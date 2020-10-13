Виступатиму проти ідеї масового повернення українців на Батьківщину, кожний зайвий рух створює небезпеку, - Кулеба

Хвороба COVID-19 залишилася та сама, але інструментарій реагування на неї звузився порівняно з початком пандемії.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Кулеба зазначив, що хоч COVID-19 залишився той самий, але діяти так само, як уряди діяли на початку пандемії, вже неможливо.

"Я чую цю позицію від міжнародних партнерів, ми з вами розуміємо цю реальність. Тоді було багато незвіданого, багато питань, суспільство було готове до жорстких обмежень. Зараз ми такої готовності не спостерігаємо. Зараз потрібно думати про наслідки повного закриття країни для економіки", - додав міністр.

За словами глави МЗС, хвороба залишилася та сама, але інструментарій реагування на неї звузився порівняно з початком пандемії.

"Якщо це питання постане на порядку денному, я виступатиму проти заборони на в'їзд іноземцям, виступатиму проти ідеї масового повернення українців додому. Ми, МЗС, виконали свою функцію щодо повернення українців додому. Настала нова реальність: усі, хто хотів, - усі повернулися. Нині не треба генерувати нові міграційні потоки, бо зараз кожний зайвий рух створює небезпеку", - наголосив Кулеба.

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