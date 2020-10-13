МОЗ розробило новий порядок надання допомоги у разі гострого мозкового інсульту: госпіталізації підлягають всі, незалежно від реєстрації та наявності документів
Міністерство охорони здоров'я до кінця тижня затвердить порядок надання допомоги пацієнтам з гострим мозковим інсультом.
Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як в ході пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що на цьому тижні вже вийде наказ МОЗ про затвердження порядку організації надання медичної допомоги пацієнтам з гострим мозковим інсультом в системі екстренки", - сказала вона.
"Згідно з цим наказом, керівник бригади екстренки проводить огляд і встановлює попередній діагноз "гострий мозковий інсульт". Після чого приймає рішення про екстрену госпіталізацію. Після цього пацієнт повинен бути негайно госпіталізований в найближчу лікарню інтенсивного лікування. Протягом транспортування керівник бригади підтримує зв'язок з черговим лікарем медзакладу, куди направляється бригада, щодо стану пацієнта і подальших дій", - додала вона.
Наголошується, що госпіталізації підлягають всі пацієнти, незалежно від наявності документів і місця реєстрації.
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Масочку оденьте пожалуйста)))
ты плохо в школе учился,кацапа.
И это...
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Учитывая кол-во твоих комментариев на русском ... то ты УЖЕ делаешь как кацап, говоря на русском почти всегда, а на украинском - лишь когда тебя вынужденно спровоцируют. Т.е. .... у меня для тебя плохие новости. Хочешь поглядеть на кацапа - ближайшее зеркало к твоим услугам.
Добро, если без иронии.
Соль в том, что "практически". Конечно же, если ее скажем поносить часик а потом не носить несколько недель... то это одно.
Но если ее носить постоянно... то это другое.
Вдох полного объема легких во время тренировки, выполняемый системно, с последующей задержкой выдоха. С перерывами на жизнь. Под наблюдением тренера (допустим, при плавании), который нормирует эту самую нагрузку согласно графика и плана тренировок.
И системное вдыхание неполного объема легких - целый день без какой-либо системы. Ежедневно... месяцами...
2. С другой стороны, если воздух в городе так токсичен, то чем меньше его вдохнет человек, тем лучше. К тому же твердые частицы загрязнений (дым и пыль с "Запорожстали" или "Коксохимического завода им. Ильича". ) маска точно отфильтрует.
Пример.
Равнинная в основном страна Украина. Таковой показатель - 71,78 года.
Горная страна Непал... по Ваше логике должно быть больше. Ан нет. 70,17 года.
Долгожители это в принципе исключение.
2. А стоп. Маска же не защищает от входящих потоков)) Она только исходящие частицы зараженных воздушных микрокапель задерживает. Это если мы о КОВИДе.
2. А стоп. Защищает и от входящих, но не на 100%
Заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар Віктор Ляшко https://hromadske.ua/posts/moz-postavilo-krapku-u-pitanni-medichnih-masok-voni-ne-vryatuyut-ale-nositi-yih-treba пояснив , чому раніше в МОЗ наголошували, що маски не захистять від хвороби, а тепер носіння масок стало обов'язковим у певних місцях, наприклад, у громадському транспорті.
«Хірургічна маска не захищає нас від можливого інфікування хворобами, що передаються повітряним шляхом. Водночас, коли вводиться карантин на території усієї держави, ми з вами всі стаємо потенційно інфікованими.Тому коли зараз вас просять одягати маску при вході до громадського транспорту, громадських будівель, це свідчить про одне: ми цим не захищаємо вас, а захищаємо від вас людей, які знаходяться в приміщенні», - пояснює представник МОЗ.https://hromadske.ua/posts/yaki-zahisni-maski-isnuyut-vid-chogo-voni-zahishayut-ta-koli-varto-yih-nositi
1. Вон та большая темно-зеленая зона по центру - это же западно-сибирская равнина.))
А там внизу... там вообще большая часть это низменность возле каспийского озера. Что характерно - правее равнины - среднесибирское плоскогорье и цвет там побледнее будет.
1. То тесть самой зеленой зоны в районе Кавказа Вы видеть не хотите... Ну да ладно.
2. А есть более актуальные данные от Ляшко? Его интервью что маска защищает именно от входящего ковида? Или аналогичное от ВООЗ? Чтобы именно от входящего.
Каюсь, не нашел. Просветите пожалуйста. Желательно ссылкой, на Ляшко или ВООЗ, а то ... опровергают его слова только всякие шарлатаны, говорящие что маски не защищают))
3. Послушайте. Давайте честно. Таких вот ковид-скептиков как я мало. Маски носит большинство. Подавляющее. Я говорю о Киеве. Как раньше носило так и сейчас носит. В транспорте так тем более. Даже в маршрутках. 1-2 без них и остальные в них, так было и так есть. Но... хрен это помогает. Потому как кол-во случаев растет. Растет и число пневмоний (я приводил цифры, статья даже тут на цензоре есть). И оно растет по сравнению с прошлым годом. Когда маски НИКТО не носил. Так какого же хрена, если маски всех защищают?
Вот тут еще много подобной инфыhttps://www.ski.ru/az/blogs/post/dolgoletie-i-gory/
Но если Вы читали статью, то не умолчали бы о том, что в причинах там в основном говорят о пище.
Общий знаменатель
Эндогенное дыхание. Вот он - общий знаменатель. Вот оно - недостающее звено, связавшее Анды, Дженнардженту, Гималаи и Кавказ! Но обо всем по порядку.
Фактически, эндогенное дыхание - это дыхание в условиях нехватки кислорода.
Воздух в горах разреженный, именно поэтому развивается горная болезнь - из-за гипоксии. Во вдыхаемом воздухе содержится на 30-40% меньше кислорода, чем мы привыкли вдыхать, проживая на уровне моря. Жители гор отличаются параметрами объема легких от жителей равнин. Дыхание происходит по совершенно иной системе. Благодаря дыханию в горных условиях в организме вырастает энергетика клеток и снижается уровень повреждения тканей организма. И это снижает до минимума риск заболеваний, и, как следствие, продлевает жизнь. По некоторым данным на высотах 1200-2000 метров (кстати, именно на этом уровне проживают известные нам долгожители) электромагнитное излучение и радиационный фон, обусловленные географией и климатом района, оказывают положительное воздействие на клетки организма, повышая и «выравнивая» их энергетику. То есть принцип чем выше - тем здоровее не работает. На больших высотах организм уже работает на износ. Вообще энергетика клетки - довольно-таки неясное понятие. На что она влияет в нашем организме? Энергия приходит к нам с дыханием, в тот момент, когда кислород проникает в кровь, мы получаем жизнь. А значит «качество» энергии и процесс её получения непосредственно влияет на качество нашей жизнедеятельности. У горцев эндогенное дыхание распределяет нагрузку на клетки, изменяет внутреклеточные процессы. Это повышает иммунитет, снижает изнашиваемость тканей. Как ни странно, именно энергетическая насыщенность клеток, создавая не только физический, но и психологический комфорт, снижает желание вступить в конфликт с ближним, сетовать на тяжелую жизнь, уменьшает предрасположенность к стрессам, меланхолии.
Правда, мы не учли ещё один фактор. В условиях горной местности земледелие очень затруднено. Урожай довольно скуден, а значит, у наших долгожителей на протяжении жизни мало поводов наедаться от пуза. Мясо практически отсутствует в рационе, животное является синонимом не котлет и отбивных, а молока, сыра и других молочных производных. Упор делается на фрукты, сухие и свежие, овощи и другой подножный корм. И опять же - все это в самых разумных количествах.
Но почему тогда средняя продолжительность жизни в равнинной Украине выше чем в Непале?
Средняя высота над уровнем моря Украина - чуть менее 200м. навскидку. Ах, гугл говорит что даже 175.
Непал там около 4500.
Разница колоссальна. Должно быть что-то вроде Непал под 100ку, Украина 50 или ниже.
Так почему же цифры говорят об обратном?
"По некоторым данным на высотах 1200-2000 метров (кстати, именно на этом уровне проживают известные нам долгожители) электромагнитное излучение и радиационный фон, обусловленные географией и климатом района, оказывают положительное воздействие на клетки организма, повышая и «выравнивая» их энергетику. То есть принцип чем выше - тем здоровее не работает. На больших высотах организм уже работает на износ."
Ага. Главное быть в диапазоне 1200м-2000м плюс минус.
Смотрим.
Берем ЮАР, там как раз примерно так. Они по идее должны жить дольше нас, ибо идеальные условия. Хм. 63 с хвостиком года (2017) против наших... 71+.
География и климат - это не только о гипоксии. Это и влажность и температура и... масса иных параметров. Ты же сам приводишь отрывок в котором сказано об э/м излучении и радиации.
Одевая маску ты просто снижаешь поступление кислорода и вызываешь мини-гипоксию. Без существенного изменения температуры, не меняя питание, не изменяя э/м и радиационный фон, кол-во солнечных дней, температуру воздуха и так далее.
Ты приводишь пример комплекса мер (воздух (не спорю), радиация, э/м излчуение, пища, климат... там еще было) вырываешь одну из них и приписываешь только ей все свойства целого комплекса. Извини... не убеждает.
На деле. Что мы видим сейчас. На примере пневмонии. В этом году часть (и даже нерегулярно) людей применяет "безвредную" и "полезную" мини-гипоксию. 22к+ больных за неделю.
А, вот нашел где была цифра.
https://censor.net/ru/video_news/3224291/s_iyulya_kolichestvo_pnevmoniyi_v_ukraine_vyroslo_v_pyat_raz_stepanov_video
Я считаю что она, легкая гипоксия, не безвредна. И не полезна.
Вот и все, что я хотел сказать.))
Кстати, Япония, Корея и Тайвань, где и без ковида частенько носят маски, довольно хорошо стправились с ковидом.
Мне еще весной многие говорил мол я дурак. Я тогда убеждал, что осенью все будет хреново - мол посидите сейчас в бетонных коробках... недополучите иммунитета... и будет вам осенью "счастье".
Осень. Цифры прироста вы знаете не хуже меня.
В Китае что, умудрились "дополучить иммунитет" сквозь маски?
Увеличение кол-ва больных респираторными заболеваниями.
1) Статистику КОВИД Вы знаете.
2) Статистику по пневмонии я привел в общих чертах, найти точные цифры не составит труда.
3) А кто сказал что дополучили? Китайская коммунистическая статистика? Коммунякам же верить нельзя)
А кому верить? Вашим фантазиям о помехах масок в получении иммунитета? Японцы и корейцы часто маски носили и без ковида и справились с ковидом довольно успешно, как и некоммунистический Тайвань (и тоже с масками). А Швеция без масок сейчас рисует возрастающую экспоненту по заболеваемости. https://censor.net/ua/comments/locate/3224548/019214b0-55c2-708a-ba89-318fce094be0
Кому? Себе. Сами почитайте различные (это важно) источники и составьте свое мнение. А не слепо верьте чувакам которые сами их не носят (я задолбался подсчитывать интервью всяких степановых и ляшко без масок). Швеция - серьезно? Какая экспонента. Июнь - 1698, 7 октября - 569. Там качельки 150-700 в среднем. Ничего необычного.
К слову. Пик. 1698. БЕЗ масок))) У нас... с масками под 6к...
Кому верить... а знаете что. А поверьте своим глазам. Личным. Вы из Киева? Я подскажу куда сходить и убедиться.
Стройка метро на Виноградарь + рядом Варшавский квартал. Строители пашут как проклятые. Метро - даже в выходные. Без масок, в условиях тотальной антисанитарии. Здеь в Украине, ни в какие Швеции и Тайланды ехать не нужно...
Так вот. Они каждый день ходят в магазины за жратвой. Ездят в транспорте... т.е. шансов ОДНОМУ подхватить ковид предостаточно. А потом этот один попадает в абсолютно нестерильную среду стройки без социальной дистанции и без масок (помните как в общагах было - так на стройке условия похуже и в плане соц. дистанции, масок там ... беда)... и.... где остановленная из-за массовых случаев стройка?
Своими глазами посмотрите. Мне верить не нужно.
Нужно верить себе.
нажимаете на Sweden и открваете Daily Cases.Своими глазами посмотрите. Мне верить не нужно.
Нужно верить себе.
А строителя даже в АТБ или сильпо без маски не пустят.
А он ее после входа приспустит. И все... оппа...
Я правильно понял - менее 1к случаев в день (хотя другие сайты говорят другое)? Ну там справа внизу же. И это БЕЗ масок.
Напомните, сколько там у нас с масками? 4тыс. или 5?)) (Ирония, извините. Я прекрасно знаю, что у нас свыше 5к)
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/sweden/
Я смотрел тут. Обратите внимание пик в районе штуки - спад до 500 (roughly). И так постоянно. Туда-сюда... с общей тенденцией примерно на уровне. Сейчас вверх чуть пойдет - осень, сезон респираторки.
Кстати самому интересно поглядеть. Если она прям сильно пойдет вверх, т.е. колебания у них будут в стиле не 500-1000 а 2000-3000, то правы Вы. А если вырастет ненамного то я.
"Туда-сюда... с общей тенденцией примерно на уровне. " Зачем так врать? Ведь видна четкая тенденция к росту. Но Вы готовы прикидываться то слепым, то глупым, но не признавать очевидного.
Реальная жизнь - незначительноее меньшинство без масок - судя по незакрытой стройке чило случаев приближено к нолю.
Я не спорю. Если смотреть только на пики то да. Но беда в том, что там и спады есть ото дня к дню. В среднем там идет рост по сравнению с летом. Вопрос в том... а впрочем чего я повторяюсь. Кто хочет верить нашим властям... тот верит.
Там пики потому что шведы три дня не дают сводку, а на четвертый лепят суммарную. Но нетрудно сообразить, что если растет суммарная заболеваемость за 4-х-дневные периоды, то и за дни, составляющие их, она тоже растет. И за полтора месяца она возрасла в 3-3,5 раза. Как можно это не заметить?
Погоди. Так на улице же её можно не носить. Или ты хочешь и спать в ней?
В транспорте, в магазинах - подавляющее большинство все же в ней, хотя и не без тех кто приспускает, ага.
И... слушай, но ведь так и раньше было. Я по Подолу и Виноградарю, правда, сужу.
И вот было бы небезынтересно сравнить % заразившихся. У тех кто носит и у тех кто не носит.
Я скажу так. Есть группа ... скептиков. Учавствующая в митингах против карантина... и прочих скучных мероприятиях в защиту своих прав.
Они маски не носят. Как ты понимаешь, я в курсе.
Я хз о чем говорят врачи, мол много скептиков попали в больницу. Из них - никто. Я - тоже. Хочешь верь, хочешь - не верь.
Я против масок для здоровых людей и локдауна. И на фото в масках людей я не вижу, може невнимателен? Кстати фото подтверждает "показания" моих контактов там.
В пересчете на нас, как Вы сами сказали - 3600 (я тоже подсчитал, согласен)
Сейчас. Не две недели назад. Сейчас у нас под 5,5к.
Более чем в полтора раза. Даже на выходных ниже 4к не падает.
З.Ы.: Просто если у нас так выстраивать очередь ... на какой нить автобус до метро... ну Вы в курсе, да? Учитывая их, автобусов, кол-во. И тех кто туда лезет без очереди.
Если они перестанут так делать (лезть) и кол-во автобусов будет увеличено то я за стоять с социальной дистанцией.
27.09 в Укране за день заболело 3233 чел, 28-го - 2780, 29-го - 3730. те 2 недели назад в среднем 3600+-. Т.е. 2 недели назад у нас был такой уровень дневной заболеваемости, как у Швеции сейчас. С нашим метро, мршрутками и остановками, это не такой и плохой результат.
Так что поведение шведов не удивляет. И опять же... без масок. При страшных цифрах смертности по пневмонии.
В твоем источнике нет цифр по этим датам для Швеции.
Есть 25.09 - 634 и 29.09 - 1543. Как ты и говорил они не подводят итоги раз в несколько дней суммируя случаи отчего имеют пики. Т.е. учитывая отсутствие данных за 26-28, за 29 это сумма за 26,27,28 и 29. Т.е.... 1543 разделим на 4 дня получим менее 385,75 в день. Умножим на 4 чтоб применить статистику к нам... и получим те же 1543. Сравниваем с нашими в среднем 3600+...
2. Пневмония вызывается целой кучей вирусов, бактерий и грибков. Сравнивать ее с заболеваемостью и смертностью от одного штамма одной разновидности вируса как бы совсем некорректно.
3. В Швеции рекордная за 150 лет смертность за первое полугодие года. Слабо вяжится с теми страшилками про 2017 год, что Вы писали.
4. Странно Вы проверяете мою фразу "2 недели назад у нас был такой уровень дневной заболеваемости, как у Швеции сейчас."
В общем... "оденьте масочку и бегом в бетонную коробочку" - за это все мы платим сейчас.
На свою зарплату.