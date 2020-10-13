Апеляцію на рішення прибрати з ЄРДР дані про вручення підозри голові ОАСК Вовку відхилено, - пресслужба суду

Київський апеляційний суд відмовив в апеляції прокурора на рішення Печерського районного суду Києва, яким було встановлено факт того, що глава Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк не є підозрюваним у справі, яку розслідує Національне антикорупційне бюро України.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, передає Цензор.НЕТ.

"Апеляція мотивувала це тим, що рішення набуло законної сили і не підлягає оскарженню, про що і було зазначено в самій ухвалі. Йдеться про рішення від 1 жовтня 2020 року, яким слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва зобов’язав компетентну посадову особу Офісу Генерального прокурора виключити з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про дату та час повідомлення про підозру Вовку Павлу Вячеславовичу в кримінальному провадженні № 42014100020000046 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 КК України", - сказано в повідомленні.

Таким чином, глава ОАСК Вовк зараз не має статусу підозрюваного в цьому кримінальному провадженні.

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"Просимо представників ЗМІ враховувати цей факт при подачі запитів і написанні інформаційних матеріалів", - додали в ОАСК.

Нагадаємо,17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу. Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

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11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового відсторонення від посад суддів ОАСК. ВРП ухвалила рішення повернути генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді глави ОАСК Павла Вовка у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Також ВРП ухвалила рішення відмовити в задоволенні клопотання про відсторонення від здійснення правосуддя заступника глави ОАСК Євгена Аблова, мотивувавши це тим, що докази, якими обґрунтовано підозру, висунуту судді Євгену Аблову, отримані способом, що не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, - без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження.

В задоволенні клопотання про відсторонення судді ОАСК Ігоря Качура було відмовлено в зв'язку з відсутністю належного обґрунтування висунутих йому підозр, клопотання щодо судді ОАСК Олексія Огурцова - повернуто генпрокурору без розгляду в зв'язку з порушенням порядку повідомлення судді про підозру.