Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 85 тис., інфіковано понад 38 млн осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 13 жовтня у світі зареєстрували 275 232 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 3756 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 38 042 910 випадків інфікування, з них 275 232 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 085 375 осіб, з них 3756 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 28,6 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Колумбія. Україна розташовується на 25 місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.