Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев

Підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до рівня в 6500 гривень можуть відкласти до грудня наступного року.

З подібною ініціативою виступає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Гетманцев пояснює, що переглядати розмір виплат потрібно, але зробити це одномоментно - неможливо.

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"Тому ми переглядаємо ці стандарти поступово. До речі, до нашого рішення про підвищення мінімалки до 5 тисяч гривень, третина працівників була за межею абсолютної бідності. Тобто вони заробляли менше, ніж їм необхідно було для фізичного виживання. Кожного місяця Мінсоцполітики перераховує фактичний прожитковий мінімум. У липні було 5050 грн, а ми підняли до 5 тисяч гривень. Інакше кажучи, ми не підняли мінімалку до цього рівня, але наблизилися. Наступного року маємо перейти цю мінімальну межу. Підвищення буде на 9,3%", - пояснив депутат.

За словами депутата, підвищення зарплати може призвести до тінізації економіки - людей почнуть переводити на 0,5 ставки.

"Тому мені здається, що оптимальною сумою для підвищення зарплати є 6 тисяч гривень, а не 6,5 тисяч. Тобто я б зупинився на 6 тисячах гривень", - заявив він.

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На уточнювальне запитання про те, що бюджет-2021 передбачає підвищення мінімалки до 6,5 тисяч, Гетманцев сказав: "Так. Але я б відклав це підвищення до 1 грудня 2021 року. Тоді, мені здається, що ми б нормально пройшли цей рік. Адже це менше впливатиме і на інфляцію, і на податковий тиск на бізнес".