В Україні за добу від COVID-19 померли 107 осіб, 2152 - одужали, виявлено 5133 нові випадки

В Україні станом на ранок вівторка, 13 жовтня, зафіксовано 5133 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Напередодні, 12 жовтня, зафіксовано 4420 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 11 жовтня - 4768 нових випадків, 10 жовтня було лабораторно підтверджено 5728 інфікованих коронавірусом, 9 жовтня - рекордні 5804 хворих, 8 жовтня - 5397, 7 жовтня - 4753 нові випадки захворювання, 6 жовтня - 4348 випадків.

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Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (439), Києві (397), Львівській області (341) та Дніпропетровській області (305).

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 270 587 осіб.

За добу одужали 2152 пацієнти, всього від початку пандемії - 116 562 особи. Протягом минулої доби померли 107 раніше захворілих, загалом від початку пандемії - 5122 особи. Всього в Україні станом на ранок 13 жовтня на COVID-19 хворіють 148 903 особи, що на 2874 більше, ніж добою раніше.













