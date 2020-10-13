Кабмін змінив підхід до формування медбригад під час лікування COVID-19: дозволили залучати терапевтів і педіатрів, - МОЗ

Кабінет Міністрів України затвердив постанову, якою змінив підхід до формування медичних бригад під час лікування COVID-19.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як під час пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Ми змінили підхід до формування наших бригад, які надають допомогу в умовах стаціонарного лікування. Ми дали можливість наповнити їх не тільки лікарями-анестезіологами, але й пульмонологами, інфекціоністами, терапевтами та педіатрами", - сказала вона.

За словами Садов'як, цією постановою також впроваджуються коригувальні коефіцієнти для розрахунку вартості послуги.

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"Щодо коефіцієнтів навантаження. Залежно від того, в якій кількості надається допомога пацієнтам однією командою, розроблено відповідні коефіцієнти. Вони діляться на чотири види залежно від кількості пацієнтів - від одного до 20 пацієнтів на місяць на команду, від 21 до 40, від 41 до 60, понад 61 пацієнт", - додала вона.