МЗС РФ скаржиться, що комісар Ради Європи Міятович не бачить "утисків російськомовних в Україні"
Міністерство закордонних справ Росії поскаржилося на роботу комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович нібито через ситуацію із захистом прав російськомовного населення в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС РФ
"Із жалем змушені констатувати вперте небажання Комісара приділяти в своїй роботі увагу системним порушенням прав російськомовних громадян у низці країн-членів Ради Європи. Так, Міятович відверто замовчує неприйнятну ситуацію з дотриманням прав людини в Україні, де влада веде цілеспрямовану кампанію щодо обмеження прав та інтересів численного російськомовного населення країни. Попри наші неодноразові звернення до Комісара, які містили конкретні приклади і свідчення дискримінаційного характеру мовної політики Києва і насильницької "українізації" всіх сфер життя суспільства, належної реакції не було", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.
Також там назвали підхід до роботи Міятович "таким, що суперечить принципу неупередженості", і закликали її "зробити активні кроки щодо захисту прав російськомовного населення в Україні".
Нагадаємо, згідно з нещодавнім опитуванням, 52% респондентів вважають, що в Україні не порушують прав російськомовних громадян. Ще 26% вважають, що права російськомовних в окремих випадках порушуються, 10% кажуть про постійні порушення.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://www.youtube.com/channel/UC7FEBULCrgaFxH05t6mYeHA Тарас Валерьевич Березовец ,
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ведуть свій канал.
Тарасик Чорновіл годинами розсусолює мовою окупанта на відомому ютуб каналі
Щит і меч - Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1968 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.
Тих, хто був причетним до цього злочину має бути знайдено та покарано. Це були єдині фільми, де можна було почути звичайну українську мову без кривлянь.
Якщо хочете вказати що россія походить від Русі, то потрібно писати з одним "С" - В.Даль.
Розмовляєш французькою - француз, німецькою - німець...
Українці спілкуються українською і розуміють чехів, словаків, поляків, білорусів як і ці народи розуміють українців.
Поволзькі татари (зберегли свою ідентичність ) розуміють таджиків, узбеків, жителів азійських країн.
Русські розуміють тільки себе. Так для чого таке втюхування русского? Вірно, для інформаційної ізоляції і полегшеного впливу на слабі мізки.