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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 107 осіб, 2152 - одужали, виявлено 5133 нові випадки

В Україні за добу від COVID-19 померли 107 осіб, 2152 - одужали, виявлено 5133 нові випадки

В Україні станом на ранок вівторка, 13 жовтня, зафіксовано 5133 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Напередодні, 12 жовтня, зафіксовано 4420 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 11 жовтня - 4768 нових випадків, 10 жовтня було лабораторно підтверджено 5728 інфікованих коронавірусом, 9 жовтня - рекордні 5804 хворих, 8 жовтня - 5397, 7 жовтня - 4753 нові випадки захворювання, 6 жовтня - 4348 випадків.

Також читайте: Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 85 тис., інфіковано понад 38 млн осіб. ІНФОГРАФІКА

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (439), Києві (397), Львівській області (341) та Дніпропетровській області (305).

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 270 587 осіб.

За добу одужали 2152 пацієнти, всього від початку пандемії - 116 562 особи. Протягом минулої доби померли 107 раніше захворілих, загалом від початку пандемії - 5122 особи. Всього в Україні станом на ранок 13 жовтня на COVID-19 хворіють 148 903 особи, що на 2874 більше, ніж добою раніше.

В Україні за добу від COVID-19 померли 107 осіб, 2152 - одужали, виявлено 5133 нові випадки 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 107 осіб, 2152 - одужали, виявлено 5133 нові випадки 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 107 осіб, 2152 - одужали, виявлено 5133 нові випадки 03
В Україні за добу від COVID-19 померли 107 осіб, 2152 - одужали, виявлено 5133 нові випадки 04
В Україні за добу від COVID-19 померли 107 осіб, 2152 - одужали, виявлено 5133 нові випадки 05
В Україні за добу від COVID-19 померли 107 осіб, 2152 - одужали, виявлено 5133 нові випадки 06
В Україні за добу від COVID-19 померли 107 осіб, 2152 - одужали, виявлено 5133 нові випадки 07

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
троляки рашистські радіють: вони навіть ботів з антипрививочників зняли, щоб більшe пропагандоніть про "бeзпeку ковід". Бравісімо! ВАм вдалося надурити 73 відсотки украінців, що цe "видумана хвороба, а маски - рeптілойднe зло". Коли будете харкати кров.ю в переповненому коридорі лікарні та губами кликати мeдсeстру, щоб дала кисeнь, згадайтe цeй пост....
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13.10.2020 08:48 Відповісти
+5
Скабеева скулит шо Зе холокостит украинцев через отказ закупать какие-то там парашинские говновакцины. О том что их не закупает ни Израиль ни Франция ни США - скромно умалчивается.
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13.10.2020 09:21 Відповісти
+4
До слова- Центр Руху Антищеплеників знаходиться у Москві.
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13.10.2020 08:51 Відповісти
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троляки рашистські радіють: вони навіть ботів з антипрививочників зняли, щоб більшe пропагандоніть про "бeзпeку ковід". Бравісімо! ВАм вдалося надурити 73 відсотки украінців, що цe "видумана хвороба, а маски - рeптілойднe зло". Коли будете харкати кров.ю в переповненому коридорі лікарні та губами кликати мeдсeстру, щоб дала кисeнь, згадайтe цeй пост....
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13.10.2020 08:48 Відповісти
До слова- Центр Руху Антищеплеників знаходиться у Москві.
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13.10.2020 08:51 Відповісти
шото всё в куче. ты точно не про туберкулёз?
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13.10.2020 09:21 Відповісти
Це вінігрет олівьє, але без ковбаси картоплі, яєць, огірків, горошку, майонезу...
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13.10.2020 09:36 Відповісти
Даже Педаля повелся, не хочет школы в Киеве на каникулы отправлять
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13.10.2020 10:53 Відповісти
ну ты и больной на голову
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13.10.2020 13:30 Відповісти
Адекватные **************: "Новость обновляется..." звучит лучше, чем "Продолжение следует..."
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13.10.2020 09:04 Відповісти
Харашо идьом! Почти в три раза меньше чем на расиси!
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13.10.2020 09:06 Відповісти
так в ********** и населения в 3 раза больше
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13.10.2020 09:11 Відповісти
какаяразница цэ всё равно перемига.
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13.10.2020 09:16 Відповісти
**** ты кривляешься, троллик?
Вбросил - обосрался и кривляется.
А ты в курсе почему Х*йло засекретил кол-во подохших салтатъ? так бо статистика - так и тут - поверь России шо там в России
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13.10.2020 09:24 Відповісти
Где я обосрался? На расее брешуть, у них заболевших в два раза больше.А ты будешь отрицать шо там брехуни?
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13.10.2020 09:44 Відповісти
Так ты сам срав.нил Рашку и тут.
Им верить - как себе сказать что говно на дороге - это шоколад на столе. Не читал во что они превратили события ВМВ? Это даже не ложь, это нечто хуже. и кстати, а почему Путин сидит в бункере то? Если у них в пропорции - меньше чем у нас заражающихся?
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13.10.2020 10:05 Відповісти
значит в свете подтверждения тобой моих подозрений, обосрался ты, а не я.
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13.10.2020 10:10 Відповісти
та ви всі обосралися, бо замість того, щоб закликать носити маски, ви тут сперечаєтесь про різну хєрню, не соромно?
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13.10.2020 13:43 Відповісти
Саньок, пожуй mivina та заспокойся нарешті. А ще краще попий вина з апеласьону Бордо.Станеш добрий як мамонт. Прийом.
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13.10.2020 15:30 Відповісти
тролли, а ниче шо у Рашки - то: Пахипла 5 млн. дидов, потом - ой, ну 15млн., кто ж их считает то? потом - ой, ну 27, а зато мы вяликие вот.
понял?
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13.10.2020 09:26 Відповісти
9 числа в России было 198 смертей от ковида, а 10 - 194. В те же дни в Ккраине - 92 и 111. То, что вчера в России было 125 - локальное понижение. Кстати, вчера в Украине было 45 умерших (тоже локальное понижение), выходные влияют.
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13.10.2020 10:53 Відповісти
Думаю на этой недели увидим 7000+
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13.10.2020 09:10 Відповісти
а лучше знать - какой давности тесты, сколько их сделано ваще, чего как-то ..... тов. Стебанов не говорит.
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13.10.2020 09:18 Відповісти
неа, это будет в конце месяца.Хотя... через неделю и так конец месяца).
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13.10.2020 09:19 Відповісти
Скабеева скулит шо Зе холокостит украинцев через отказ закупать какие-то там парашинские говновакцины. О том что их не закупает ни Израиль ни Франция ни США - скромно умалчивается.
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13.10.2020 09:21 Відповісти
фанат?
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13.10.2020 09:22 Відповісти
Ты фанат фанатизма?
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13.10.2020 09:45 Відповісти
У вируса в воскресенье короткий рабочий день, а в понедельник выходной.

07.09 - 138068 - новых 2174
08.09 - 140479 - новых 2411
09.09 - 143030 - новых 2551
10.09 - 145612 - новых 2582
11.09 - 148756 - новых 3144
12.09 - 151859 - новых 3103
13.09 - 154335 - новых 2476
14.09 - 156797 - новых 2462 v - Пн
15.09 - 159702 - новых 2905
16.09 - 162660 - новых 2958
17.09 - 166244 - новых 3584
18.09 - 169472 - новых 3228
19.09 - 172712 - новых 3240
20.09 - 175678 - новых 2966
21.09 - 178353 - новых 2675 v - Пн
22.09 - 181237 - новых 2884
23.09 - 184734 - новых 3497
24.09 - 188106 - новых 3372
25.09 - 191671 - новых 3565
26.09 - 195504 - новых 3833
27.09 - 198634 - новых 3130
28.09 - 201305 - новых 2671 v - Пн
29.09 - 204932 - новых 3627
30.09 - 208959 - новых 4027
01.10 - 213028 - новых 4069
02.10 - 217661 - новых 4633
03.10 - 222322 - новых 4661
04.10 - 226462 - новых 4140
05.10 - 230236 - новых 3771 v - Пн
06.10 - 234584 - новых 4348
07.10 - 239337 - новых 4753
08.10 - 244734 - новых 5397
09.10 - 250538 - новых 5804
10.10 - 256266 - новых 5728
11.10 - 261034 - новых 4768
12.10 - 265454 - новых 4420 v - Пн
13.10 - 270587 - новых 5133
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13.10.2020 09:24 Відповісти
8 тис. на добу: вчені прогнозують нові коронавірусні рекорди в Україні

У жовтні добова кількість заражень коронавірусом в Україні може сягнути 8 тис. випадків.
Такі прогнози вчених Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, які досліджували особливості сплеску коронавірусу в Україні на початку осені. Вони відзначають, що тенденція поширення хвороби в більшості країн світу і в Україні продовжує погіршуватися. Про це йдеться на сайті https://kpi.ua/ru/node/18267 КПІ.
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13.10.2020 09:26 Відповісти
ссылочку киньте
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13.10.2020 13:34 Відповісти
Негайно карантин в освіту, культуру, кафешки і ресторани.
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13.10.2020 09:39 Відповісти
по домам? Уже сидели, дальше что?
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13.10.2020 13:32 Відповісти
Зелень хоче дотягнути рівень медицини до рівня Ефіопії, де летальність 1.53%. Після цього нашій медицині навіть Супрун не допоможе.
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13.10.2020 10:01 Відповісти
Загальносвітова легальність 2.86%. В Україні летальністю 1.89%. В Ефіопії 1.73%
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13.10.2020 11:50 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 107 осіб, 2152 - одужали, виявлено 5133 нові випадки - Цензор.НЕТ 3067
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13.10.2020 19:15 Відповісти
Компания Johnson & Johnson объявила, что приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за "необъяснимой болезни", поразившей участника испытаний.
"Мы временно приостановили дальнейшее предоставление доз во всех наших клинических испытаниях кандидата на вакцину от COVID-19, включая испытание третьей фазы, из-за необъяснимой болезни у участника исследования", - говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.
Ранее о приостановке клинических испытаний вакцины против COVID-19 сообщила компания AstraZeneca. Причиной также была названа "потенциально необъяснимая болезнь" участника испытаний.
https://www.interfax.ru/world/731204
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13.10.2020 12:33 Відповісти
Немецкий юрист Рейнер Фулмич сравнил пандемию свиного гриппа с COVID-19, обнаружив любопытнейшие факты.
Рейнер Фулмич является одним из четырёх членов следственной комиссии по коронавирусу. Они собрали факты, которые доказывают, что пандемия COVID-19 - преступление против человечества, организованное группой лиц.
Юрист напомнил, что Всемирная организация здравоохранения тесно связана с фарминдустрией.
Изменение определения пандемии позволило дать это наименование вспышке свиного гриппа в 2009 году. Тогда были разработаны вакцины, которые продали во многие страны мира. Сделка регламентировалась секретными соглашениями, о чём стало известно только сейчас.
Позднее бесполезность тех вакцин доказали. Свиной грипп на поверку оказался гриппом с мягким течением, а вовсе не чумой, как это хотели представить фарминдустрия и зависящие от неё университеты. Фулмич напомнил о масштабной информационной кампании, пропагандировавшей вакцинацию. Если же будет отказ от прививок, неминуемы миллионы смертей, говорили тогда.
И ПОТОМ СТАЛО ИЗВЕСТНО О ПОЧТИ 700 ДЕТЯХ В ЕВРОПЕ, КОТОРЫЕ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ЗАБОЛЕЛИ НАРКОЛЕПСИЕЙ. НЕМЕЦКИЙ ЮРИСТ ПОДЧЁРКИВАЕТ: ОНИ ОСТАНУТСЯ КАЛЕКАМИ НАВСЕГДА.
На производство и закупку вакцин были потрачены миллионы за счёт налогоплательщиков. За их же средства вакцину и уничтожали, израсходовав ещё большую сумму.
https://tsargrad.tv/news/panicheskij-prognoz-okazalsja-lozhnym-v-germanii-sravnili-pandemiju-svinogo-grippa-s-covid-19_286963
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13.10.2020 12:36 Відповісти
Самые важные новости проходят незамеченными.
Так, censor не сообщил, что "коронавирусом" заболел Анатолий Чубайс, глав-приватизатор РФ времен большого дерибана.
Давно, давно я подначивала русских, ведь обещали же они, что "могут повторить"(С), так что бы им и не "повторить", раз адрес Бильдербергского клуба известен и хватит одного Калибра?
А тут - опа - и Чубайс слег от "ковида".
Чисто как Тимошенко или Гепа: вроде и живы, да только вот нету их ( а ест- только фотография в виртуале).

Да, при чем тут Бильдербергский клуб.
А вот при чем: "Главный для нас гость Бильдербергского Клуба, посещавший его 2 раза в 1998 и 2012 гг. - Анатолий Чубайс. "

Всё поняли?
Раз даже член Бильдербергского Клуба, то есть глав-смотрящий за данной частью суши, от "ковида" слег, то что же можно сказать о безопасности таких непристижных вшей и гнид, как, например, "бубочка"?
Да их тепрь ни одна страховая после Чубайса не застрахует, гроша не даст никто.
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13.10.2020 15:59 Відповісти
https://twitter.com/SNEGIR1102
https://twitter.com/SNEGIR1102
https://twitter.com/SNEGIR1102


https://twitter.com/SNEGIR1102
https://twitter.com/SNEGIR1102

#СніГУР Снегирёв

@SNEGIR1102


Топ-новина! Ось-ось буде https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5?src=hashtag_click #Зе відосік! Увага! Українці! Нарешті ми перші! https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%B6?src=hashtag_click #АТОж Україна з сьогодняшнього дня посідає перше коронавірусне місце по смертності! Ура! Перше в Ївропі і 9-е поки шо в Світі! Виживуть тільки багаті, і нарешті, ось-ось, прийде кінець епохи бідності!
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13.10.2020 18:56 Відповісти
 
 