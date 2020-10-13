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Новини Коронавірус і карантин
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Безробітних в Україні на 159 тис. більше, ніж минулого року, - Державний центр зайнятості

Безробітних в Україні на 159 тис. більше, ніж минулого року, - Державний центр зайнятості

В Україні станом на 12 жовтня офіційно зареєстровано 427 000 безробітних.

Про це повідомив Державний центр зайнятості на запит "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

За даними центру, цей показник на 159 тисяч – тобто на 59% – перевищує дані за аналогічний період 2019 року. З початку карантину, тобто з 12 березня, по 9 жовтня статус безробітного отримали 525 тисячі людей – у ДЦЗ цей показник оцінюють як на 53% вищий, ніж за такий самий період торік.

"Найбільш суттєве зростання кількості безробітних спостерігалося в Київській, Одеській, Закарпатській, Львівській областях та м. Києві (в 1,8–2,8 раза). При цьому в Луганській, Сумській, Дніпропетровській, Черкаській та Вінницькій областях кількість безробітних зросла на 32–38%", – зазначають у центрі.

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При цьому за цей же період з 12 березня по 9 жовтня, звітує установа, 342 тисяч громадян знайшли роботу за сприяння Центру зайнятості.

В базі державної служби зайнятості станом на 12 жовтня зареєстровані 67 тисяч вакансій – на 34% менше, ніж на цю ж дату торік.

"Станом на 12 жовтня на одну вакансію претендувало шестеро безробітних (на відповідну дату минулого року – 3 особи)", – підсумовує відділ комунікацій Державного центру зайнятості.

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безробіття (564) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Безработных в Украине на 159 тыс. больше, чем в прошлом году, - Государственный центр занятости - Цензор.НЕТ 9789
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13.10.2020 09:42 Відповісти
+3
Безработных в Украине на 159 тыс. больше, чем в прошлом году, - Государственный центр занятости - Цензор.НЕТ 6383
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13.10.2020 09:42 Відповісти
+3
Той хто обіцяв нові робочі місця поїхав в далекі краї. На самокаті. Ну ви там дєржітєсь. Харошего вам настроєнія.
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13.10.2020 09:45 Відповісти
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Безработных в Украине на 159 тыс. больше, чем в прошлом году, - Государственный центр занятости - Цензор.НЕТ 6383
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13.10.2020 09:42 Відповісти
Уже на кутние смеется. Погибель близка.
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13.10.2020 10:12 Відповісти
Безработных в Украине на 159 тыс. больше, чем в прошлом году, - Государственный центр занятости - Цензор.НЕТ 9789
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13.10.2020 09:42 Відповісти
хуже не будет (с)
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13.10.2020 09:43 Відповісти
Лох должен страдать.
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13.10.2020 09:46 Відповісти
Той хто обіцяв нові робочі місця поїхав в далекі краї. На самокаті. Ну ви там дєржітєсь. Харошего вам настроєнія.
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13.10.2020 09:45 Відповісти
Шмыгаль скоро создаст 500к рабочих мест и еще европейцы будут драться за оставшиеся 73к.
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13.10.2020 10:05 Відповісти
Как так то, Вова, КАК???
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13.10.2020 09:50 Відповісти
Каком к верху...
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13.10.2020 09:57 Відповісти
Та ти що? 😮 А у Лондоні Зєлєнскій кореспондент втирав, що спас Україну від загнивання, деградації і розвалу, до якого вів Порошенко. А в принципі, настала епозане зубожіння, а безробіття. Тільки це не те безробіття, про яке мріяли 73 відсотки зебаранів - нічого не робити, смачно ситно 'сти і лежачи на д вані, дивитися шоу. Це безробіття, при якому холодильник міняють на' жу, як і телевізор з диваном.
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13.10.2020 09:50 Відповісти
Безробітних в Україні на 159 тис. більше, ніж минулого року, - Державний центр зайнятості - Цензор.НЕТ 3863
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13.10.2020 10:02 Відповісти
Это уже обещанный зелькой в прошлом году "рывок", или нас ждет еще " прорыв"...?
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13.10.2020 10:13 Відповісти
За дурість виборець платить зубожінням.
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13.10.2020 10:15 Відповісти
Для украинцев создадут миллион новых рабочих мест, - Зеленский

https://24tv.ua/ru/dlja_ukraincev_sozdadut_million_novyh_rabochih_mest__zelenskij_n1308880
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13.10.2020 10:24 Відповісти
А зачем миллион, если нужно всего 150 000? Эти рабочие места появятся в новом игорном бизнесе - крупье, инкассаторы, официанты, вышибалы, охранники, психиатры и пр...
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13.10.2020 10:31 Відповісти
"инвест няни" на бюджет Украины
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13.10.2020 10:30 Відповісти
Еще один фактический итог "работы" Гундоса и его банды.
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13.10.2020 10:56 Відповісти
 
 