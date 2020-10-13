УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9607 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
984 3

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 85 тис., інфіковано понад 38 млн осіб. ІНФОГРАФІКА

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 85 тис., інфіковано понад 38 млн осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 13 жовтня у світі зареєстрували 275 232 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 3756 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 38 042 910 випадків інфікування, з них 275 232 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 085 375 осіб, з них 3756 за минулу добу.

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 85 тис., інфіковано понад 38 млн осіб 01

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 28,6 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% в Києві і 18 областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Колумбія. Україна розташовується на 25 місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 85 тис., інфіковано понад 38 млн осіб 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 85 тыс., инфицированы более 38 млн человек - Цензор.НЕТ 7957
показати весь коментар
13.10.2020 08:05 Відповісти
Майстер боротьби з короною.
показати весь коментар
13.10.2020 08:07 Відповісти
К черту ковид, зеленский решил остановить заразу строительством сверхдорогих дорог за счет денег короновирусного фонда
показати весь коментар
13.10.2020 08:10 Відповісти
 
 