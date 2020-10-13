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Новини Бюджет-2020
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Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев

Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, -

Підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до рівня в 6500 гривень можуть відкласти до грудня наступного року.

З подібною ініціативою виступає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Гетманцев пояснює, що переглядати розмір виплат потрібно, але зробити це одномоментно - неможливо.

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"Тому ми переглядаємо ці стандарти поступово. До речі, до нашого рішення про підвищення мінімалки до 5 тисяч гривень, третина працівників була за межею абсолютної бідності. Тобто вони заробляли менше, ніж їм необхідно було для фізичного виживання. Кожного місяця Мінсоцполітики перераховує фактичний прожитковий мінімум. У липні було 5050 грн, а ми підняли до 5 тисяч гривень. Інакше кажучи, ми не підняли мінімалку до цього рівня, але наблизилися. Наступного року маємо перейти цю мінімальну межу. Підвищення буде на 9,3%", - пояснив депутат.

За словами депутата, підвищення зарплати може призвести до тінізації економіки - людей почнуть переводити на 0,5 ставки.

"Тому мені здається, що оптимальною сумою для підвищення зарплати є 6 тисяч гривень, а не 6,5 тисяч. Тобто я б зупинився на 6 тисячах гривень", - заявив він.

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На уточнювальне запитання про те, що бюджет-2021 передбачає підвищення мінімалки до 6,5 тисяч, Гетманцев сказав: "Так. Але я б відклав це підвищення до 1 грудня 2021 року. Тоді, мені здається, що ми б нормально пройшли цей рік. Адже це менше впливатиме і на інфляцію, і на податковий тиск на бізнес".

Автор: 

держбюджет (2422) мінімальна зарплата (305) Гетманцев Данило (917)


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Топ коментарі
+20
Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3624
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13.10.2020 08:30 Відповісти
+17
Это уже конец эпохи бедности, или ещё немножко подождать нужно? Никак не пойму.
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13.10.2020 08:21 Відповісти
+13
Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2669
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13.10.2020 08:24 Відповісти
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Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн надо отложить до декабря 2021 года, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9318
Зебіли пишаються.
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13.10.2020 08:16 Відповісти
Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1620
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13.10.2020 09:30 Відповісти
Это уже конец эпохи бедности, или ещё немножко подождать нужно? Никак не пойму.
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13.10.2020 08:21 Відповісти
Дайте Вове еще 100 дней
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13.10.2020 09:31 Відповісти
Это конец вырваный из контекста.
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13.10.2020 10:00 Відповісти
Коболев не просит еще повышения зарплаты, маме неначто жить.
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13.10.2020 08:23 Відповісти
НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ТАК ПОДНИМАТЬ ЗАРПЛАТЫ ПРИ ОТСУТСТВИИ РОСТА ВВП, А ТЕМ БОЛЕЕ ВО ВРЕМЯ ЕГО ПАДЕНИЯ!!! ЭТОТ ПОПУЛИСТКИЙ ШАГ - УДАР ПО ГОЛОВЕ ВСЕМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, ОСОБЕННО ВЫПУСКАЮЩИМ ПРОМ.ПРОДУКЦИЮ!!! по простому: государство дает законодательно указание срочно повысить объем продукции (услуг), но при этом НЕКОМУ эти дополнительные объемы ВЫКУПИТЬ, так как у населения тупо НЕТ достаточно ДЕНЕГ. А минзар нужно повысить не только предприятиям, платящим налоги, но и всем держ(от слова "держи") - СЛУЖБОВЦЯМ....почему принимающие такие решения люди НЕ ЧИТАЛИ (НИКОГДА) учебников по экономике????????????? эти ничем не подкрепленные поднятия зарплат похожи на провокационные действия.
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13.10.2020 09:37 Відповісти
Не гони волну. Эпоха бедности окончилась 21 апреля. Где наши деньги?
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13.10.2020 10:02 Відповісти
Зарплаты повышать не только можно, но и нужно. Только у нас как всегда идут экстенсивным путем. Никто не пересматривает налоги, никто из хозяев предприятий не хочет отказываться от привычной прибыли, которую кстати не показывают реальную какая есть. И их можно понять. Потому как только ее покажешь - обдерут налогами как липку. А рост ВВП невозможен впринципе без роста внутреннего потребления. Нельзя надеяться только на экспорт. Нужно развивать внутренний рынок в том числе. Это стимул к росту мелких и средних предприятий внутри страны с ориентацией пока на внутренний рынок, а в последствии возможно и на внешний. Потому как стоимость вхождения на внешние рынки высока и неподъемна для большинства мелких предприятий. Рост мелких и средних предприятий влечет за собой рост услуг потребляемых ими. И как следствие получаем рост ВВП. А чтобы развивать внутренний рынок нужно повышать потребление, которое прямо завязано на доходы населения. Получаем замкнутый круг.
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13.10.2020 10:30 Відповісти
Відповідь лежить на поверхні - "... никто из хозяев предприятий не хочет отказываться от привычной прибыли...".
Бізнесмену треба:
- купити сину нову машину;
- відправити доцю на навчання у Європу;
- купити нову квартиру мамі;
- поставити нові, дерев*яні, вікна;
- придбати дружині нову шубу;
- поїхати на лижі у Альпи ...
Тощо ...
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13.10.2020 11:50 Відповісти
Вірно певною мірою.
1. Підприємці почнуть переводити працівників на ,05 ставки - хочеш працю, хочеш не працюй. Але, мабуть, будуть таки платити у конвертах. Чому ?
2. Держслужбовці, більшість, платить усі податки.
3. Крім держслужбовців є бюджетники. Ви дійсно вважаєте, що підприємці утримують усих бюджетників своїми податками ?
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13.10.2020 11:45 Відповісти
Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6347
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13.10.2020 08:23 Відповісти
Стою на асфальте в лыжи обутый. .....
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13.10.2020 10:04 Відповісти
в повышении пенсий и зарплат толку мало,повышают на гривны,а цены(уже до повышения) подымаются на десятки,так в чем смысл?
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13.10.2020 08:23 Відповісти
Цены невозможно бесконечно повышать, иначе недобросовестные конкуренты завалят дешёвой немецкой колбасой.
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13.10.2020 08:27 Відповісти
Добавьте импортную составляющую, поднимается такса на импорт и вуаля
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13.10.2020 08:32 Відповісти
По условиям ЗСТ с ЕС таксу на импорт особо не повысишь. Обратку можно получить. Если мы об одном и том же. Т.е. о таможенных пошлинах.
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13.10.2020 10:33 Відповісти
А у Вас и так уже цены в основном перевалили за средне- статистические европеские, а за колбасу вообще молчу, в Испании например поляки и румыны имеют мясокомбинаты,и выпускают колбасную продукцию из мяса (оно кстати дешевле чем в Украине), как было при Госте,пальчики оближешь.
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13.10.2020 08:43 Відповісти
За ГОСТ вот только вспоминать не надо. Смотря для кого ГОСТ, а для кого ТУ к ГОСТу со всеми вытекающими.
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13.10.2020 09:23 Відповісти
Уже заваливают польской молочкой и колбасой. Да и не только. И что парадоксально - она дешевле нашей существенно даже с учетом логистичеких затрат и таможенных сборов. У нас в городе сейчас так называемые в народе "польские" магазины растут как грибы после дождя.
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13.10.2020 09:21 Відповісти
Теж помітив - сири польські дешевші у Ашані.
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13.10.2020 11:52 Відповісти
Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2669
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13.10.2020 08:24 Відповісти
....и что это за тряпочка
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13.10.2020 08:26 Відповісти
Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3624
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13.10.2020 08:30 Відповісти
Ну тогда и слугам по 40к нехер платить...
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13.10.2020 08:27 Відповісти
Логично. Не может же слуга больше хозяина получать.
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13.10.2020 10:20 Відповісти
Вот если бы в 2019 году избрание клоуна перенесли бы на срок НИКОГДА!!!!
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13.10.2020 08:27 Відповісти
забирай все я себе еще нарисую
Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9795
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13.10.2020 08:29 Відповісти
Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3007
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13.10.2020 08:31 Відповісти
ну так...
Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 227
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13.10.2020 08:50 Відповісти
ааааааааааа ЗЕДЕБІЛИ ааааааааа ЗЕДАУНИ ааааааааа ржу блін
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13.10.2020 15:15 Відповісти
А учителям по 4000 баксов на 2700 год
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13.10.2020 08:41 Відповісти
Гривну Кинули , - Зубожіння стало еще Ощутимей , а минималка 6.5 это уровень 90 годов . К чему пришли А.
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13.10.2020 08:44 Відповісти
Не пришли, а прискакали...
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13.10.2020 08:55 Відповісти
так пусть себе зарплату сделают 6000
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13.10.2020 08:58 Відповісти
Где все эти восторженные зе-бараны с кликами "Хуже ни будииит!" ?
Где все тупые зебилоиды с кликами "Главное,шоб не Порошенко" ?
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13.10.2020 08:58 Відповісти
дебильно поднимать минзар начали еще с 2017 года, остановиться не могут.
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13.10.2020 09:41 Відповісти
Если реальный прож.мин. 5000гр.,то 8 милл. украинских пенсов надо занести в красную книгу.А как на фоне этого выглядит отмена на ограничение максимальных зарплат чиновникам?Ублюдочная,циничная власть!
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13.10.2020 08:58 Відповісти
Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9774
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13.10.2020 09:01 Відповісти
это уже фишка зебиков, для эффекта лохторату достаточно пообещать, выполнять не обязательно
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13.10.2020 09:11 Відповісти
Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3839
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13.10.2020 09:37 Відповісти
год прошел, почему мертвечук не сидит, почему зарплата самая низкая в европе, почему пенсии обещают что платить уже нечем будет
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13.10.2020 09:13 Відповісти
По крайней мере на Украине не обещают так как в Совке - через 20 лет у вас всё будет. Пообещали нам в этом году повысить тарифы - сразу выполнили обещание.Пообещали прекратить стрелять - сразу прекратили. Зеленский это человек слова и дела.
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13.10.2020 09:15 Відповісти
Где не обещают?
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13.10.2020 09:30 Відповісти
На Украине.
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13.10.2020 09:46 Відповісти
Прокололся, кацапчик.
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13.10.2020 10:30 Відповісти
Лаптєроге, я цитую українську класику , а ти з кацапограматікою "в Украинє" йдеш до дупи. Розумів?Доповідай своєму куратору шо тебе знову спалили.
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13.10.2020 15:34 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25723774.html Короткий порадник до виборів

1. Якщо хтось іде на місцеві вибори зі слоганом для президентських (на фото) - він хоче вас наї@ати;

Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8810

2. Якщо хтось іде на вибори від партії, яка звучить як тост (напр. "За майбутнє" чи "За життя") - він хоче вас наї@ати;

3. Якщо хтось іде на вибори від "Слуги народу" - він сподівається, що ви знову самі себе наї@ете.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3521191484607987&id=100001515094776 Остап Українець
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13.10.2020 09:22 Відповісти
Ти забув дописати - якщо хтось хоче і далі грабувати країну, прикриваючись назвою ЄС (типу, Євросоюз) - то він теж хоче вас намахати.
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13.10.2020 09:33 Відповісти
Нет, не забыл. На выборах я буду голосовать за ЕС -- партию Порошенко.
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13.10.2020 11:33 Відповісти
помню при порохе и зарплату индексировали мне и пенсионерам пенсии тоже, а пришло зе-чмо и все кончилось, теперь даже зарплата с перебоями, почему так выходит...
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13.10.2020 09:31 Відповісти
Гривну опустили в три рази зразу, а зарплату піднімали дуже поступово. Непогано придумали, як грабувати українців. Сусід колись продав квартиру, купив машину ("Ланос"), решту поклав у банк і жив на проценти. Так от ця операція з падіння гривни зробила його "гешефт" зовсім не прибутковим. Краще б вдома в доларах тримав.
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13.10.2020 09:36 Відповісти
если ты не покупал доллары то тебе в три раза не сразу... цены подтянулись но не в три раза. а щас с ценами ваще ужас, вижу по среднему чеку - скоро достигну порог 2х при зебике от того что было при порохе
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13.10.2020 09:41 Відповісти
денег нет но вы держитесь
и да, вам достаточно пообещать, поэтому выплат можно и не делать
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13.10.2020 09:32 Відповісти
а зачем зебикам зарплата. самое главное им дали абынепорошенко, а дальше хоть камни с неба
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13.10.2020 09:36 Відповісти
"По словам депутата, повышение зарплаты может привести к тенизации экономики - людей начнут переводить на 0,5 ставки."?
Подсказываю - законодательно ЗАПРЕТИТЬ работу на пол-ставки для тех, кто получает зарплату меньше 200% минималки.
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13.10.2020 09:37 Відповісти
на 0.5 перевести невозможно, платить налоги будешь как за поноценную зарплату
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13.10.2020 09:44 Відповісти
Усі податки ?
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13.10.2020 11:57 Відповісти
ті податки, що повязані із зарплатою : ЕСВ,ПДфо
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13.10.2020 13:28 Відповісти
Фразу: "Надо ещё немного подождать", следует включить в Конституцию Украины.
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13.10.2020 09:43 Відповісти
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tZE inform

@tZEinform
Отказ украинской стороны в проведении международного аудита использования средств из фонда борьбы с COVID-19, который (..), является основной причиной отсутствия прогресса в обсуждении очередного транша МВФ. Представитель МВФ в Украине. Gösta Ljungman
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13.10.2020 09:45 Відповісти
з/п остались прежние
цены выросли /стали лучше жить
на диете
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13.10.2020 10:03 Відповісти
Ну , в цьому і проявляється сутність зеленої влади. Зеля пообіцяв 4 тис долярів вчителям, але не сказав коли. Ці зелені підняли мінімалку до 5.5 тис , але грошей нема виплатити. Балаболи довбані.
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13.10.2020 10:45 Відповісти
Правильно. нужно дать инфляции вырасти и только затем зарплаты поднимать.
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13.10.2020 10:51 Відповісти
Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2934
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13.10.2020 23:34 Відповісти
 
 