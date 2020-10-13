COVID-19: у трійці лідерів із добового приросту нових випадків Харківщина - 439, Київ - 397 та Львівщина - 341

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Львівській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 13 жовтня в Харківській області на коронавірус захворіли 439 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 25 625 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 419 осіб, за останню добу - 5. Від початку епідемії одужали 5222 пацієнти.

Станом на 13 жовтня кількість активних хворих у Харківській області становить 19 984 особи.

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До трійки лідерів із добової захворюваності на коронавірус також потрапили Київ і Львівська область.

Так, у Києві добовий приріст хворих на коронавірус становить 397 осіб. Загальна кількість хворих - 28 090. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 497 осіб, за добу - 10. Від початку епідемії одужали 9961 пацієнт. Кількість активних хворих у Києві - 17 632.

На Львівщині на коронавірус захворіли 341 особа. Загальна кількість інфікованих становить 23 129 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 637 осіб, за минулу добу - 8. Від початку епідемії одужали 8914 пацієнтів. Кількість активних хворих на Львівщині становить 13 578 осіб.

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