За добу коронавірус виявили у 267 дітей та 234 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 270 587 осіб. З них 16 879 дітей, а також 18 156 медичних працівників.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 5133 особи. З них 267 дітей, а також 234 медичні працівники. Зафіксовано 107 летальних випадків. Одужали 2152 пацієнти", - зазначив глава МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіли 270 587 осіб. З них 16 879 дітей, а також 18 156 медичних працівників.

Загалом одужали 116 562 пацієнти, а летальних випадків - 5122.

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