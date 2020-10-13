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Новини Коронавірус і карантин
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За добу коронавірус виявили у 267 дітей та 234 медпрацівників, - Степанов

За добу коронавірус виявили у 267 дітей та 234 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 270 587 осіб. З них 16 879 дітей, а також 18 156 медичних працівників.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 5133 особи. З них 267 дітей, а також 234 медичні працівники. Зафіксовано 107 летальних випадків. Одужали 2152 пацієнти", - зазначив глава МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіли 270 587 осіб. З них 16 879 дітей, а також 18 156 медичних працівників.

Загалом одужали 116 562 пацієнти, а летальних випадків - 5122.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарні через тиждень отримають препарат ремдесивір, який використовується для лікування коронавірусу, - Степанов

Автор: 

діти (5185) карантин (18172) лікарі (1290) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Швидкого одужання малечі та лікарям.
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13.10.2020 09:41 Відповісти
А в якій країні медики заробляють менше ніж в Україні?
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13.10.2020 12:22 Відповісти
 
 