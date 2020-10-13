Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев
Підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до рівня в 6500 гривень можуть відкласти до грудня наступного року.
З подібною ініціативою виступає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Гетманцев пояснює, що переглядати розмір виплат потрібно, але зробити це одномоментно - неможливо.
"Тому ми переглядаємо ці стандарти поступово. До речі, до нашого рішення про підвищення мінімалки до 5 тисяч гривень, третина працівників була за межею абсолютної бідності. Тобто вони заробляли менше, ніж їм необхідно було для фізичного виживання. Кожного місяця Мінсоцполітики перераховує фактичний прожитковий мінімум. У липні було 5050 грн, а ми підняли до 5 тисяч гривень. Інакше кажучи, ми не підняли мінімалку до цього рівня, але наблизилися. Наступного року маємо перейти цю мінімальну межу. Підвищення буде на 9,3%", - пояснив депутат.
За словами депутата, підвищення зарплати може призвести до тінізації економіки - людей почнуть переводити на 0,5 ставки.
"Тому мені здається, що оптимальною сумою для підвищення зарплати є 6 тисяч гривень, а не 6,5 тисяч. Тобто я б зупинився на 6 тисячах гривень", - заявив він.
На уточнювальне запитання про те, що бюджет-2021 передбачає підвищення мінімалки до 6,5 тисяч, Гетманцев сказав: "Так. Але я б відклав це підвищення до 1 грудня 2021 року. Тоді, мені здається, що ми б нормально пройшли цей рік. Адже це менше впливатиме і на інфляцію, і на податковий тиск на бізнес".
Будь ласка, зачекайте...
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Зебіли пишаються.
Бізнесмену треба:
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Тощо ...
1. Підприємці почнуть переводити працівників на ,05 ставки - хочеш працю, хочеш не працюй. Але, мабуть, будуть таки платити у конвертах. Чому ?
2. Держслужбовці, більшість, платить усі податки.
3. Крім держслужбовців є бюджетники. Ви дійсно вважаєте, що підприємці утримують усих бюджетників своїми податками ?
Где все тупые зебилоиды с кликами "Главное,шоб не Порошенко" ?
1. Якщо хтось іде на місцеві вибори зі слоганом для президентських (на фото) - він хоче вас наї@ати;
2. Якщо хтось іде на вибори від партії, яка звучить як тост (напр. "За майбутнє" чи "За життя") - він хоче вас наї@ати;
3. Якщо хтось іде на вибори від "Слуги народу" - він сподівається, що ви знову самі себе наї@ете.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3521191484607987&id=100001515094776 Остап Українець
и да, вам достаточно пообещать, поэтому выплат можно и не делать
Подсказываю - законодательно ЗАПРЕТИТЬ работу на пол-ставки для тех, кто получает зарплату меньше 200% минималки.
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цены выросли /стали лучше жить
на диете