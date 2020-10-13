Від 20 до 25% медпрацівників у столиці звільнилися за період пандемії, - Київрада

У Києві за період пандемії звільнилися від 20 до 25% медичних працівників. У столичних лікарнях брак медпрацівників.

Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив представник Київради, голова постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту Олег Гелевей, передає Цензор.НЕТ.

"Із цієї кількості 10% лікарів, інші - середній персонал. Причина - низька зарплатня. Їх потрібно негайно повернути для ефективної боротьби з інфекцією. Ніхто з медсестер не буде боротися з коронавірусом за 10-15 тисяч", - зазначив Гелевей.

Гелевей вважає, що центральна влада має негайно спростити закупівлі та перерозподілити кошти з інших сфер на боротьбу з коронавірусом, зокрема, на закупівлю необхідного обладнання і підвищення зарплат медпрацівникам.

Також, за його словами, у столичних лікарнях для хворих на коронавірус може не вистачити кисню.

"Наразі у столиці, для госпіталізації хворих на COVID-19, залучили 20 лікарень у порівнянні з сімома на початку пандемії. Туди входять і пологові будинки і дитячі лікарні, де менша заповненість хворими на коронавірус, в основних опорних лікарнях заповненість сягає 90 відсотків", - додав Гелевей.

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