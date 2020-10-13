Для громадян України вже відкрито 58 країн, до списку додалися Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, ЦАР, Сан-Томе і Прінсіпі, - Кулеба
Туристи з України можуть подорожувати в 58 країни. В оновлений список додалися ще 6 країн.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, в новий список додалися такі країни - Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, Центрально-Африканська Республіка, Сан-Томе і Прінсіпі.
"Хороша новина - до списку відкритих країн додалися 6 країн. Нейтральна новина, що ці країни не найпопулярніші серед українських туристів. Станом на 13 жовтня таких країн 58", - сказав Кулеба.
Крім цього, для українців дозволено в'їзд в такі країни: Бразилія, Домініканська Республіка, Республіка Конго, Вірменія, Буркіна-Фасо, Того, Чад, Казахстан, Судан, Сьєрра-Леоне, Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Єгипет, Туніс, Південна Корея, Ірак, Іран, Мексика, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Багамські острови, Словенія, ОАЕ, Ямайка, Камбоджа, Бурунді, Ліван, Ірландія, Антигуа і Барбуда, Коморські острови, Пакистан, Сейшельські острови, Болгарія, Мальдіви, Еквадор, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія, Йорданія, Колумбія, Нігерія і Гана.
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Самое смешное, что раньше зебилы даже названий этих стран не знали, не говоря про их географическое расположение.