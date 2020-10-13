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Новини Коронавірус і карантин
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Тодуров заявив, що російську вакцину проти COVID-19 вже використовують в Україні. У МОЗ про це не знають

Тодуров заявив, що російську вакцину проти COVID-19 вже використовують в Україні. У МОЗ про це не знають

В Україні вже нібито масово прищеплюються проти коронавірусу неперевіреною повноцінними клінічними випробуваннями російською вакциною.

Про це в ефірі Україна 24 заявив гендиректор Інституту серця МОЗ і член медради при МОЗ Борис Тодуров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІфнорм.

"Російські вакцини сьогодні масово завозять з Росії. І цілі сім'ї сьогодні вакцинуються російськими вакцинами", - сказав він, не уточнивши, звідки у нього така інформація.

На уточнювальне питання, чи говорить він про вакцину проти грипу, Тодуров відповів: "Я маю на увазі вакцини проти коронавірусу".

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У той же час в пресслужбі МОЗ запевнили в коментарі, що відомство не займається поставками російських вакцин.

"Це Тодурова питайте. МОЗ не поставляє російські вакцини і веде переговори зі світовими виробниками", - сказали в МОЗ.

Нагадаємо, раніше "слуга народу" Олександр Качура заявив, що якщо російська вакцина проти коронавірусу буде ефективна, то Україна буде домовлятися про її закупівлю.

Заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила спростувала заяву Качури.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5407) Тодуров Борис (24) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+31
Ввезення та застосування російської вакцини на території України це акт біологічного тероризму! За це має бути кримінальна відповідальність!
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13.10.2020 11:07 Відповісти
+17
скорее не отчаянным смельчаком, а полным дураком
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13.10.2020 11:12 Відповісти
+16
Обычным винторогим ватаном.
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13.10.2020 11:13 Відповісти
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Пусть прививаются, это зелохторат небось, только они хавают лапшу от голобородька, битвы экстрасенсов и прочей херни.
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13.10.2020 17:23 Відповісти
Тодуров прятал у себе в клинике титушню и там же инструктировал её как противостоять активистам.
Вообще тот ещё ватный у%бок.
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13.10.2020 17:38 Відповісти
Срочная новость:"В России зарегестрировали вакцину от "вакцинЬІ от коронавируса")))
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14.10.2020 19:46 Відповісти
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