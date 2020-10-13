УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9884 відвідувача онлайн
Новини
4 430 15

Канікули в школах рекомендують розпочати з 15 жовтня, щоб перервати ланцюг передачі коронавірусу, - Степанов

Канікули в школах рекомендують розпочати з 15 жовтня, щоб перервати ланцюг передачі коронавірусу, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я рекомендувало Міністерству освіти і науки почати канікули в школах з 15 жовтня, щоб зменшити поширення коронавірусу.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, рекомендація МОЗ була такою, щоб розпочати канікули з 15 жовтня і до кінця жовтня.

"Нам потрібно зменшити цей ланцюг передачі вірусу і кількість хворих. Нам треба перервати всілякими шляхами ланцюг передачі цієї хвороби", - каже Степанов.

Глава МОЗ зазначив, що саме два тижні разом з іншими заходами зменшать кількість переміщень людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві на COVID-19 хворіють 480 школярів і 359 вчителів, - Кличко

"Ми вважаємо, що якщо будуть дотримуватися тих правил, які встановлюються, то ми зможемо зупинити зростання кількості інфікованих. Зрозуміло, що це не тільки раннє проведення канікул, ми говоримо про всі заходи", - додає Степанов.

Автор: 

школа (2228) Степанов Максим (2198)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
самый страшный вирус для Украины - ЗеВласть
показати весь коментар
13.10.2020 09:39 Відповісти
+3
От нахрена было открывать школы?
показати весь коментар
13.10.2020 09:40 Відповісти
+2
степанов стратег уев ..
показати весь коментар
13.10.2020 09:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
степанов стратег уев ..
показати весь коментар
13.10.2020 09:38 Відповісти
самый страшный вирус для Украины - ЗеВласть
показати весь коментар
13.10.2020 09:39 Відповісти
От нахрена было открывать школы?
показати весь коментар
13.10.2020 09:40 Відповісти
это же очевидно - чтобы потом феерически с помпой закрыть.
показати весь коментар
13.10.2020 09:41 Відповісти
Штоб потом прервать цепь... гениально
показати весь коментар
13.10.2020 09:41 Відповісти
ну а зачем же еще цепь(открыв школы) создавать ))
показати весь коментар
13.10.2020 09:44 Відповісти
Смешно. А на каникулах дети не будут друг с другом общаться?
Их нужно занять - сделать онлайн-занятия, как весной
показати весь коментар
13.10.2020 09:41 Відповісти
фишка в чем .. открываем в школы при резком росте заболеваний ..а потом - ОППА, есть идея ...мы сейчас прервем эту цепь зла - МЫ ЗАКРОЕМ ШКОЛЫ !!!..Ура, Товагищи... под эгидой супергероя Зеленой Шмаркли мы идем в светлое будущее....
показати весь коментар
13.10.2020 09:43 Відповісти
Гандоны, а накой было весной тотально всех закрывать?! ляшко горлал тогда, что ВСЬО, победа! Сейчас те же яйца. только в профель?
показати весь коментар
13.10.2020 09:54 Відповісти
И сєкономить на отоплении ....
показати весь коментар
13.10.2020 09:56 Відповісти
Корупцію в Медичних військах України очолює Хомчак і Хоменко?
Резонансне розслідування.

- Співробітники Служби безпеки України викрили корупційну схему на 1 млн грн, яку організували в Медичних військах України.

- Фігурантів схеми взяли на гарячому: під час передання останньої частини мільйонного відкату - 600 тисяч гривень
- Джерела https://www.obozrevatel.com/ukr/ OBOZREVATEL стверджують, що тепер посад можуть позбутися високопоставлені особи в Міноборони.

Доки в Україні триває епідемія коронавірусу, високі посадові особи в Міністерстві оборони не відмовляють собі в бажанні заробити гроші на закупівлях різних медичних засобів. Наприклад, можна "наварити" на купівлі масок, апаратів штучного дихання, захисних костюмів. А потім, коли "запахне смаженим", шукати варіанти, як відмазати найближче оточення й залишитися на посаді хоча б ще на рік. Для чого? Усе просто - і далі "заробляти" гроші на різноманітних закупівлях.
Такі висновки можна зробити з документів, які опинилися в розпорядженні https://www.obozrevatel.com/ukr/ OBOZREVATEL . Наші джерела стверджують, що Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак намагається прикрити свого друга Ігоря Хоменка, який командує Медичними військами України, та його підлеглих, яких на хабарі в 1 млн грн затримали працівники Служби безпеки України.https://plus.obozrevatel.com/ukr/crime/koruptsiya-v-medichnih-vijskah-ukraini.htm


показати весь коментар
13.10.2020 10:00 Відповісти
Вы зеленые Пи.... асы на фига мне ваши рекомендации и глубокие озабоченности. Возьмите уже на себя ответственность и если нужно - закройте школы
показати весь коментар
13.10.2020 10:00 Відповісти
Ну, або карантин, або не мучайте свій тухес.
показати весь коментар
13.10.2020 10:33 Відповісти
Как бы еще больше "цепей" не образовалось...
показати весь коментар
13.10.2020 10:56 Відповісти
За время каникул следует подготовить ЗАДАНИЯ по принципу ЗАОЧНОГО образования и разослать ученикам.
показати весь коментар
13.10.2020 13:02 Відповісти
 
 