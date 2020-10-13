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Новини
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Поліція повідомила про підозру іноземцю, який стріляв під час недільного автопробігу з прапорами Азербайджану і Туреччини

Поліція повідомила про підозру іноземцю, який стріляв під час недільного автопробігу з прапорами Азербайджану і Туреччини

Правоохоронці повідомили про підозру 19-річному громадянину іншої держави, який стріляв під час руху автоколони з іноземною символікою в центрі столиці 11 жовтня.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід", - йдеться в повідомленні.

Так, правопорушнику загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Зазначається, що в ході з'ясування обставин встановлено, що до стрілянини причетний 19-річний громадянин іншої держави. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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Як повідомлялося, на Майдані Незалежності в Києві група азербайджанців провела автопробіг з прапорами Азербайджану і Туреччини і скандувала "Карабах". У поліції повідомили, що під час руху автоколони по вул. Грушевського були чутні постріли.

Правоохоронці зупинили 6 автомобілів в Солом'янському районі, в яких було 14 іноземців.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий відділ Печерського управління поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Автор: 

Азербайджан (865) Київ (19796) Нацполіція (15327) стрілянина (1799)


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Топ коментарі
+11
Ездят бандиты иностранцы по Киеву с огнестрельным оружием и не скрывают этого. Всех участников депортировать. Или они уже откупились?
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13.10.2020 10:21 Відповісти
+11
Если иностранцы нарушают украинские законы, то как минимум немедленная депортация всех участников.
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13.10.2020 10:22 Відповісти
+10
Правильно - нехрен нам тут устраивать пробеги со стрельбой. Хочешь пострелять - едь добровольцем на войну или хотя бы в тир иди.
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13.10.2020 10:21 Відповісти
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19 лет? В азербайджанскую армию добровольцем уже записался?
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13.10.2020 10:19 Відповісти
то армянин был
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13.10.2020 10:20 Відповісти
Пофиг. Бандит - он и есть бандит - независимо от национальности.
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13.10.2020 10:21 Відповісти
Если иностранцы нарушают украинские законы, то как минимум немедленная депортация всех участников.
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13.10.2020 10:22 Відповісти
В тюрьму тогда.

Полиция сообщила о подозрении иностранцу, стрелявшему во время воскресного автопробега с флагами Азербайджана и Турции - Цензор.НЕТ 6784
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13.10.2020 10:27 Відповісти
Были бы ары, рюкзаков бы простил
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13.10.2020 10:20 Відповісти
падажжы...он его истчо наградит
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13.10.2020 10:40 Відповісти
Правильно - нехрен нам тут устраивать пробеги со стрельбой. Хочешь пострелять - едь добровольцем на войну или хотя бы в тир иди.
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13.10.2020 10:21 Відповісти
Ездят бандиты иностранцы по Киеву с огнестрельным оружием и не скрывают этого. Всех участников депортировать. Или они уже откупились?
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13.10.2020 10:21 Відповісти
Дикари!
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13.10.2020 10:32 Відповісти
Подозрение? Я подозреваю ,что товарищ рюкзаков в доле!
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13.10.2020 10:32 Відповісти
є одна проблема рюкзакав армяшка, а затриманий азер, тому буде сидіти
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13.10.2020 10:55 Відповісти
азеры еще те идиоты,они только на базаре семечками торговать умеют и кричать как обезьянки
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13.10.2020 10:38 Відповісти
Семечками?!!! Почти исключительно гранатами и гранатовым соком. А семечками сейчас вроде вообще никто не торгует.
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13.10.2020 10:58 Відповісти
Его в СИЗО упечь ,Пусть диаспора выкупает.А затем выслать с запретом на 20 лет.
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13.10.2020 10:39 Відповісти
тех кто не стрелял нах депортировать без права посещения Украины на всю оставшуюся жизнь, а сосунка на зону на 7 лет а потом нах по такой же траектории. шалупень распоясалась.совсем страх потеряли азеры.
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13.10.2020 10:40 Відповісти
Не подозрение надо, а пристрелить на месте обнаружения. Ара просто херой. В Карабахе стрелять ссыт - а тут из себя блатного корчит.
Уродцы
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13.10.2020 10:41 Відповісти
Я больше ар не люблю
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13.10.2020 13:55 Відповісти
лаврушники занесуть мусарам і всьо тіп топ...
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13.10.2020 11:05 Відповісти
Чемодан-вокзал-Баку.
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13.10.2020 11:15 Відповісти
За что подозрение?Он стрелял не прицельно(просто провокационно),раненых,погибших нет. Мы не должны реагировать на одиночные выстрелы.
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13.10.2020 11:17 Відповісти
Поліція повідомила про підозру іноземцю, який стріляв під час недільного автопробігу з прапорами Азербайджану і Туреччини - Цензор.НЕТ 7985
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13.10.2020 12:50 Відповісти
Это очень опасная тенденция. Такие вещи нужно пресекать сразу. Чуркам черножопым нужно очень доходчиво объяснить, что Украина, не россия (параша), а Киев не москвабад и рассекать по городу в мирное время, стреляя по приколу из оружия у нас в Украине никто не будет.
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13.10.2020 13:03 Відповісти
Хулиганство?Лупить из огнестрела(100% незарегистрированного) в жилых кварталах-ХУЛИГАНСТВО?
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13.10.2020 13:45 Відповісти
Знаеш верную примету рашкована?
Сам себя лайкает
: D : D : D : D : D : D : D
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13.10.2020 13:58 Відповісти
Никогда не поверю что стрелял один!!!!!
А где из чего стрелял? Может там еще хранение огнестрельного!!!
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13.10.2020 14:16 Відповісти
 
 