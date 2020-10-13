За добу в ЗСУ виявили 95 випадків COVID-19, хворіють 939 осіб, - Командування Медсил

Станом на 10:00 13 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 939 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ.

За минулу добу зареєстровано 95 нових випадків COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 32 особи (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Східного регіону – 12 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону 12 військовослужбовців, Житомирський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, ізолятор військової частини Харківської області – 2 військовослужбовці, Козелецька ЦРЛ – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 63 особи (Київська область – 7 військовослужбовців та 4 працівники ЗС України, Львівська область – 8 військовослужбовців, Одеська область – 12 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України, Вінницька область – 6 військовослужбовців, Житомирська та Полтавська області – по 2 військовослужбовці та по 1 працівнику ЗС України, Хмельницька область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Рівненська область – 2 військовослужбовці та 3 працівники ЗС України, Харківська область – 3 військовослужбовці, Тернопільська та Черкаська області – по 2 військовослужбовці, Запорізька область та Миколаївська області – по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії одужало 2905 осіб, летальних випадків – 11.

На ізоляції (втому числі самоізоляції) перебуває 428 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, – 58 осіб.

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