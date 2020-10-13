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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу в МВС виявили 281 випадок коронавірусу, двоє правоохоронців померли

За минулу добу в МВС виявили 281 випадок коронавірусу, двоє правоохоронців померли

За минулу добу лабораторно підтверджено 281 випадок коронавірусної хвороби серед правоохоронців, від ускладнень померли двоє співробітників МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Найбільшу кількість хворих на COVID-19 правоохоронців зареєстровано в Київській області (+21), у Рівненській області (+14) та Києві (+54).

Від початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 8121 співробітник МВС, одужали - 7242, померли - 20.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Потенційним резервом ліжок" для хворих на COVID-19 можуть стати госпіталі МВС, СБУ та "Укрзалізниці", - Ляшко

За минулу добу в МВС виявили 281 випадок коронавірусу, двоє правоохоронців померли 01

Автор: 

карантин (18172) МВС (3522) Правоохоронні органи (2709) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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погибли два мента.

Аваков - квартиры, пенсии, почести, сам присутствует.

Погибли два солдата.
Таран(или что там) - цветы, гроб, подачка.
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13.10.2020 10:42 Відповісти
Отказ украинской стороны в проведении международного аудита использования средств из фонда борьбы с COVID-19, который предусмотрен подписанным меморандумом намерений, является основной причиной отсутствия прогресса в обсуждении очередного транша МВФ. Представитель МВФ в Украине. Gösta Ljungman
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13.10.2020 10:46 Відповісти
Что то мне мусоров аж никак не жаль. Даже как то наоборот
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13.10.2020 10:51 Відповісти
здохли аж два мусора не вже взяткою подавилися...?
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13.10.2020 10:59 Відповісти
так помнится собаков говорил в фейсбуке, что мусора не люди. че их жалеть.
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13.10.2020 11:00 Відповісти
Погано, що медики та службовці хворіють, бо разносять ту заразу далі, але деякі менти настільки жлобські, вважаючі себе безсмертними, що масочки їм пох, як і всї оторочуючі люди навкруги
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13.10.2020 14:21 Відповісти
 
 