Канікули в школах рекомендують розпочати з 15 жовтня, щоб перервати ланцюг передачі коронавірусу, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я рекомендувало Міністерству освіти і науки почати канікули в школах з 15 жовтня, щоб зменшити поширення коронавірусу.
Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, рекомендація МОЗ була такою, щоб розпочати канікули з 15 жовтня і до кінця жовтня.
"Нам потрібно зменшити цей ланцюг передачі вірусу і кількість хворих. Нам треба перервати всілякими шляхами ланцюг передачі цієї хвороби", - каже Степанов.
Глава МОЗ зазначив, що саме два тижні разом з іншими заходами зменшать кількість переміщень людей.
"Ми вважаємо, що якщо будуть дотримуватися тих правил, які встановлюються, то ми зможемо зупинити зростання кількості інфікованих. Зрозуміло, що це не тільки раннє проведення канікул, ми говоримо про всі заходи", - додає Степанов.
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Резонансне розслідування.
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Доки в Україні триває епідемія коронавірусу, високі посадові особи в Міністерстві оборони не відмовляють собі в бажанні заробити гроші на закупівлях різних медичних засобів. Наприклад, можна "наварити" на купівлі масок, апаратів штучного дихання, захисних костюмів. А потім, коли "запахне смаженим", шукати варіанти, як відмазати найближче оточення й залишитися на посаді хоча б ще на рік. Для чого? Усе просто - і далі "заробляти" гроші на різноманітних закупівлях.
Такі висновки можна зробити з документів, які опинилися в розпорядженні https://www.obozrevatel.com/ukr/ OBOZREVATEL . Наші джерела стверджують, що Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак намагається прикрити свого друга Ігоря Хоменка, який командує Медичними військами України, та його підлеглих, яких на хабарі в 1 млн грн затримали працівники Служби безпеки України.https://plus.obozrevatel.com/ukr/crime/koruptsiya-v-medichnih-vijskah-ukraini.htm