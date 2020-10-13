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Новини Коронавірус і карантин
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Колективний імунітет до COVID-19 - не метод боротьби з вірусом, - глава ВООЗ Гебреєсус

Колективний імунітет до COVID-19 - не метод боротьби з вірусом, - глава ВООЗ Гебреєсус

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус застеріг від ідеї, що колективний імунітет може бути реалістичною стратегією в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це глава ВООЗ заявив під час брифінгу.

За його словами, такі пропозиції "просто неетичні".

"Колективний імунітет досягається шляхом захисту людей від вірусу, а не шляхом впливу на них. Ніколи в історії охорони здоров’я колективний імунітет не використовувався як стратегія реагування на спалах хвороби", – сказав глава ВООЗ.

Він додав, що занадто мало відомо про імунітет до COVID-19, щоб знати, чи досяжний взагалі колективний імунітет.

"У нас є деякі підказки, але в нас немає повної картини. Дозволяти небезпечному вірусу, який ми не до кінця розуміємо, вільно діяти – це просто неетично", – сказав Гебреєсус.

За оцінками ВООЗ, менш як 10% населення має імунітет до коронавірусу, а це означає, що переважна більшість населення світу залишається сприйнятливою до нього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина від COVID-19 може бути готова до кінця року, - гендиректор ВООЗ

Автор: 

ВООЗ (773) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Правильно, получить иммунитет - не наши методы! Наш метод тотальный карантин и комендантский час
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13.10.2020 09:37 Відповісти
+5
З мови дипломатів слова гебреєЗуса означають: дайте більше грошей червонодупим дармоїдам з "вооз" і вони на ці гроші розроблять рекомендації на кшталт "мити_руки_не_менше_20-ти_секунд".
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13.10.2020 09:49 Відповісти
+4
Якщо колективний імунітет для вас не метод боротьби то тоді, логічно, вакцини теж до дупи.
Враховуючи, що конкретного ліку від цієї зарази нема, то.. мийте ноги й лягайте спати? )))

Ліку нема, імунітету нема, чіткого алгоритму дій нема.. залишається тільки істерія, на фоні якої ВООЗ добре гріє руки набиваючи свої "фонди" пожертвами й внесками.
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13.10.2020 09:56 Відповісти
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Правильно, получить иммунитет - не наши методы! Наш метод тотальный карантин и комендантский час
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13.10.2020 09:37 Відповісти
Надо Федя, надо!
(операция Ы, и другие приключения Шурика)
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13.10.2020 11:48 Відповісти
З мови дипломатів слова гебреєЗуса означають: дайте більше грошей червонодупим дармоїдам з "вооз" і вони на ці гроші розроблять рекомендації на кшталт "мити_руки_не_менше_20-ти_секунд".
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13.10.2020 09:49 Відповісти
Якщо колективний імунітет для вас не метод боротьби то тоді, логічно, вакцини теж до дупи.
Враховуючи, що конкретного ліку від цієї зарази нема, то.. мийте ноги й лягайте спати? )))

Ліку нема, імунітету нема, чіткого алгоритму дій нема.. залишається тільки істерія, на фоні якої ВООЗ добре гріє руки набиваючи свої "фонди" пожертвами й внесками.
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13.10.2020 09:56 Відповісти
Колективний імунітет до COVID-19 - не метод боротьби з вірусом, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 3258
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13.10.2020 09:57 Відповісти
Це треба розуміти так від Гебрея Ісуса з ВООЗ - Ральф Барік їсть з рук Білла Гейтса хліб не даремно.
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13.10.2020 10:23 Відповісти
Угу ... Усі знають, то такий Ральф Барік.
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13.10.2020 11:15 Відповісти
"Коллективный иммунитет достигается путем защиты людей от вируса, а не путем воздействия на них. Никогда в истории здравоохранения коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку болезни"-долбое,,,изм этого ВОЗовского хмыря в том,что до 1948 года когда была создана ВОЗовская шарага тунеядцев и аферистов ,которые зарабатывают себе на пропитание ,путем создания мифов про разные болезни ,выпуском препараторов и оборудования под лечение этих мифов , все вспышки болезней ,так или иначе убивал человеческий имунитет,который создал Творец.
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13.10.2020 10:41 Відповісти
Ты ЛИЧНО готов переболеть?
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13.10.2020 11:14 Відповісти
Если Ты веришь ЛИЧНО в болезнь, тогда по ЛИЧНОЙ ТВОЕЙ ВЕРЕ да будет Тебе дано,но если Если Ты не болел,тогда зачем рекламируешь .?
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13.10.2020 14:05 Відповісти
Это типа если в чуму не веришь - не заболеешь?
Глубоко!
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13.10.2020 15:44 Відповісти
Хоспаді ... І коли ж це було ? На сьомий день ??
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13.10.2020 11:17 Відповісти
Да не бывает коллективного иммунитета, бывает только коллективное изнасилование, и то в юриспруденции его называют "групповое".
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13.10.2020 13:08 Відповісти
 
 