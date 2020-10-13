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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: у трійці лідерів із добового приросту нових випадків Харківщина - 439, Київ - 397 та Львівщина - 341

COVID-19: у трійці лідерів із добового приросту нових випадків Харківщина - 439, Київ - 397 та Львівщина - 341

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Львівській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 13 жовтня в Харківській області на коронавірус захворіли 439 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 25 625 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 419 осіб, за останню добу - 5. Від початку епідемії одужали 5222 пацієнти.

Станом на 13 жовтня кількість активних хворих у Харківській області становить 19 984 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу виявлено 5133 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 270 587 осіб

До трійки лідерів із добової захворюваності на коронавірус також потрапили Київ і Львівська область.

Так, у Києві добовий приріст хворих на коронавірус становить 397 осіб. Загальна кількість хворих - 28 090. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 497 осіб, за добу - 10. Від початку епідемії одужали 9961 пацієнт. Кількість активних хворих у Києві - 17 632.

На Львівщині на коронавірус захворіли 341 особа. Загальна кількість інфікованих становить 23 129 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 637 осіб, за минулу добу - 8. Від початку епідемії одужали 8914 пацієнтів. Кількість активних хворих на Львівщині становить 13 578 осіб.

Також читайте: Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 85 тис., інфіковано понад 38 млн осіб. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) Київ (19795) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2485)


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Топ коментарі
+3
COVID-19: у трійці лідерів із добового приросту нових випадків Харківщина - 439, Київ - 397 та Львівщина - 341 - Цензор.НЕТ 4229
Гепа передає баальшой прівєт з Ірманії.
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13.10.2020 09:08 Відповісти
+1
Скоро начнётся! Трепещите...
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13.10.2020 08:53 Відповісти
+1
А чё, прикольно!
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13.10.2020 09:44 Відповісти
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Скоро начнётся! Трепещите...
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13.10.2020 08:53 Відповісти
Пора открывать погребальную контору...
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13.10.2020 09:02 Відповісти
Там такий монополізм, який тобі і не снився, спробуй туди тільки сунутись, враз в ящик зіграєш !
В Києві наприклад головний монополіст "фірма" "Петро Великий". Не знаєш, чому його не де кому, нізують?..
P.S. Лікарям швидких, за інформацію про "клієнта" похоронні контори відстібують по 2 000 гривень.
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13.10.2020 09:45 Відповісти
Не свисти.
Информацию сливают участковые менты.
А выбор похоронных, в общем, нулевой.
При больнице скорой помощи на Запорожца. Ну, менее продвинутые при других мо́ргах.
Никакого Петра в Киеве никто не слышал - то Тернопольская фирма.
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13.10.2020 10:08 Відповісти
Сам не свисти.
Сливают все, кто только может слить и менты в том числе. Но главный поставщик "информации" врачи скорых которые фиксируют (по вызову родственников) смерть.
А похоронная контора "Петр Великий" в Киеве есть, ее владельцы связаны с КМДА - отсюда и монополия.
А что касается Тернополя, так почему этой похоронной конторе не быть заодно не только в Киеве, но и других городах, благо в этой сфере "труда", прибыльность 500%+
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13.10.2020 10:21 Відповісти
Слушай, кончай агитировать за гараж-монтаж, в котором ты работаешь.
Нет в Киеве такой фирмы - ни офиса, ни городского телефона.
Это хитрожопые западенцы, которые подрабатывают в колл-центре и не более того.
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13.10.2020 11:29 Відповісти
1.- На сайті "Дзеркало тижня" на днях, була стаття про Київ, так там теж фігурувала похоронна контора "Петро Великий" і називалось прізвище її куратора.
2.- Набери в Гуглі
"Поховальна фірма "Петро Великий" зразу впевнися що, вибачай, сам дурень!
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13.10.2020 12:19 Відповісти
Якщо сам не Києва, потрібно набрати "Київ, поховальна фірма "Петро Великий"
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13.10.2020 12:27 Відповісти
Кроме сайта нихрена в этой фирме нет.
Это - тупой развод для приезжих лохов.
Все станции скорой помощи приписаны к больницам с моргами
При всех моргах имеется ритуальная служба.
Там все поставлено на поток и вполне прилично.
Дурачье начинает искать что то в интернете, находит проблему на свою залницу в виде разных Петров, у которых колл-центр в Полтаве, гробы и венки во Львове, а документы выдает физическое лицо-предприниматель, зареестрированное на украденный паспорт.
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13.10.2020 12:38 Відповісти
Похоронні шарашки, це взагалі закрита тема, там всіма силами намагаються залишатися в тіні., занадто високі і завжди гарантовані прибутки за будь якої ситуації в економіці.
В мене знайомі до 10 року теж надавали ритуальні послуги, знаєш хто їх завалив? "П.В." бо доця власника, саме тоді очолювала міське управління охорони здоров"я і підгрібала все під себе...
І знаєш як це зробили: Натравили УБЕП, вранці, людина робить спробу вийти з квартири на роботу, до неї вриваються "Маски-Шоу", влаштовують обшук, крадуть половину знайдених грошей, садять в ИВС (изолятор временного содержания, на Подолі, недалеко від базару)
Пізніше звичайно виправдали, але на одного конкурента у "П.В." стало менше...
Так що я знаю що пишу!
А взагалі, це українська традиція, замість детального дослідження якоїсь теми, керуватись поверховими знаннями і з піною у рота доводити свою правоту. Тому і розводять лохів на кожному кроці, а ті потім, пост фактум волають, караул, грабЯть!..
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13.10.2020 15:55 Відповісти
Это пока смертность у нас не как в Италии. Скоро не будут справляться.
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13.10.2020 10:28 Відповісти
COVID-19: у трійці лідерів із добового приросту нових випадків Харківщина - 439, Київ - 397 та Львівщина - 341 - Цензор.НЕТ 4229
Гепа передає баальшой прівєт з Ірманії.
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13.10.2020 09:08 Відповісти
Завтра выписывают.
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13.10.2020 09:44 Відповісти
лучше в морг
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13.10.2020 13:14 Відповісти
А ЧТО КРОМЕ ВОТ ЭТИХ ДУРАЦКИХ ЦИФР !!!! ЧТО ПРЕДПРИНИМАЕТСЯ ???? ИЛИ ТОЛЬКО МОРГИ ПОДГОТАВЛИВАЮТ ???!!!

КАК ЛЕЧАТ И ЧЕМ УКРАИНЦЕВ ???????????
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13.10.2020 09:20 Відповісти
COVID-19: у трійці лідерів із добового приросту нових випадків Харківщина - 439, Київ - 397 та Львівщина - 341 - Цензор.НЕТ 9129
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13.10.2020 09:29 Відповісти
А чё, прикольно!
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13.10.2020 09:44 Відповісти
Минималка у Гепы 1 153 000 гривен. За такие бабки можно и больший бардак развести.
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13.10.2020 13:15 Відповісти
Гепа хороший!
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13.10.2020 13:55 Відповісти
 
 