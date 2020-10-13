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Новини Коронавірус і карантин
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Для громадян України вже відкрито 58 країн, до списку додалися Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, ЦАР, Сан-Томе і Прінсіпі, - Кулеба

Для громадян України вже відкрито 58 країн, до списку додалися Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, ЦАР, Сан-Томе і Прінсіпі, - Кулеба

Туристи з України можуть подорожувати в 58 країни. В оновлений список додалися ще 6 країн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, в новий список додалися такі країни - Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, Центрально-Африканська Республіка, Сан-Томе і Прінсіпі.

"Хороша новина - до списку відкритих країн додалися 6 країн. Нейтральна новина, що ці країни не найпопулярніші серед українських туристів. Станом на 13 жовтня таких країн 58", - сказав Кулеба.

Крім цього, для українців дозволено в'їзд в такі країни: Бразилія, Домініканська Республіка, Республіка Конго, Вірменія, Буркіна-Фасо, Того, Чад, Казахстан, Судан, Сьєрра-Леоне, Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Єгипет, Туніс, Південна Корея, Ірак, Іран, Мексика, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Багамські острови, Словенія, ОАЕ, Ямайка, Камбоджа, Бурунді, Ліван, Ірландія, Антигуа і Барбуда, Коморські острови, Пакистан, Сейшельські острови, Болгарія, Мальдіви, Еквадор, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія, Йорданія, Колумбія, Нігерія і Гана.

Також читайте: У МОЗ оновили перелік "зелених" і "червоних" країн за кількістю активних випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) туризм (1567) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Шикарные страны...
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13.10.2020 09:58 Відповісти
+9
Хочу в Принсипи, очень...
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13.10.2020 09:58 Відповісти
+3
Це добре, з нашим рівнем життя ми не тільки поїдем туди на заробітки, а й захочимо там жити.
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13.10.2020 10:05 Відповісти
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Шикарные страны...
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13.10.2020 09:58 Відповісти
Хочу в Принсипи, очень...
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13.10.2020 09:58 Відповісти
а я - до Уганди...
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13.10.2020 10:18 Відповісти
Куда ехать в отпуск - в Бахрейн или Уганду ?
А ведь еще есть Гваделупа ...
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13.10.2020 10:36 Відповісти
Сразу и в Сан-Томе побываешь - удобно.
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13.10.2020 13:51 Відповісти
ну ..надеваем зеленую маску и полетели )
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13.10.2020 10:00 Відповісти
краще б рот не відкривала, ця кулебяка.
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13.10.2020 10:03 Відповісти
Интересно, а в Нигерии лето уже наступило
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13.10.2020 10:03 Відповісти
Добавились по поводу того, что у нас увеличилось количество заболевших?
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13.10.2020 10:03 Відповісти
Це добре, з нашим рівнем життя ми не тільки поїдем туди на заробітки, а й захочимо там жити.
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13.10.2020 10:05 Відповісти
- У меня для вас хорошая и плохая новость. С какой начать?
- Давайте с хорошей.
- Болезнь назовут вашим именем...
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13.10.2020 10:18 Відповісти
Все життя мріяв відвідадти Центрально-Африканську Республіку та її неповторну столицю Бангі...
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13.10.2020 10:29 Відповісти
Это всё что нужно знать о достижениях в международной политике Зе-карлицы и его зе-шоблы. Безвиз в Пакистан, Уганду, ЦАР, Принсипи и др., что может быть лучше? Зе-челядь уже кипятит воду, чтобы отпраздновать "великую" победу главклоуна.
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13.10.2020 10:33 Відповісти
цэ пэрэмога! хачю в пакистан! хачю в уганду...
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13.10.2020 10:52 Відповісти
ЦАР, Уганда и Пакистан "саме то"
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13.10.2020 10:53 Відповісти
Пакистан на хлеб не намажешь... (с)
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13.10.2020 10:58 Відповісти
почти все страны, в которых украинцы зарабатывали на хлеб ,и приносили в Украину до 7 лярдов зелени ежегодно "слуги" закрыли
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13.10.2020 11:04 Відповісти
С каждым днем все круче.

Самое смешное, что раньше зебилы даже названий этих стран не знали, не говоря про их географическое расположение.
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13.10.2020 11:30 Відповісти
Их соду и на карте хрен найдешь, а о существовании некоторых я даже не догадывался. Даже в википедию пришлось заглянуть. ЗЕЗдобулы))
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13.10.2020 13:49 Відповісти
Радісно привеземо ще більше ковіду до України!
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13.10.2020 14:07 Відповісти
Ура. В Уганду, что ли, съездить... Гулять так гулять!
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13.10.2020 14:12 Відповісти
 
 