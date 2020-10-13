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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін змінив підхід до формування медбригад під час лікування COVID-19: дозволили залучати терапевтів і педіатрів, - МОЗ

Кабмін змінив підхід до формування медбригад під час лікування COVID-19: дозволили залучати терапевтів і педіатрів, - МОЗ

Кабінет Міністрів України затвердив постанову, якою змінив підхід до формування медичних бригад під час лікування COVID-19.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як під час пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Ми змінили підхід до формування наших бригад, які надають допомогу в умовах стаціонарного лікування. Ми дали можливість наповнити їх не тільки лікарями-анестезіологами, але й пульмонологами, інфекціоністами, терапевтами та педіатрами", - сказала вона.

За словами Садов'як, цією постановою також впроваджуються коригувальні коефіцієнти для розрахунку вартості послуги.

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"Щодо коефіцієнтів навантаження. Залежно від того, в якій кількості надається допомога пацієнтам однією командою, розроблено відповідні коефіцієнти. Вони діляться на чотири види залежно від кількості пацієнтів - від одного до 20 пацієнтів на місяць на команду, від 21 до 40, від 41 до 60, понад 61 пацієнт", - додала вона.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5407) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ряды врачей редеют.....скоро в бригады будут добавлять гинекологов ...проктологов..и патологоанатомов. ...
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13.10.2020 10:36 Відповісти
И ГРОБОКОПАТЕЛЕЙ.
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13.10.2020 12:41 Відповісти
И не надо никого сокращать - сами разбегутся. Какие же вы предсказуемые.
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13.10.2020 10:39 Відповісти
і по вказівці зеленожопого безправних студентів чому не домовляєте...?
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13.10.2020 11:02 Відповісти
страна не пуганный правящих идиотов.
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13.10.2020 11:07 Відповісти
А не залучить ли нам ВЕТИРИНАРОВ и ЗООТЕХНИКОВ к этому благородному занятию.
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13.10.2020 12:38 Відповісти
Да забыл, у нас же целая армия пасечников - их тоже мона задевствовать.
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13.10.2020 12:40 Відповісти
Вот уж воистину Правидец - "Если болен сразу в гроб сохранить здоровье чтоб".
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13.10.2020 12:45 Відповісти
 
 