.10.2020 09:46 Відповісти
Мовної проблеми в Україні не буде тоді, коли в Україні буде ЗАБОРОНЕНА і повністю зникне російська "мова". Те ж саме має відбутися і у Росії. Фактично русскаязичіє є психічним розладом і займатися ним мають медики та правоохоронці.
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13.10.2020 09:47 Відповісти
кто о чем, а вшивый о бане
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13.10.2020 09:49 Відповісти
Украинизация Украины - хорошо звучит!
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13.10.2020 09:49 Відповісти
Ага. Нехай подивиться, як
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://www.youtube.com/channel/UC7FEBULCrgaFxH05t6mYeHA Тарас Валерьевич Березовец ,
https://www.youtube.com/c/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%9A%D1%96%D1%82/featured Алексей Петров
ведуть свій канал.
Тарасик Чорновіл годинами розсусолює мовою окупанта на відомому ютуб каналі
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13.10.2020 09:52 Відповісти
«Республіка ШКІД» - Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1966 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.

Щит і меч - Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1968 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.

Тих, хто був причетним до цього злочину має бути знайдено та покарано. Це були єдині фільми, де можна було почути звичайну українську мову без кривлянь.
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13.10.2020 10:00 Відповісти
так скільки є українських шкіл в рашистській ********* і скільки ж було в Україні (рашистсько- языковых" до початку окупації рашистами України?
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13.10.2020 10:52 Відповісти
ага , так сильно притесняют, шо даже през у нас и тот рузскоизычный. Где хоть один русскоязычний в Украине, который совершил акт самосожжения в знак протеста против притеснений? Где хоть одна акция любого протеста с 1991 года? А вот в удмуртии или где-то еще на кацапии пару лет назад такое было. кстати из-за родного и ущемляемого языка покойного . Я думаю, что надо всем, использующим московское наречие украинского языка в Украине, дружно послать Калантаряна науй. Даже специальные акции - флеэшмобы поустраивать. Послать можно одну лошадь, а можно и с остальными типа куйла и компании.
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13.10.2020 11:57 Відповісти
Русскоязычные - те, кто не способен освоить какой либо язык кроме русского. Ну, еще - матерный.
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13.10.2020 12:11 Відповісти
"еще - матерный." - так це і є ісконно русскій! Ще в 14 ст. були царські укази про заборону матерной брани. Тоді навіть слова "русскій" не було, були руські, але вони мали до московитів таке ж відношення як море до морської свинки.
Якщо хочете вказати що россія походить від Русі, то потрібно писати з одним "С" - В.Даль.
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13.10.2020 13:26 Відповісти
По моему мы притесняем, а не нас, кацапка брешет
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13.10.2020 12:44 Відповісти
Національність сьогодні розрізняють виключно по мові.
Розмовляєш французькою - француз, німецькою - німець...
Українці спілкуються українською і розуміють чехів, словаків, поляків, білорусів як і ці народи розуміють українців.
Поволзькі татари (зберегли свою ідентичність ) розуміють таджиків, узбеків, жителів азійських країн.
Русські розуміють тільки себе. Так для чого таке втюхування русского? Вірно, для інформаційної ізоляції і полегшеного впливу на слабі мізки.МЗС РФ скаржиться, що комісар Ради Європи Міятович не бачить "утисків російськомовних в Україні" - Цензор.НЕТ 5872
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13.10.2020 13:21 Відповісти
Усосавши боярышник вдоволь, так что льёт из ушей и ноздрей, старший брат под командою вовы в Украине живёт как еврей. Назови мне такую обитель, Я такого угла не видал, Где бы сеятель твой и хранитель, Где бы русский мужик не стонал? Стонет он по полям, по дорогам, Стонет он по тюрьмам, по острогам, В рудниках, на железной цепи; Стонет он под овином, под стогом, Под телегой, ночуя в степи; Стонет в собственном бедном домишке, Свету божьего солнца не рад; Стонет в каждом глухом городишке, У подъезда судов и палат. Выдь на Волгу: чей стон раздаётся Над великою русской рекой? Этот стон у нас песней зовётся - То бурлаки идут бечевой!.. Волга! Волга!.. Весной многоводной Ты не так заливаешь поля, Как великою скорбью народной Переполнилась наша земля, - Где народ, там и стон... Эх, сердечный! Что же значит твой стон бесконечный? Ты проснёшься ль, исполненный сил, Иль, судеб повинуясь закону, Всё, что мог, ты уже совершил, - Создал песню, подобную стону, И духовно навеки почил?..
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13.10.2020 13:31 Відповісти
МЗС РФ скаржиться, що комісар Ради Європи Міятович не бачить "утисків російськомовних в Україні" - Цензор.НЕТ 7372Інструмент для ущемлєнія руSSкояйних в Україні(патент Правого сектора)
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13.10.2020 13:45 Відповісти
Дуже шкода, що в Україні можна спокійно жити, не знаючи українську мову. І не треба пояснень про своє етнічне походження. Кожен за кордоном хоче не хоче вивчає мову країни, де оселився, бо інакше не проживеш. Оця принизлива толерантність характерна риса українців, бо вони самі манкурти.
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13.10.2020 19:12 Відповісти
МЗС РФ скаржиться, що комісар Ради Європи Міятович не бачить "утисків російськомовних в Україні" - Цензор.НЕТ 1754
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13.10.2020 23:35 Відповісти
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