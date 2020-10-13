За добу коронавірус виявили у 267 дітей та 234 медпрацівників, - Степанов
За весь час пандемії в Україні захворіли 270 587 осіб. З них 16 879 дітей, а також 18 156 медичних працівників.
Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 5133 особи. З них 267 дітей, а також 234 медичні працівники. Зафіксовано 107 летальних випадків. Одужали 2152 пацієнти", - зазначив глава МОЗ.
За весь час пандемії в Україні захворіли 270 587 осіб. З них 16 879 дітей, а також 18 156 медичних працівників.
Загалом одужали 116 562 пацієнти, а летальних випадків - 5122.
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показати весь коментар13.10.2020 09:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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показати весь коментар13.10.2020 12:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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