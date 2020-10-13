Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 85 тис., інфіковано понад 38 млн осіб. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 13 жовтня у світі зареєстрували 275 232 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 3756 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 38 042 910 випадків інфікування, з них 275 232 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 085 375 осіб, з них 3756 за минулу добу.
Успішно подолали хворобу і вилікувалися 28,6 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Колумбія. Україна розташовується на 25 місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.
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