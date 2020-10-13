В Україні щодо всіх засобів індивідуального захисту створено двомісячний запас, - Степанов

Щодо всіх засобів індивідуального захисту в Україні запас щонайменше на два місяці.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"У визначених для лікування COVID-19 медзакладах щодо всіх без винятку засобів індивідуального захисту по всій країні залишки на 92-75 діб. Це костюми, рукавички, маски, респіратори - щодо кожного залишки не менше ніж на два місяці", - сказав він.

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