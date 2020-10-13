COVID-19: у трійці лідерів із добового приросту нових випадків Харківщина - 439, Київ - 397 та Львівщина - 341
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Львівській областях.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 13 жовтня в Харківській області на коронавірус захворіли 439 осіб.
Загальна кількість інфікованих становить 25 625 осіб.
Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 419 осіб, за останню добу - 5. Від початку епідемії одужали 5222 пацієнти.
Станом на 13 жовтня кількість активних хворих у Харківській області становить 19 984 особи.
До трійки лідерів із добової захворюваності на коронавірус також потрапили Київ і Львівська область.
Так, у Києві добовий приріст хворих на коронавірус становить 397 осіб. Загальна кількість хворих - 28 090. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 497 осіб, за добу - 10. Від початку епідемії одужали 9961 пацієнт. Кількість активних хворих у Києві - 17 632.
На Львівщині на коронавірус захворіли 341 особа. Загальна кількість інфікованих становить 23 129 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 637 осіб, за минулу добу - 8. Від початку епідемії одужали 8914 пацієнтів. Кількість активних хворих на Львівщині становить 13 578 осіб.
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В Києві наприклад головний монополіст "фірма" "Петро Великий". Не знаєш, чому його не де кому, нізують?..
P.S. Лікарям швидких, за інформацію про "клієнта" похоронні контори відстібують по 2 000 гривень.
Информацию сливают участковые менты.
А выбор похоронных, в общем, нулевой.
При больнице скорой помощи на Запорожца. Ну, менее продвинутые при других мо́ргах.
Никакого Петра в Киеве никто не слышал - то Тернопольская фирма.
Сливают все, кто только может слить и менты в том числе. Но главный поставщик "информации" врачи скорых которые фиксируют (по вызову родственников) смерть.
А похоронная контора "Петр Великий" в Киеве есть, ее владельцы связаны с КМДА - отсюда и монополия.
А что касается Тернополя, так почему этой похоронной конторе не быть заодно не только в Киеве, но и других городах, благо в этой сфере "труда", прибыльность 500%+
Нет в Киеве такой фирмы - ни офиса, ни городского телефона.
Это хитрожопые западенцы, которые подрабатывают в колл-центре и не более того.
2.- Набери в Гуглі
"Поховальна фірма "Петро Великий" зразу впевнися що, вибачай, сам дурень!
Это - тупой развод для приезжих лохов.
Все станции скорой помощи приписаны к больницам с моргами
При всех моргах имеется ритуальная служба.
Там все поставлено на поток и вполне прилично.
Дурачье начинает искать что то в интернете, находит проблему на свою залницу в виде разных Петров, у которых колл-центр в Полтаве, гробы и венки во Львове, а документы выдает физическое лицо-предприниматель, зареестрированное на украденный паспорт.
В мене знайомі до 10 року теж надавали ритуальні послуги, знаєш хто їх завалив? "П.В." бо доця власника, саме тоді очолювала міське управління охорони здоров"я і підгрібала все під себе...
І знаєш як це зробили: Натравили УБЕП, вранці, людина робить спробу вийти з квартири на роботу, до неї вриваються "Маски-Шоу", влаштовують обшук, крадуть половину знайдених грошей, садять в ИВС (изолятор временного содержания, на Подолі, недалеко від базару)
Пізніше звичайно виправдали, але на одного конкурента у "П.В." стало менше...
Так що я знаю що пишу!
А взагалі, це українська традиція, замість детального дослідження якоїсь теми, керуватись поверховими знаннями і з піною у рота доводити свою правоту. Тому і розводять лохів на кожному кроці, а ті потім, пост фактум волають, караул, грабЯть!..
Гепа передає баальшой прівєт з Ірманії.
КАК ЛЕЧАТ И ЧЕМ УКРАИНЦЕВ ???????????