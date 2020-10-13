Канікули в школах рекомендують розпочати з 15 жовтня, щоб перервати ланцюг передачі коронавірусу, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я рекомендувало Міністерству освіти і науки почати канікули в школах з 15 жовтня, щоб зменшити поширення коронавірусу.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, рекомендація МОЗ була такою, щоб розпочати канікули з 15 жовтня і до кінця жовтня.

"Нам потрібно зменшити цей ланцюг передачі вірусу і кількість хворих. Нам треба перервати всілякими шляхами ланцюг передачі цієї хвороби", - каже Степанов.

Глава МОЗ зазначив, що саме два тижні разом з іншими заходами зменшать кількість переміщень людей.

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"Ми вважаємо, що якщо будуть дотримуватися тих правил, які встановлюються, то ми зможемо зупинити зростання кількості інфікованих. Зрозуміло, що це не тільки раннє проведення канікул, ми говоримо про всі заходи", - додає Степанов.