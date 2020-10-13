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Новини
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Троє загиблих і троє поранених: 18-річний хлопець розстріляв людей на зупинці в РФ і скоїв самогубство. ФОТО

У місті Бор Нижньогородської області 12 жовтня хлопець з мисливської рушниці почав стріляти по рейсовому автобусу в той момент, коли він під'їхав на зупинку. Загинули три людини і ще трьох поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Очевидці повідомили, що хлопець готувався до нападу - він спеціально чекав автобус біля зупинки.

Зазначається, що напад скоїв 18-річний житель Нижнього Новгорода Данило Монахов. Молодик гостював у бабусі в селі Великоорловське. Очевидці нарахували не менше 16 пострілів. Обстрілявши автобус, стрілок зник в лісі з двома рушницями.

Троє загиблих і троє поранених: 18-річний хлопець розстріляв людей на зупинці в РФ і скоїв самогубство 01

Тим часом очевидці розповіли, що молодий чоловік не збирався розстрілювати саме автобус - в нього влучили лише кілька зарядів, і то радше випадково. Свідки стверджують, що стрілок цілився в перехожих. Зловмисник відкрив вогонь у будинку, потім вибіг на вулицю і там вбив кілька людей, що стояли на зупинці. Диспетчер автобусного парку, якому належить обстріляний автобус під номером 107, розповіла, що водій і пасажири не постраждали.

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Троє загиблих і троє поранених: 18-річний хлопець розстріляв людей на зупинці в РФ і скоїв самогубство 02
Фото: росЗМІ

Місцеві жителі повідомляють, що на місце прибули співробітники Слідчого комітету Росії і поліції. В управлінні МВС Нижньогородської області повідомили про те, що поліцейські проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення особи і затримання чоловіка. У відомстві закликали жителів Борського району бути обережними, не виходити на вулицю, також перекриті дороги.

Вранці 13 жовтня підлітка, підозрюваного у вбивстві трьох людей в нижегородському селищі Великоорловське, знайшли мертвим.

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"Знайдено тіло ... Недалеко від місця, де все сталося", - повідомили в СК РФ. Як уточнює агентство, зі слів співрозмовника агентства випливає, що чоловік наклав на себе руки".

Автор: 

розстріл (272) росія (66478)


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Топ коментарі
+51
Да нет, не похер! Если б не он это сделал, то это сделали бы солдаты НАТО
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13.10.2020 09:35 Відповісти
+19
От якби в нього був станковий кулемет "Утес" калібра 12,7, оце б москальні навалив би !!))
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13.10.2020 09:36 Відповісти
+15
Хороший мальчик....
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13.10.2020 09:32 Відповісти
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да похер
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13.10.2020 09:30 Відповісти
Да нет, не похер! Если б не он это сделал, то это сделали бы солдаты НАТО
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13.10.2020 09:35 Відповісти
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13.10.2020 09:52 Відповісти
он не согласился стать "Обнуленным" бывает.....
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13.10.2020 11:23 Відповісти
А може просто задовбали претензіями ходити всюду в масці
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13.10.2020 12:53 Відповісти
Скрепы рвонули.
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13.10.2020 10:27 Відповісти
это результат нагнетания в расейских говносми - что вокруг враги, вот психика и не выдержала такого накала страстей
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13.10.2020 12:32 Відповісти
или просто закусывал боярышник мухаморами
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13.10.2020 13:37 Відповісти
мало.
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13.10.2020 09:31 Відповісти
От якби в нього був станковий кулемет "Утес" калібра 12,7, оце б москальні навалив би !!))
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13.10.2020 09:36 Відповісти
та мені якось пох на свинорусів. чим більше їх здохне тим краще.
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13.10.2020 09:40 Відповісти
Ну, якщо "чим більше їх здохне тим краще", то це вже не пох.
І взагалі: Ви, шановний, така чуйна людина...
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13.10.2020 10:16 Відповісти
є таке
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13.10.2020 10:17 Відповісти
Хороший мальчик....
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13.10.2020 09:32 Відповісти
мальчик хороший, но хреновый стрелок, 10 выстрелов не по цели.
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13.10.2020 12:34 Відповісти
Нас рать
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13.10.2020 09:32 Відповісти
Вы обратили внимание какая на России НАНО остановка. Это вам не у холов
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13.10.2020 09:33 Відповісти
Іх бін партізанен !!)))
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13.10.2020 09:34 Відповісти
он приехал на сбор бесплатного валежника в зиму для бабушки. а с него, ну точно, за сбор взятку требовали. потцан обиделсо. XXI век. параша ))
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13.10.2020 09:35 Відповісти
А еще он пил воду и носил штаны или брюки - вот до чего это доводит то
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13.10.2020 09:59 Відповісти
Можливо на зупинці був хтось, кого він хотів вбити... Він це і зробив
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13.10.2020 09:38 Відповісти
Он сначала застрелил бабушку, потом выбежал на улицу. Просто крышу снесло.
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13.10.2020 09:43 Відповісти
писали що разстріл почав з рідної бабусі (до якої приїхав...вона померла в лікарні) та з родички (чи тітка чи щось таке) потім сусіда (чи ссідку) яка прибігла на шум і трьох мужиків на зупинці...а втік у ліс ( що там скоїв самогубство чи підстрелили...то таке)
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13.10.2020 09:43 Відповісти
*сусідку (пардон)
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13.10.2020 09:44 Відповісти
- "Та такое только в Америке бывает", совки долбанные..
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13.10.2020 09:42 Відповісти
Це росєйська версія амерського бойовика !!))
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13.10.2020 09:44 Відповісти
Побочный эффект от вакцины ,covid-19. 🤦🤔🤫🙄
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13.10.2020 09:47 Відповісти
Погибли три человека и еще трое ранены.

...
Перепрошую... троє кого-кого там загинуло?
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13.10.2020 09:53 Відповісти
Мальчик Данила. Прямо Брат-3 какой-то вышел. Правда, на сей раз короткий, но с прогнозируемым финалом.
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13.10.2020 09:56 Відповісти
Фоторепортажі на цензорі суперові...)))
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13.10.2020 09:56 Відповісти
Думаю що, Україні варто напрягтися. Зараз ФСБ буде думати, як відволікти увагу від подій на ерефії влаштувавши якийсь срач ів Україні.
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13.10.2020 10:02 Відповісти
Стыдно стало пацану что он русский!
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13.10.2020 10:26 Відповісти
его там по языку ущемили?...нижегородчина - дикий лесной край мордвы, чувашей и мари
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13.10.2020 11:18 Відповісти
маловато печенег половцев погонял ...
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13.10.2020 11:46 Відповісти
фанат фильма Брат 2
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13.10.2020 13:40 Відповісти
Пацан к армейской службе в вс рф готовился.
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13.10.2020 13:44 Відповісти
вещества, или дебют шизофрении.
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13.10.2020 20:35 Відповісти
Может от "бандеровцев" или "укрофашистов" отстреливался? Или сейчас российские говноСМИ найдут у него "украинский след".
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14.10.2020 04:14 Відповісти
 
 