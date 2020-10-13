МОЗ розробило новий порядок надання допомоги у разі гострого мозкового інсульту: госпіталізації підлягають всі, незалежно від реєстрації та наявності документів

Міністерство охорони здоров'я до кінця тижня затвердить порядок надання допомоги пацієнтам з гострим мозковим інсультом.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як в ході пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що на цьому тижні вже вийде наказ МОЗ про затвердження порядку організації надання медичної допомоги пацієнтам з гострим мозковим інсультом в системі екстренки", - сказала вона.

"Згідно з цим наказом, керівник бригади екстренки проводить огляд і встановлює попередній діагноз "гострий мозковий інсульт". Після чого приймає рішення про екстрену госпіталізацію. Після цього пацієнт повинен бути негайно госпіталізований в найближчу лікарню інтенсивного лікування. Протягом транспортування керівник бригади підтримує зв'язок з черговим лікарем медзакладу, куди направляється бригада, щодо стану пацієнта і подальших дій", - додала вона.

Наголошується, що госпіталізації підлягають всі пацієнти, незалежно від наявності документів і місця реєстрації.

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