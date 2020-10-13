Колективний імунітет до COVID-19 - не метод боротьби з вірусом, - глава ВООЗ Гебреєсус

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус застеріг від ідеї, що колективний імунітет може бути реалістичною стратегією в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це глава ВООЗ заявив під час брифінгу.

За його словами, такі пропозиції "просто неетичні".

"Колективний імунітет досягається шляхом захисту людей від вірусу, а не шляхом впливу на них. Ніколи в історії охорони здоров’я колективний імунітет не використовувався як стратегія реагування на спалах хвороби", – сказав глава ВООЗ.

Він додав, що занадто мало відомо про імунітет до COVID-19, щоб знати, чи досяжний взагалі колективний імунітет.

"У нас є деякі підказки, але в нас немає повної картини. Дозволяти небезпечному вірусу, який ми не до кінця розуміємо, вільно діяти – це просто неетично", – сказав Гебреєсус.

За оцінками ВООЗ, менш як 10% населення має імунітет до коронавірусу, а це означає, що переважна більшість населення світу залишається сприйнятливою до нього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина від COVID-19 може бути готова до кінця року, - гендиректор ВООЗ