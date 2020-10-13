В Україні щодо всіх засобів індивідуального захисту створено двомісячний запас, - Степанов
Щодо всіх засобів індивідуального захисту в Україні запас щонайменше на два місяці.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
"У визначених для лікування COVID-19 медзакладах щодо всіх без винятку засобів індивідуального захисту по всій країні залишки на 92-75 діб. Це костюми, рукавички, маски, респіратори - щодо кожного залишки не менше ніж на два місяці", - сказав він.
Топ коментарі
+2 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар13.10.2020 10:27 Відповісти Посилання
+2 grusniy sal
показати весь коментар13.10.2020 10:50 Відповісти Посилання
+1 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар13.10.2020 10:28 Відповісти Посилання
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кошмар. если бы давали денег шоп это слушать - то должны бы дать много
Встреча официальных лиц с представителями средств массовой информации, на которой излагается официальная позиция, делается короткое информационное сообщение по какой-либо проблеме (обычно, в отличие от пресс-конференции, без ответов на вопросы приглашённых). От пресс-конференции отличается отсутствием презентационной части.
Кроме того, брифинг носит закрытый характер, на него приглашаются только определённые заранее представители СМИ.
и что мне с того что это брифинг? я и написал то шо в новости пишет.
Костюмы защитные стирают!