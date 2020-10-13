Від 20 до 25% медпрацівників у столиці звільнилися за період пандемії, - Київрада
У Києві за період пандемії звільнилися від 20 до 25% медичних працівників. У столичних лікарнях брак медпрацівників.
Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив представник Київради, голова постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту Олег Гелевей, передає Цензор.НЕТ.
"Із цієї кількості 10% лікарів, інші - середній персонал. Причина - низька зарплатня. Їх потрібно негайно повернути для ефективної боротьби з інфекцією. Ніхто з медсестер не буде боротися з коронавірусом за 10-15 тисяч", - зазначив Гелевей.
Гелевей вважає, що центральна влада має негайно спростити закупівлі та перерозподілити кошти з інших сфер на боротьбу з коронавірусом, зокрема, на закупівлю необхідного обладнання і підвищення зарплат медпрацівникам.
Також, за його словами, у столичних лікарнях для хворих на коронавірус може не вистачити кисню.
"Наразі у столиці, для госпіталізації хворих на COVID-19, залучили 20 лікарень у порівнянні з сімома на початку пандемії. Туди входять і пологові будинки і дитячі лікарні, де менша заповненість хворими на коронавірус, в основних опорних лікарнях заповненість сягає 90 відсотків", - додав Гелевей.
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Это важнее, чем удерживание 2-2,5% сцыкливых и алчных врачей. За медсестёр вообще молчу
https://www.plotina.in.ua/v-zaporozhskoj-oblasti-poplyla-doroga-kotoruju-sdelali-v-ramkah-bolshoj-strojki-foto/ В Запорожской области "поплыла" дорога, которую сделали в рамках "Большой стройки".
Средства, за которые построили дорогу, выделили из фонда борьбы с коронавирусом.
Высокие зеленые технологии: раньше дороги строили раз в год, т.к. огни уплывали весной, а сейчас можно дважды в год.
Перестаньте штамповать совковые тезисы, что "врачи кому-то обязаны". Они такие же работники, как и все, которые хотят и должны получать достойную зарплату за свой труд. И имеют право, если такового нет, уволиться или перейти работать на другое место.
Если в вашем доме засорился сортир, а жековский сантехник уволился и вам некому его починить - вы будете называть сантехника предателем?
В тапках на фронт шли добровольно, не так ли? Равно как туда по зову сердца отправилось и немало врачей. А до этого некоторые врачи шли добровольцами в Красный крест и подобные организации. Но это все индивидуально и добровольно, не нужно порывы отдельных представителей определенной специальности ставить в обязанность всем их коллегам.
Вот у вас есть автомобиль? Давайте, на добровольной основе начните помогать транспортировать больных Ковидом, хотя бы.
В вину я вам ставлю лишь ваши взгляды на врачей как на некоторых вечно обязанных обществу специалистов. Мой долг обществу был окончен тогда, когда я закончила отработку твой больнице, куда меня отправили работать, так как училась на бюджете. И не более того
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
за "клятву", то вроде не дают ее.
я не говорю шо они уволились и это хорошо, просто депутат "получает" скока? и скока врач шо его лечит?(ну, если в обычной б-це)
2. Руководство ЛПУ просто снижает зп и периодически рекомендует (модно же) уйти в отпуск за свой счет;
3. Медики разбегаются и надо срочно снять с себя ответственность: "25% медиков, трусов сбежали во время карантина".
Зп медсестры не 10-15к, а 4-4,5к.
те клопы-воры, которые после отсоса сваливают на палестину
Может зебилам пора прекратить кормить мусоров и начать платить повышенные зарплаты тем врачам которые борятся с короной?
Вам это уже говорили несколько раз Ваши западные друзья.
Сейчас самый момент избавится от "излишков".
Останется 8-10 и то достаточно.
Будут ездить на немецких с/х машинах, производя биотопливо для Европы.
Работают с минимальными средствами защиты. Вирус на предметах сохраняется ...