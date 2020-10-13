Поліція повідомила про підозру іноземцю, який стріляв під час недільного автопробігу з прапорами Азербайджану і Туреччини

Правоохоронці повідомили про підозру 19-річному громадянину іншої держави, який стріляв під час руху автоколони з іноземною символікою в центрі столиці 11 жовтня.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід", - йдеться в повідомленні.

Так, правопорушнику загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Зазначається, що в ході з'ясування обставин встановлено, що до стрілянини причетний 19-річний громадянин іншої держави. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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Як повідомлялося, на Майдані Незалежності в Києві група азербайджанців провела автопробіг з прапорами Азербайджану і Туреччини і скандувала "Карабах". У поліції повідомили, що під час руху автоколони по вул. Грушевського були чутні постріли.

Правоохоронці зупинили 6 автомобілів в Солом'янському районі, в яких було 14 іноземців.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий відділ Печерського управління поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.