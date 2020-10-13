Перемир'я в Карабасі: Вірменія й Азербайджан звинувачують одне одного в обстрілі по всьому фронту

Вірменія й Азербайджан сьогодні вранці вчергове звинуватили одне одного в поновленні бойових дій у районі Нагірного Карабаху.

Як інформує Цензор.НЕТ, у Міністерстві оборони Азербайджану повідомили, що Збройні сили Вірменії намагалися атакувати азербайджанські позиції.

Крім того, за інформацією відомства, ЗС Азербайджану завдали удару по вірменських силах на Аскеранському напрямку.

Також у Міноборони зазначили, що вірменські військові відкрили вогонь по Геранбойському, Тертерському та Агдамському районах. За даними азербайджанського військового відомства, обстрілу з вірменської сторони також зазнали територія Агджабединського району Азербайджану.

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Зі свого боку речниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян спростувала інформацію азербайджанської сторони.

За її словами, такими твердженнями азербайджанська сторона готує ґрунт для нових нападів.

Ще один представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнисян повідомив, що ЗС Азербайджану почали наступ у зоні карабаського конфлікту "майже в усіх напрямках".

Нагадаємо, Вірменія й Азербайджан домовилися про перемир'я в Карабасі з опівдня 10 жовтня.