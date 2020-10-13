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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні щодо всіх засобів індивідуального захисту створено двомісячний запас, - Степанов

В Україні щодо всіх засобів індивідуального захисту створено двомісячний запас, - Степанов

Щодо всіх засобів індивідуального захисту в Україні запас щонайменше на два місяці.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"У визначених для лікування COVID-19 медзакладах щодо всіх без винятку засобів індивідуального захисту по всій країні залишки на 92-75 діб. Це костюми, рукавички, маски, респіратори - щодо кожного залишки не менше ніж на два місяці", - сказав він.

Також читайте: Від 20 до 25% медпрацівників у столиці звільнилися за період пандемії, - Київрада

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
В случае работы со СМИ, брифинг это краткая пресс-конференция, посвящённая одному вопросу.

Встреча официальных лиц с представителями средств массовой информации, на которой излагается официальная позиция, делается короткое информационное сообщение по какой-либо проблеме (обычно, в отличие от пресс-конференции, без ответов на вопросы приглашённых). От пресс-конференции отличается отсутствием презентационной части.

Кроме того, брифинг носит закрытый характер, на него приглашаются только определённые заранее представители СМИ.
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13.10.2020 10:27 Відповісти
+2
У меня жена медик, рассказываю: в городе власть захватили рыги путем подделки документов рейдернули горсовет найдя госрегистратора которая зарегистрировала их "липу", потом быстро слили весь ковидный фонд бабла и теперь в нашей больнице нету НИХЕРА. Какие респираторы и одноразовые косюмы? Даже масок одноразовых в достаточном колличестве не выдают, перчатки одни на смену, антисептиков не хватает, зато застовляют фиксироват время которое ты провел обслуживая ковидного пациента, чтобы потом оплатить тебе эти 10 минут, люди увольняются, правоохранители позасовывали закон себе в жопы и нихера не предпренимают, бо Деркач..... Отакие запасы, ****....
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13.10.2020 10:50 Відповісти
+1
Найбільший запас напевне по презервативах. У владі. Нє?
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13.10.2020 10:28 Відповісти
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Читающе-бекающий что-то промекал. Министр чо. Его "брифинг" смотреть = заикаться начать. ээээ-ыыыыы, нуууу, бееее
кошмар. если бы давали денег шоп это слушать - то должны бы дать много
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13.10.2020 10:24 Відповісти
В случае работы со СМИ, брифинг это краткая пресс-конференция, посвящённая одному вопросу.

Встреча официальных лиц с представителями средств массовой информации, на которой излагается официальная позиция, делается короткое информационное сообщение по какой-либо проблеме (обычно, в отличие от пресс-конференции, без ответов на вопросы приглашённых). От пресс-конференции отличается отсутствием презентационной части.

Кроме того, брифинг носит закрытый характер, на него приглашаются только определённые заранее представители СМИ.
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13.10.2020 10:27 Відповісти
Какая разница, если "министр" читает по бумажке как дети в третьем классе то?
и что мне с того что это брифинг? я и написал то шо в новости пишет.
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13.10.2020 10:30 Відповісти
Поблагодарим Порошенко !
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13.10.2020 11:58 Відповісти
Вольнов сказал: Порошенко е,,ашил русню, мне этого достаточно(хотя он и атеист, Вольнов то)
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13.10.2020 11:59 Відповісти
Этого зескота-убийцу еще не уволили?
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13.10.2020 10:26 Відповісти
Найбільший запас напевне по презервативах. У владі. Нє?
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13.10.2020 10:28 Відповісти
Масок по 5 только уже нет.
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13.10.2020 10:48 Відповісти
Общий уровень долговых обязательств Украины на 4-й квартал 2020 года характеризуется резкой диспропорцией между уровнем внешних и внутренних обязательств с точностью да наоборот повторяя ситуацию третьего квартала. Совокупная сумма долговых платежей четвертого квартала 2020 года выше показателей третьего и составляет 5.587 млрд. долларов США. При этом получение внешних кредитов находится под большим вопросом. На этом фоне проект бюджета на 2021 год предусматривающий получение внешних кредитных средств на сумму 9.112 млрд. долларов, судя по доходной части, выглядит чистой фантазией.
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13.10.2020 10:49 Відповісти
У меня жена медик, рассказываю: в городе власть захватили рыги путем подделки документов рейдернули горсовет найдя госрегистратора которая зарегистрировала их "липу", потом быстро слили весь ковидный фонд бабла и теперь в нашей больнице нету НИХЕРА. Какие респираторы и одноразовые косюмы? Даже масок одноразовых в достаточном колличестве не выдают, перчатки одни на смену, антисептиков не хватает, зато застовляют фиксироват время которое ты провел обслуживая ковидного пациента, чтобы потом оплатить тебе эти 10 минут, люди увольняются, правоохранители позасовывали закон себе в жопы и нихера не предпренимают, бо Деркач..... Отакие запасы, ****....
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13.10.2020 10:50 Відповісти
Общался с сотрудником РЛ, нету! СИЗ нету.
Костюмы защитные стирают!
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13.10.2020 11:40 Відповісти
 
 