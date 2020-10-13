В Україні за добу від COVID-19 померли 107 осіб, 2152 - одужали, виявлено 5133 нові випадки
В Україні станом на ранок вівторка, 13 жовтня, зафіксовано 5133 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
Напередодні, 12 жовтня, зафіксовано 4420 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 11 жовтня - 4768 нових випадків, 10 жовтня було лабораторно підтверджено 5728 інфікованих коронавірусом, 9 жовтня - рекордні 5804 хворих, 8 жовтня - 5397, 7 жовтня - 4753 нові випадки захворювання, 6 жовтня - 4348 випадків.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (439), Києві (397), Львівській області (341) та Дніпропетровській області (305).
Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 270 587 осіб.
За добу одужали 2152 пацієнти, всього від початку пандемії - 116 562 особи. Протягом минулої доби померли 107 раніше захворілих, загалом від початку пандемії - 5122 особи. Всього в Україні станом на ранок 13 жовтня на COVID-19 хворіють 148 903 особи, що на 2874 більше, ніж добою раніше.
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А ты в курсе почему Х*йло засекретил кол-во подохших салтатъ? так бо статистика - так и тут - поверь России шо там в России
Им верить - как себе сказать что говно на дороге - это шоколад на столе. Не читал во что они превратили события ВМВ? Это даже не ложь, это нечто хуже. и кстати, а почему Путин сидит в бункере то? Если у них в пропорции - меньше чем у нас заражающихся?
понял?
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01.10 - 213028 - новых 4069
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03.10 - 222322 - новых 4661
04.10 - 226462 - новых 4140
05.10 - 230236 - новых 3771 v - Пн
06.10 - 234584 - новых 4348
07.10 - 239337 - новых 4753
08.10 - 244734 - новых 5397
09.10 - 250538 - новых 5804
10.10 - 256266 - новых 5728
11.10 - 261034 - новых 4768
12.10 - 265454 - новых 4420 v - Пн
13.10 - 270587 - новых 5133
У жовтні добова кількість заражень коронавірусом в Україні може сягнути 8 тис. випадків.
Такі прогнози вчених Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, які досліджували особливості сплеску коронавірусу в Україні на початку осені. Вони відзначають, що тенденція поширення хвороби в більшості країн світу і в Україні продовжує погіршуватися. Про це йдеться на сайті https://kpi.ua/ru/node/18267 КПІ.
"Мы временно приостановили дальнейшее предоставление доз во всех наших клинических испытаниях кандидата на вакцину от COVID-19, включая испытание третьей фазы, из-за необъяснимой болезни у участника исследования", - говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.
Ранее о приостановке клинических испытаний вакцины против COVID-19 сообщила компания AstraZeneca. Причиной также была названа "потенциально необъяснимая болезнь" участника испытаний.
https://www.interfax.ru/world/731204
Рейнер Фулмич является одним из четырёх членов следственной комиссии по коронавирусу. Они собрали факты, которые доказывают, что пандемия COVID-19 - преступление против человечества, организованное группой лиц.
Юрист напомнил, что Всемирная организация здравоохранения тесно связана с фарминдустрией.
Изменение определения пандемии позволило дать это наименование вспышке свиного гриппа в 2009 году. Тогда были разработаны вакцины, которые продали во многие страны мира. Сделка регламентировалась секретными соглашениями, о чём стало известно только сейчас.
Позднее бесполезность тех вакцин доказали. Свиной грипп на поверку оказался гриппом с мягким течением, а вовсе не чумой, как это хотели представить фарминдустрия и зависящие от неё университеты. Фулмич напомнил о масштабной информационной кампании, пропагандировавшей вакцинацию. Если же будет отказ от прививок, неминуемы миллионы смертей, говорили тогда.
И ПОТОМ СТАЛО ИЗВЕСТНО О ПОЧТИ 700 ДЕТЯХ В ЕВРОПЕ, КОТОРЫЕ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ЗАБОЛЕЛИ НАРКОЛЕПСИЕЙ. НЕМЕЦКИЙ ЮРИСТ ПОДЧЁРКИВАЕТ: ОНИ ОСТАНУТСЯ КАЛЕКАМИ НАВСЕГДА.
На производство и закупку вакцин были потрачены миллионы за счёт налогоплательщиков. За их же средства вакцину и уничтожали, израсходовав ещё большую сумму.
https://tsargrad.tv/news/panicheskij-prognoz-okazalsja-lozhnym-v-germanii-sravnili-pandemiju-svinogo-grippa-s-covid-19_286963
Так, censor не сообщил, что "коронавирусом" заболел Анатолий Чубайс, глав-приватизатор РФ времен большого дерибана.
Давно, давно я подначивала русских, ведь обещали же они, что "могут повторить"(С), так что бы им и не "повторить", раз адрес Бильдербергского клуба известен и хватит одного Калибра?
А тут - опа - и Чубайс слег от "ковида".
Чисто как Тимошенко или Гепа: вроде и живы, да только вот нету их ( а ест- только фотография в виртуале).
Да, при чем тут Бильдербергский клуб.
А вот при чем: "Главный для нас гость Бильдербергского Клуба, посещавший его 2 раза в 1998 и 2012 гг. - Анатолий Чубайс. "
Всё поняли?
Раз даже член Бильдербергского Клуба, то есть глав-смотрящий за данной частью суши, от "ковида" слег, то что же можно сказать о безопасности таких непристижных вшей и гнид, как, например, "бубочка"?
Да их тепрь ни одна страховая после Чубайса не застрахует, гроша не даст никто.
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#СніГУР Снегирёв
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Топ-новина! Ось-ось буде https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5?src=hashtag_click #Зе відосік! Увага! Українці! Нарешті ми перші! https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%B6?src=hashtag_click #АТОж Україна з сьогодняшнього дня посідає перше коронавірусне місце по смертності! Ура! Перше в Ївропі і 9-е поки шо в Світі! Виживуть тільки багаті, і нарешті, ось-ось, прийде кінець епохи бідності!