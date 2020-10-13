За минулу добу в МВС виявили 281 випадок коронавірусу, двоє правоохоронців померли

За минулу добу лабораторно підтверджено 281 випадок коронавірусної хвороби серед правоохоронців, від ускладнень померли двоє співробітників МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Найбільшу кількість хворих на COVID-19 правоохоронців зареєстровано в Київській області (+21), у Рівненській області (+14) та Києві (+54).

Від початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 8121 співробітник МВС, одужали - 7242, померли - 20.

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