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Новини Коронавірус і карантин
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У Нідерландах підтвердили першу у світі смерть людини після повторного зараження коронавірусом

У Нідерландах підтвердили першу у світі смерть людини після повторного зараження коронавірусом

У Нідерландах підтвердили першу у світі смерть після повторного захворювання на COVID-19: йдеться про 89-річну жінку, у якої раніше діагностували онкологічне захворювання.

"У липні пацієнтка була доставлена ​​в лікарню і здала тест на коронавірус, який дав позитивний результат. Через п'ять днів після того, як симптоми інфекції зникли, вона була виписана. Однак уже через два місяці жінка знову була доставлена ​​в лікарню з високою температурою і кашлем і знову здала тест на коронавірус, що дав позитивний результат", - йдеться в повідомленні, пише Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вже на восьмий день стан хворої погіршився, а за два тижні вона померла.

Слід зауважити, що протягом жовтня число щодня виявлених випадків зараження коронавірусом у Нідерландах – зростає. Як і в багатьох інших країнах Європи. Наприклад, у понеділок тест на коронавірус виявився позитивним у 6 854 мешканців Нідерландів, що майже на 500 хворих більше, ніж днем раніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 85 тис., інфіковано понад 38 млн осіб. ІНФОГРАФІКА

Через постійне зростання кількості інфікованих, тиждень тому в країні був введена низка обмежувальних заходів, які, як очікується, у вівторок будуть посилені.

Автор: 

карантин (18172) Нідерланди (1601) смерть (6789) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
И возраст тоже ни при чём - 89 лет. Ещё жить да жить.
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13.10.2020 09:33 Відповісти
+5
рак тут не при чём. ковидла виновата. однозначно!
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13.10.2020 09:24 Відповісти
+5
ага, от короновируса умерла в 89 лет с онкологией
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13.10.2020 09:29 Відповісти
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рак тут не при чём. ковидла виновата. однозначно!
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13.10.2020 09:24 Відповісти
И возраст тоже ни при чём - 89 лет. Ещё жить да жить.
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13.10.2020 09:33 Відповісти
а кто сказал что 2 раз заражение врачи микробиологи вирусологи как цыганка на банке тушенки гадают про Ковид то то то это и выводы и инфа часто противоречит из уст ученных словам ими же ранее сказанных.. думаю Ковид умеет просто не выделяться... тому тесты могут давать то + то минус в его диагностике тем более медики вирусологи пока никак не ответили на вопрос как онкология процесс перерождения организма в организма а раковая опухоль или саркома это то самое и есть влияет на диагностику... также как нет ответов как влияет на диагностику наличие в анамнезе человека иных болячек сердечно сосудистая мозговая патология...и патология иммунологии вообще сахарный диабет врожденные аномалии ...
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13.10.2020 11:27 Відповісти
Из всего перечисленного в СМИ только одно понятно что планета отчищается от перенаселения людьми ,
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13.10.2020 09:24 Відповісти
Планета не дура: "очищается" только от стариков и хроников. Откуда у "планеты" такие геноцидные мысли?
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13.10.2020 09:50 Відповісти
А краще якщо б очищувалась від кцпів
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13.10.2020 09:51 Відповісти
89 лет...
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13.10.2020 09:25 Відповісти
Как в прочем и иммунитет/вакцина от гриппа! Это проблема всех вирусов.
С короновирусом неприятно только одно - он похоже "всесезонный". Карантинные зоны теперь навечно!
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13.10.2020 09:33 Відповісти
ага, от короновируса умерла в 89 лет с онкологией
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13.10.2020 09:29 Відповісти
Сейчас другие болячки считать не модно! Даже если бы машина сбила - в крови короновирус есть, значит окочурился от короновируса!!!
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13.10.2020 09:31 Відповісти
естессно. открытая ЧМТ-то не смертельная. однозначно коровавирус мозги по асфальту расплескал.
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13.10.2020 09:42 Відповісти
Первый в мире человек? Адам что ли?!!!
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13.10.2020 09:29 Відповісти
Чоловік моєї колеги підхопив нежить і вирішив зробити тест на ковід. Отримав позитивний результат. Всі напряглися. Зробили тести і колега, і її чоловік повторно - в обох негативні результати. Мораль така, що тести бувають хибнопозитивні, та хибнонегативні. Тому лише по ним не можна робити гучних висновків про повторне зараження і т.п.
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13.10.2020 09:29 Відповісти
тест на ковидлу можно дёшево приобрести в любом цветочном магазине.
У Нідерландах підтвердили першу у світі смерть людини після повторного зараження коронавірусом - Цензор.НЕТ 8646
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13.10.2020 09:46 Відповісти
Из почти восьми миллиардов жителей планеты - первый человек в мире🤣🤣🤣? Как они это делают??
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13.10.2020 09:33 Відповісти
Абсолютно незрозуміла, не досліджена і суперечлива зараза
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13.10.2020 09:34 Відповісти
а вони впевнені що саме від ковіду померла майже 90-річна жінка??
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13.10.2020 11:39 Відповісти
 
 