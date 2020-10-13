МЗС РФ скаржиться, що комісар Ради Європи Міятович не бачить "утисків російськомовних в Україні"

Міністерство закордонних справ Росії поскаржилося на роботу комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович нібито через ситуацію із захистом прав російськомовного населення в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС РФ

"Із жалем змушені констатувати вперте небажання Комісара приділяти в своїй роботі увагу системним порушенням прав російськомовних громадян у низці країн-членів Ради Європи. Так, Міятович відверто замовчує неприйнятну ситуацію з дотриманням прав людини в Україні, де влада веде цілеспрямовану кампанію щодо обмеження прав та інтересів численного російськомовного населення країни. Попри наші неодноразові звернення до Комісара, які містили конкретні приклади і свідчення дискримінаційного характеру мовної політики Києва і насильницької "українізації" всіх сфер життя суспільства, належної реакції не було", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.

Також там назвали підхід до роботи Міятович "таким, що суперечить принципу неупередженості", і закликали її "зробити активні кроки щодо захисту прав російськомовного населення в Україні".

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Нагадаємо, згідно з нещодавнім опитуванням, 52% респондентів вважають, що в Україні не порушують прав російськомовних громадян. Ще 26% вважають, що права російськомовних в окремих випадках порушуються, 10% кажуть про постійні порушення.