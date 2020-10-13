Росія здійснила вже 12 військових злочинів щодо незаконного призову в окупованому Криму, - Кулеба

Незаконний призов Росії в Криму - це військовий злочин, прямо заборонений міжнародним гуманітарним правом, а саме четвертою Женевською конвенцією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ви, можливо, вже чули, що на 14 жовтня, День Покрови Пресвятої Богородиці, коли наша держава відзначатиме День захисника України, російська окупаційна адміністрація запланувала відправку зі збірного пункту в Севастополі осіб, незаконно призваних РФ на строкову службу в Чорноморському флоті РФ і у військах південного військового округу. По-перше, військовослужбовці саме цього округу задіюються для здійснення агресії проти нашої держави, і очевидним є прямий зв'язок. По-друге, дуже чітко хочу відзначити, що призов у Криму - це військовий злочин прямо заборонений міжнародним гуманітарним правом, а саме четвертою Женевською конвенцією", - сказав глава МЗС України.

За його словами, ця незаконна призовна кампанія є вже 12-ю, тобто РФ скоїла в окупованому Криму 12 військових злочинів щодо незаконного призову в свої Збройні сили.

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"Все це демонструє, що російська агресія триває. Ви могли чути різні недавні коментарі речника президента Росії про те, що Крим ніхто ніде не буде обговорювати, про те, що це питання закрите. Я можу абсолютно чітко заявити, що питання Криму закрите виключно в свідомості жителів Кремля. Для решти світу, та й для самих росіян, які не обтяжені пропагандистськими штампами, питання Криму залишатиметься відкритим до того моменту, поки він не повернеться до складу України, тобто в статус, який у нього був до лютого 2014 року", - підкреслив Кулеба.