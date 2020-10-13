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Новини Коронавірус і карантин
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Завантаженість ліжок у лікарнях перевищує 70% у Києві та семи областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок у лікарнях перевищує 70% у Києві та семи областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 13 жовтня Київ і 23 області України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

У Києві та семи областях України завантаженість ліжок становить понад 70%.

Завантаженість ліжок загалом по Україні становить 62,3%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Вимогам для пом'якшення карантину відповідає лише Кіровоградська область.

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Завантаженість ліжок у лікарнях перевищує 70% у Києві та семи областях України, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5406) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Виталя, давай скажи что у нас все под контролем, лишь бы бизнес не страдал
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13.10.2020 09:57 Відповісти
А точно Виталя пилил короновирусный фонд?
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13.10.2020 11:15 Відповісти
Это потому что фонд борьбы с коронавирусом разошелся по карманам в виде откатов со строительства дорог. За полгода пандемии не было построено ни одной новой быстромонтируемой больницы, не было переоборудовано ни одной действующей больницы, в некоторых городах переоборудовали некоторые больницы и то за счет меценатов.
Но ведь хуже не будет, правда зебилье 73 процентное?
А когда больницы будут заполнены на 100% вы вместо того, чтобы возмущаться, что в больницах нет мест, лучше вспоминайте как вы голосовали "папариколу".
И не забывайте, что "кожен з вас президент" и вы 73 процентные президенты зробили це разом
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13.10.2020 10:42 Відповісти
Харьковщина перешла в "черную зону", - "Обозреватель"
В последние дни Харьковская область стала лидером по количеству заболевших коронавирусом. Местные врачи, которые лечат больных COVID-19, говорят, что в городе давно реализовался итальянский сценарий, когда выкарабкаться дают только тому, у кого больше шансов на жизнь.
Харьковская областная инфекционная больница лечит коронавирусных больных с апреля. Анестезиолог Владимир Корсунов, который работает там в реанимации, отметил, что такой нагрузки и заполненности медучреждения он не видел за всю свою жизнь в медицине - с 1984 года. Сейчас в инфекционке лечится более 300 человек, в реанимации - 12 (рассчитана на 6), еще 15 - на аппарате искусственной вентиляции легких, всего 28 тяжелых больных.
По словам врача, сейчас в харьковских больницах катастрофически не хватает медперсонала и кислорода. Мол, потенциал для размещения больных есть, только нет в достаточном количестве медиков и кислородных масок для всех, кому они нужны. За последние полгода регион не готовился к ухудшению ситуации, все делается только сейчас, и то на колене, когда эпидемия уже развернулась, а под больницами стоят очереди со скорыми.
"Эпидемию также спровоцировало открытие школ и высших учебных заведений. А Харьков - это город студентов. После первого сентября все пошло-поехало, а предвыборные концерты последних недель только усугубили ситуацию. Власть на местах не контролирует соблюдение карантина", - подытожил Корсунов. https://www.obozrevatel.com/society/harkovschina-vhodit-uzhe-ne-v-krasnuyu-zonu-a-v-chernuyu-situatsiya-katastroficheskaya-vrachi-i-volonteryi-rasskazali-ob-epidemii.htm
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13.10.2020 11:24 Відповісти
Які на хєр "крайні дні". То в російській від ************ набралися казати "крайний" замість "последний", а тепер вже в українську тягнуть цю гидоту. ОСТАННІ ДНІ, дибіли...
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13.10.2020 12:44 Відповісти
 
 