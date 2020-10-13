Троє загиблих і троє поранених: 18-річний хлопець розстріляв людей на зупинці в РФ і скоїв самогубство. ФОТО

У місті Бор Нижньогородської області 12 жовтня хлопець з мисливської рушниці почав стріляти по рейсовому автобусу в той момент, коли він під'їхав на зупинку. Загинули три людини і ще трьох поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Очевидці повідомили, що хлопець готувався до нападу - він спеціально чекав автобус біля зупинки.

Зазначається, що напад скоїв 18-річний житель Нижнього Новгорода Данило Монахов. Молодик гостював у бабусі в селі Великоорловське. Очевидці нарахували не менше 16 пострілів. Обстрілявши автобус, стрілок зник в лісі з двома рушницями.

Тим часом очевидці розповіли, що молодий чоловік не збирався розстрілювати саме автобус - в нього влучили лише кілька зарядів, і то радше випадково. Свідки стверджують, що стрілок цілився в перехожих. Зловмисник відкрив вогонь у будинку, потім вибіг на вулицю і там вбив кілька людей, що стояли на зупинці. Диспетчер автобусного парку, якому належить обстріляний автобус під номером 107, розповіла, що водій і пасажири не постраждали.

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Фото: росЗМІ

Місцеві жителі повідомляють, що на місце прибули співробітники Слідчого комітету Росії і поліції. В управлінні МВС Нижньогородської області повідомили про те, що поліцейські проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення особи і затримання чоловіка. У відомстві закликали жителів Борського району бути обережними, не виходити на вулицю, також перекриті дороги.

Вранці 13 жовтня підлітка, підозрюваного у вбивстві трьох людей в нижегородському селищі Великоорловське, знайшли мертвим.

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"Знайдено тіло ... Недалеко від місця, де все сталося", - повідомили в СК РФ. Як уточнює агентство, зі слів співрозмовника агентства випливає, що чоловік наклав на себе руки".