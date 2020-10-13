Апеляцію на рішення прибрати з ЄРДР дані про вручення підозри голові ОАСК Вовку відхилено, - пресслужба суду
Київський апеляційний суд відмовив в апеляції прокурора на рішення Печерського районного суду Києва, яким було встановлено факт того, що глава Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк не є підозрюваним у справі, яку розслідує Національне антикорупційне бюро України.
Про це повідомляє пресслужба ОАСК, передає Цензор.НЕТ.
"Апеляція мотивувала це тим, що рішення набуло законної сили і не підлягає оскарженню, про що і було зазначено в самій ухвалі. Йдеться про рішення від 1 жовтня 2020 року, яким слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва зобов’язав компетентну посадову особу Офісу Генерального прокурора виключити з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про дату та час повідомлення про підозру Вовку Павлу Вячеславовичу в кримінальному провадженні № 42014100020000046 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 КК України", - сказано в повідомленні.
Таким чином, глава ОАСК Вовк зараз не має статусу підозрюваного в цьому кримінальному провадженні.
"Просимо представників ЗМІ враховувати цей факт при подачі запитів і написанні інформаційних матеріалів", - додали в ОАСК.
Нагадаємо,17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.
21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.
Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу. Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.
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11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".
Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового відсторонення від посад суддів ОАСК. ВРП ухвалила рішення повернути генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді глави ОАСК Павла Вовка у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
Також ВРП ухвалила рішення відмовити в задоволенні клопотання про відсторонення від здійснення правосуддя заступника глави ОАСК Євгена Аблова, мотивувавши це тим, що докази, якими обґрунтовано підозру, висунуту судді Євгену Аблову, отримані способом, що не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, - без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження.
В задоволенні клопотання про відсторонення судді ОАСК Ігоря Качура було відмовлено в зв'язку з відсутністю належного обґрунтування висунутих йому підозр, клопотання щодо судді ОАСК Олексія Огурцова - повернуто генпрокурору без розгляду в зв'язку з порушенням порядку повідомлення судді про підозру.
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Или когда рулил выбранный тобой порошенко - в судебной системе Украины было как-то иначе?
І саме при Порошенку Вовк завів до ВРП своїх людей, за допомогою яких зараз сношає всю країну - подякуємо закону, написанному Порошенко за те, що дав Вовку таку можливість.
Тому - так, ''бєспрєдел" був і є - зараз він виліз на поверхню, бо НАБУ наїхало на один з стовпів цього "''бєспрєделу".
сарказм судьбы заключается в том, что в Высшей Раде Правосудия сидит Гречковский (сын) чей папик является отцом-основателем коррупции в системе хоз судов в Украине..
Судейская мафия вкрай охамела.
Похоже, эти беспредельщики в мантиях решили, что имеют право вынести абсолютно любое решение, сколь бы беззаконным оно ни было. И реформировать эту прогнившую насквозь систему невозможно в принципе - только полное уничтожение с увольнением абсолютно всех судей и наемом лет на 5 судей, например, из Великобритании для создания нашей судебной системы заново с 0 с запретом на участие в конкурсе тем, кто ранее работал судьей в Украине.
То есть - они разрешили себе любой беспредел и сняли с себя какую-либо ответственность.
Нужно полностью менять систему - не должно быть так, чтобы какие-то мерзавцы, купившие себе мантию, имели право так просто отменять законы, принятые всенародно избранной Верховной Радой Украины.
Может быть, кога-нибудь, когда судьи в Украине будут моральными авторитетами, но не сейчас, когда авторитет у судебной системы НУЛЕВОЙ и когда все мы знаем, что в КС и ВСП сидят откровенные подонки.
Если ты об этом знаешь, то избранный тобой презедент и подавно!
К нему у тебя вопросов нет, я смотрю.
Он же обещал год год назад снимать еженедельно мантии с недоброчестных судей?
Обещал.
Уже, небось, все поснимал?
"избранный тобой презедент и подавно"
Последним выбранным мной президентом был Ющенко. После 2004го года ни один кандидат, за которого я голосовал, президентом не стал.
Вот это о вас.
https://spektrnews.in.ua/news/oshibka-poroshenko-kotoroy-ne-dopustit-zelenskiy---vladimir-zavgorodniy/104668#gsc.tab=0 "Ошибка Порошенко, которой не допустит Зеленский" - Владимир Завгородний
Президент Порошенко допустил одну стратегическую ошибку. Он не пустил войну в наши дома.
Вот почему мы на выборах не оценили его усилий по тому, что в доме до сих пор есть электричество и стёкла. Нам кажется это само собой разумеющимся. Мы не видим в этом подвига.
Потому что мы безнадёжно советские люди. Да-да, дорогой читатель, я знаю, ты конечно не такой. Ты - особенный. Но все вместе, en mass, мы - безнадёжно советские люди.
Нам надо чтобы если в бой - то «как один умрём». Если вставать - то на смертный бой. Если война - так чтобы бомбоубежища, и горящие хаты, и грудью на пулемёт, и голый-босый в штыковую атаку, и хлебные карточки, и дети стоят у станка, и в каждой семье чтобы похоронка, и бабы воют - красиво ведь, правда? В этом есть величие. Есть пафос.
В том, чтобы пять лет отбиваться от одной из самых сильных армий в мире, а ты при этом закатав подвороты пьёшь латте-фраппучино со щепоткой корицы - в этом величия нет. Нет пафоса. Нет их в том, что мы обошлись без военного положения, нет их в том, что интернет и горячая вода поступали по графику, и нет их в том, что старушка-мама или бабушка регулярно получали пенсию. Особенно их нет в том, что конфликт был заморожен, и над агрессором измывались всякими дипломатическими методами и санкциями. Санкции и выступления в ООН - это так скучно, понимаешь?
Поэтому мы сказали «тю, война, подумаешь... чё-т' ты херово стараешься, Алексеич... давно бы победил, если бы не воровал!»
Это ошибка, которой не допустит президент Зеленский с пандемией коронавируса. Потому что его кураторы и сценаристы совершенно правильно понимают менталитет украинского народа. Мы ведём себя как бараны, и к нам относятся как к баранам.
Поэтому эпидемия обязательно будет величественная. С нужным градусом пафоса.
Чтобы - морги переполнены. Чтобы - врачи умирали героически на рабочем месте. Чтобы - тысячи больных на стадионе во временном госпитале. Чтобы один падал, а на его место становился другой - студент или интерн. Чтобы боялись даже из дома выйти, не говоря про парк. Желательно - угандошить экономику так, чтобы всё-таки хлебные карточки. Оптимально было бы, чтобы в каждой семье - похоронка.
Понимаете, просто чем больше нас умрёт, тем величественнее будет победа президента Зеленского и министра Степанова над эпидемией. Потому что что это за эпидемия такая, если никто из ваших знакомых не умер? Это не эпидемия, а фарс.
Кроме того, чем меньше нас останется - тем меньше будет желания задавать дурацкие вопросы типа «так кто продал маски за рубеж?» или «почему фонд борьбы с коронавирусом был истрачен на дороги?»
Ошибки, допущенной Порошенко, президент Зеленский - специально или намеренно - не допустит. Борьба с эпидемией будет долгой, страшной, и куплена ценой десятков, а лучше сотен тысяч жизней. Готовьтесь. Всё будет как вы любите. Смертный бой, голи-боси на танки, вотэтовсё.
И когда всё закончится, мы выйдем на улицы и скажем ему: «Спасибо тебе, о великий!»
Потому что здесь так принято. Вот почему люди до сих пор считают Сталина великим вождём, а Ющенко и Порошенко - не очень. Потому что великим тебя делает количество трупов. И чует моё сердце, у нас будет по-настоящему великий лидер.
А потому - иди нахрен в спам
И да, не упускаю случая макнуть тебе подобных, утверждающих, мол, моя хата с краю, в то, что вы сотворили.
"сотворили". Прям иисуса предали - твоя порошенка за 5 лет не сделала НИЧЕГО для того, чтобы отменить Портновский КПК и провести судебную реформу - а потому заслуженно была послана натрибу.
Думаешь, что то как ты себя ведешь, воинствующий безданый пиарщик, тебя не выдает? Да ты при каждом удобном случае не в тему вставляешь пропагандистские материалы из методички. Раскусить тебя не сложно - ты сам себя выдаешь.
Но я не удивлен и не обижен, отвечаю тебе, скорее, с отвращением, чем из желания повлиять на твое мнение.
Ведь, люди, посадившие в президентское кресло ЭТО, другими быть не могут.
Все, что вам осталось, делать удивленные глаза, изображая непричастность, и вдвое сильнее ненавидеть Пороха.
Да, и ще вспоминать про методичку, когда вас тыкают носом в сотворенный вами позор.
Так что обижайся на СЕБЯ, на свою никчемность, на то, что ты лезешь на пустом месте срач расскачивать.
хотелось бы послушать. наверняка , типа а нас то за что.
реально в стране какая то судейская жопа огромных размеров.
вот что происходит когда страной правит ********** гнусавый, из породы клоунов дегенератов и его шобла слуг сброда, набраных по приколу в подворотнях.
чего только стоит новелла в виде решений МЕСТНЫХ судов, которые НЕ ПОДЛЕЖАТ ОСПАРИВАНИЮ в аппеляционном порядке!! то есть - за бабки или тупости прописывай любой бред - и его нельзя оспорить или отменить, а за невыполнение ЛЮБОГО, даже самого очевидно незаконного решения суда, наступает уголовная ответственность (ст. 382 УК)!
вторая проблемма - внесение в ЕРДР абсолютно ВСЕХ заявлений, что практически полностью парализует работу следаков/прокуроров вследствии нереального повышения нагрузки из-за необходимости "расследовать" и закрывать весь этот лишний пластт заведомо мертвых дел, расходуя драгоценное время и ресурсы, вместо того чтобы вникать в реальные дела и добиваться справедливости
и третья ГЛАВНАЯ проблемма - наши карманные судьи. с ними нужно срочно что-то решать ибо без наведения порядка в судах все остальные потуги будут напрасными
Не можете свой создать - скопируйте у США или у какой-то цивилизованной европейской страны.
а крайними в СМИ делают именно рядовых следаков, прокуроров, дбровцев, набушников, саповцев и прочих спецов, как бы не замечая, что ВСЕ предварительные во время расследования, а главное - ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ решения по сути дел принимают именно СУДЬИ, на которых и должна быть основная ответственность и спрос о результатах, чего нет и в помине