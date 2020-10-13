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Новини Коронавірус і карантин
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Виступатиму проти ідеї масового повернення українців на Батьківщину, кожний зайвий рух створює небезпеку, - Кулеба

Виступатиму проти ідеї масового повернення українців на Батьківщину, кожний зайвий рух створює небезпеку, - Кулеба

Хвороба COVID-19 залишилася та сама, але інструментарій реагування на неї звузився порівняно з початком пандемії.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Кулеба зазначив, що хоч COVID-19 залишився той самий, але діяти так само, як уряди діяли на початку пандемії, вже неможливо.

"Я чую цю позицію від міжнародних партнерів, ми з вами розуміємо цю реальність. Тоді було багато незвіданого, багато питань, суспільство було готове до жорстких обмежень. Зараз ми такої готовності не спостерігаємо. Зараз потрібно думати про наслідки повного закриття країни для економіки", - додав міністр.

За словами глави МЗС, хвороба залишилася та сама, але інструментарій реагування на неї звузився порівняно з початком пандемії.

"Якщо це питання постане на порядку денному, я виступатиму проти заборони на в'їзд іноземцям, виступатиму проти ідеї масового повернення українців додому. Ми, МЗС, виконали свою функцію щодо повернення українців додому. Настала нова реальність: усі, хто хотів, - усі повернулися. Нині не треба генерувати нові міграційні потоки, бо зараз кожний зайвий рух створює небезпеку", - наголосив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для громадян України вже відкрито 58 країн, до списку додалися Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, ЦАР, Сан-Томе і Прінсіпі, - Кулеба

Автор: 

кордон (4838) карантин (18172) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
а как же 500 тыщ мульёнов рабочих мест? а как же тротуарная плитка? а по 6 тыщ в месяц куда теперь девать?
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13.10.2020 10:33 Відповісти
+3
все кони разбежались, пора и хлев запереть!
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13.10.2020 10:34 Відповісти
+2
А Клоун вже вернувся з Британії? Якщо ні - та хай сидить там, зебілоінфікований.
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13.10.2020 10:38 Відповісти
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а как же 500 тыщ мульёнов рабочих мест? а как же тротуарная плитка? а по 6 тыщ в месяц куда теперь девать?
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13.10.2020 10:33 Відповісти
все кони разбежались, пора и хлев запереть!
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13.10.2020 10:34 Відповісти
Ну да, весной вернули, Дубинский высрал, чет 2.7млн., громко матерился и кричал шо нам "п". Потом забыл , а щас вновь вопит шо это уже вообще.
Так шо хуже не будет, но не впустить - не имеет Кулеба права. Только опеспечить карантин в бараках с крысами - они и сами не захотят вертаться
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13.10.2020 10:34 Відповісти
Правильно! Нефиг повторять ошибки Израиля!
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13.10.2020 10:35 Відповісти
А Клоун вже вернувся з Британії? Якщо ні - та хай сидить там, зебілоінфікований.
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13.10.2020 10:38 Відповісти
Пусть едут сюда и пахают, вот еще...
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13.10.2020 10:39 Відповісти
Ґе ????
Но вєдь старшОй обєщал !!!!!????????
https://www.youtube.com/watch?v=8urirxXUMD4 Володимир Зеленський анонсував запуск програми «Повертайся і залишайся» 3 груд. 2019 р.

Де кредити,де ідеї ,хто ж будувати буде квітучу й успішну ?
НЄУЖЕЛІ ОБМАНУЛ
Виступатиму проти ідеї масового повернення українців на Батьківщину, кожний зайвий рух створює небезпеку, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4033
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13.10.2020 10:48 Відповісти
Фокус от клоуна, напугать запретом а потом взять и отменить а людям радость на пустом месте.
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13.10.2020 10:56 Відповісти
Буду выступать против идеи массового возврата украинцев на Родину/ А Зеленский призвал вернуться всех, кто хочет строить новую Украину. Первыми вернулись израильские заробитчане Коломойский, Боголюбов, Портнов .Лучшие из лучших-по воровским понятиям.
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13.10.2020 10:57 Відповісти
Щас, уже пакуемся !
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13.10.2020 11:01 Відповісти
А так же ихтамнеты припруться...
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13.10.2020 11:05 Відповісти
Пятая колонна ...
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13.10.2020 11:07 Відповісти
страна не пуганных правящих зеленых идиотов.
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13.10.2020 11:10 Відповісти
Вони в проекті Небесної новороссії вже зеленими слугами не передбачені.
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13.10.2020 11:27 Відповісти
Лишать всех гражданства, кто до сих пор не вернулся?
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13.10.2020 12:18 Відповісти
Оно або расист, або дурбецал звичайний, або 2 в 1". Читаем перл идиота:" ... я буду выступать против запрета на въезд иностранцам... Буду выступать против идеи массового возврата украинцев на Родину..." - або это новое поколение - просто бригада ШЛЕПЕР-2, ляпают шо попало.
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13.10.2020 12:37 Відповісти
 
 