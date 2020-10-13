У Нідерландах підтвердили першу у світі смерть людини після повторного зараження коронавірусом

У Нідерландах підтвердили першу у світі смерть після повторного захворювання на COVID-19: йдеться про 89-річну жінку, у якої раніше діагностували онкологічне захворювання.

"У липні пацієнтка була доставлена ​​в лікарню і здала тест на коронавірус, який дав позитивний результат. Через п'ять днів після того, як симптоми інфекції зникли, вона була виписана. Однак уже через два місяці жінка знову була доставлена ​​в лікарню з високою температурою і кашлем і знову здала тест на коронавірус, що дав позитивний результат", - йдеться в повідомленні, пише Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вже на восьмий день стан хворої погіршився, а за два тижні вона померла.

Слід зауважити, що протягом жовтня число щодня виявлених випадків зараження коронавірусом у Нідерландах – зростає. Як і в багатьох інших країнах Європи. Наприклад, у понеділок тест на коронавірус виявився позитивним у 6 854 мешканців Нідерландів, що майже на 500 хворих більше, ніж днем раніше.

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Через постійне зростання кількості інфікованих, тиждень тому в країні був введена низка обмежувальних заходів, які, як очікується, у вівторок будуть посилені.