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Новини Коронавірус і карантин
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Технічний кисень для допомоги пацієнтам із COVID-19 ніхто не дозволить використовувати, - Ляшко

Технічний кисень для допомоги пацієнтам із COVID-19 ніхто не дозволить використовувати, - Ляшко

Україна не дозволятиме використовувати технічний кисень для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, використовуватимуть лише медичний кисень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Громадського Радіо" заявив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко

"Технічний кисень ніхто не дозволить використовувати, це питання вже розглядалося на високому рівні уряду, МОЗ. Використовуватися має медичний кисень, ліцензований, як лікарські засоби", - зазначив Ляшко.

Також Ляшко наголосив, що зараз діє спрощена процедура для допуску на ринок препаратів і медвиробів для боротьби з COVID-19.

"Особисто знаю, що два підприємства, які мали технічний кисень, пройшли певні процедури в Міністерстві охорони здоров'я, сертифікували своє виробництво і будуть випускати медичний кисень", - додав головний санлікар.

Також Ляшко заявив, що в середньому киснем забезпечені майже 42% ліжок, визначених для пацієнтів з COVID-19.

"Ми щотижня додатково збільшуємо по 30-40 лікарень, де додатково розгортаються додаткові ліжка для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що медичний кисень ніколи не замінять технічним, це небезпечно.

Також читайте: МОЗ розробило новий порядок надання допомоги у разі гострого мозкового інсульту: госпіталізації підлягають всі, незалежно від реєстрації та наявності документів

Автор: 

карантин (18172) лікування (607) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Технический кислород для помощи пациентам с COVID-19 никто не позволит использовать, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5185
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13.10.2020 11:27 Відповісти
+5
Идет размышление на тему "можно ли добавлять в кашу гранитный щебень или нет"
большой начальник рассуждает...
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13.10.2020 11:28 Відповісти
+4
Ляшко, чим медичний кисень відрізняєтьсявід технічного ?
Вірно !

Ціною монополістів !

не треба людей за лохів тримати, Лох у тебе начальник-Зеленський

"Лично знаю, что два предприятия, которые имели технический кислород, прошли определенные процедуры в Минздраве, сертифицировали свое производство и будут выпускать медицинский кислород", - добавил главный санврач.

Этикетки переклеят и вперед !
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13.10.2020 11:28 Відповісти
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Классификация - как у спирта. А кислород очистить легче чем спирт.
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13.10.2020 11:27 Відповісти
Да не особо. В техническом кислороде тебе из баллона в легкие запросто может прилететь песок. Или гайка. Как-бы не совсем то, что ждешь в больнице.
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13.10.2020 12:04 Відповісти
поставь фильтр, и не будешь писать глупости.
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13.10.2020 12:10 Відповісти
Ага, и вот тут начнется, у тебя на этот фильтр есть сертификация медицинского оборудования? Нет ? Тогда готовь лимон денег и полгода времени. А существующее оборудование наверняка заточено под медицинский кислород и вмешательство в конструкцию потребует пересертификации. В масштабах страны это выльется в такие деньги, что дешевле будет новый завод построить по производству медицинского кислорода. И просто нагнуть врачей, чтобы твои самоделки использовали, тоже не получится - они просто скрутят тебе дулю.
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13.10.2020 12:20 Відповісти
как говорят - це пусте. Таку фігню можна зробити вдома кожному - гідроліз води на кисень і водень, з виводом водню в атмосферу, наприклад, чи для комерційних цілей, а кисень, через фільтр - у приміщення. Якщо б хтось не хотів на кисні гріти руки. Як Ляшко, наприклад.
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13.10.2020 12:36 Відповісти
Гидролиз воды - как раз технология, которая запросто позволяет получить в кислороде такие примеси, как хлор - даже если вода дистиллированная. Для медицинских целей берут воздух, осушают его, сжижают, делят в ректификационных колоннах на азот и кислород, и снова сжижают, а потом уже из этого сжиженного делают медицинский. А на металлургических комбинатах для кислородного дутья этого кислорода нужны тысячи тонн, у них технический кислород в баллонах - отходы производства. Поэтому и качество, как у отходов.
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13.10.2020 13:15 Відповісти
Технический кислород для помощи пациентам с COVID-19 никто не позволит использовать, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5185
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13.10.2020 11:27 Відповісти
велика, в грошовому еквіваленті
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13.10.2020 11:29 Відповісти
Так то Радуцкому, зебилам разницы нет. Даешь каждому зебилу по кубу технического кислорода. Хуже не будит, а если и будит, то это Порох виноват )))
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13.10.2020 11:36 Відповісти
Ну техническую ватную "вакцину" использовать собираетесь же?!
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13.10.2020 11:27 Відповісти
Ляшко, чим медичний кисень відрізняєтьсявід технічного ?
Вірно !

Ціною монополістів !

не треба людей за лохів тримати, Лох у тебе начальник-Зеленський

"Лично знаю, что два предприятия, которые имели технический кислород, прошли определенные процедуры в Минздраве, сертифицировали свое производство и будут выпускать медицинский кислород", - добавил главный санврач.

Этикетки переклеят и вперед !
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13.10.2020 11:28 Відповісти
ну, если ты имел дело с резаком(пропибутелен, ой, ацетилен и второй баллон - О2), то мог понюхать кислород - ничего не дает, ну, прилив сил и т.д., просто тупо технический.
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13.10.2020 11:35 Відповісти
Не совсем. В атмосфере 20,9 % кислорода. Медицинская смесь это 30% кислорода иначе легким хана.
Технический имеет намного больше концентрацию.
Главный вопрос в очистке. Кто заряжал баллоны дыхательных аппаратов в курсе. Воздух / кислород проходит через фильтра, иначе можно сдохнуть. Технический - нет.
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13.10.2020 11:48 Відповісти
Идет размышление на тему "можно ли добавлять в кашу гранитный щебень или нет"
большой начальник рассуждает...
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13.10.2020 11:28 Відповісти
А чем они отличаются? Просветите меня.
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13.10.2020 11:31 Відповісти
Зе- наценокой
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13.10.2020 11:33 Відповісти
Ценой отличаются.
А так эти кислороды из одной атмосферы взяты.
Кто-то шутил про налог на воздух. Ну вот он стал реальностью
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13.10.2020 11:35 Відповісти
Ценой, в которой заложена взятка за лицензию
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13.10.2020 11:36 Відповісти
В атмосфере 20,9 % кислорода. Медицинская смесь это 30% кислорода иначе легким хана.
Технический имеет намного больше концентрацию.
Главный вопрос в очистке. Кто заряжал баллоны дыхательных аппаратов в курсе. Кислород берут из атмосферы. Воздух / кислород проходит через фильтра, иначе можно сдохнуть. Технический - нет.
Фильтра дорогие и с очень ограниченным ресурсом, если правильно эксплуатировать нужно часто менять
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13.10.2020 11:51 Відповісти
Про дорогущие фильтра - бред. Все мы дышим без них.
В больнице "медицинский" кислород просто подмешивается к воздуху взятому из той же палаты (вот тут я бы фильтр поставил).
Просто идёт попытка всё монополизировать и заработать на хайпе.
На самом деле один и тот же кислород закачивается в баллон другого цвета и продается в несколько раз дороже. Там понятно целая цепочка паразитов на этом пасётся
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13.10.2020 12:09 Відповісти
ГОСТ 5583-78. Кисень газоподібний технічний і медичний.
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13.10.2020 12:00 Відповісти
Да хотя бы тем, что в техническом из баллона, кроме кислорода, может прилететь еще что-то, что угодно. И за это никто не ответит. Для медицинского хоть какие-то сертификаты выдаются, где написаны фамилии тех, кто если что, отвечать будет. Слабое такое прикрытие и надежда на качество мизерная, но всё равно гораздо выше, чем у технического.
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13.10.2020 12:08 Відповісти
От суки зелені! Та нема такого поняття, як технічний кисень! Кисень отримують з атмосферного повітря за допомогою кріоустановок. Вміст кисню в т.зв. технічному першого сорту 99,7%, а другого 99,5% так само, як і в медичному! Сторонні домішки недопустимі, крім двоокису вуглецю 2-3%, а це газ, який ми просто видихаємо і він постійно наявний в атмосфері. Все!
А проблема не в якості кисню, а в ЛІЦЕНЗІЯХ! Це схема з часів Януковича по відмиву бабла. От вона й повернулась, ****. Береш кисень, відстьогуєш бабло, отримуєш ліцензію і маєш медичний. Вся рівзниця У ВАРТОСТІ! Все заради бабла! Ті падли народ просто винищують.
Зебіли, а зробили це ви, разом, падли!
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13.10.2020 11:35 Відповісти
"Та нема такого поняття, як технічний кисень!" Не кажи дурниць!

ГОСТ 5583-78. Кисень газоподібний технічний і медичний.
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13.10.2020 11:49 Відповісти
Ок! Можливо. Але:
1. Наскільки складно його додатково очистити, щоб отримати той самий медичний? Це дуже складно забезпечити збільшення чистоти відбору у кріоустановці і встановити додаткові фільтри? Супер складно?!

2. І наскільки потрібно бути безвідповідальним, щоб маючи фактично необмежені ресурси по виробництву зрідженого кисню в країні, більше пів року часу, 65 мільярдів виділених коштів довести ситуацію, коли від його нестачі просто помирають люди? Наскільки зеленою тварюкою і дебілом для цього треба бути?
3. І які ідіоти цих дебілів привели до влади? Хто вони ті 73%?
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13.10.2020 12:05 Відповісти
Так медичний кисень так і роблять на тих же кисневих заводах. Протускають технічний кисень через фільтр, що затримує вуглекислий газ і одержують медичний кисень. До появи ковіду потреба у медичному кисні була невеликою, і потужності його виробництва теж були невеликі. В уряді чекали, що восени ковід піде на спад, а вийшло навпаки. Отже ніхто не дав замовлення заводам замовлення на збільшення потужностей. А керівники тих заводів також зробили величезну помилку, що не стали самостійно розширювати виробництво медичного кисню, хоча таке право у них є. Звичайно, на розширення виробництва потрібні кошти (не такі вже й великі), але у нашій країні є традиція на виробництвах весь прибуток переводити у кишеню, а не на модернізацію. Дебіли, сер!
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13.10.2020 12:23 Відповісти
Мало того. більш ніж впевнений, що фактично 90% технічного цілком відповідають вимогам медичного. Просто при його виробництві встановлені дещо ширші допуски на СО2, а насправді його вміст може бути цілком допустимий. Чи тут просто бізнес на пандемії від зеленої братії і нічого особистого?
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13.10.2020 12:11 Відповісти
Вот он реальный геноцид украинцев, устроенный Зеленским и его сворой. Не хватает элементарного. Даже медицинского кислорода. Зато деньги, которые можно было потратить на установки по его производству, аппараты ИВЛ и многое другое потратили на сомнительное строительство якобы автострад. И будет точно как в кино
Технический кислород для помощи пациентам с COVID-19 никто не позволит использовать, - Ляшко - Цензор.НЕТ 112
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13.10.2020 11:40 Відповісти
В воздухе обычное содержание двуокиси углерода (углекислого газа) 0,04%, Максимально допустимая концентрация УГ для дыхания составляет 0,1%.
Норма его содержания в медицинском кислороде не более 0,01%. А в техническом кислороде содержание двуокиси углерода может достигать 0,5%. Дышать кислородом с таким содержанием УГ несколько минут не смертельно, но большее время вызывает удушье.
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13.10.2020 11:43 Відповісти
Кислород разбавляется воздухом с палаты. Примерно в 10 раз. В результате даже с техническим получается обычная концентрация углекислого газа. Что и не удивительно - кислород то взят из того же воздуха.
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13.10.2020 12:17 Відповісти
У нас "медицинский" кислород отличается от "технического" только СТОИМОСТЬЮ ЛИЦЕНЗИИ!!!

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13.10.2020 11:45 Відповісти
У вас може і так. А у нас відрізняється тим, що медичний кисень очищений від вуглекислого газу. Бо його концентрація (до 0,5%) у кисні на процесс зварки не впливає, а дихати киснем з такою (0,5%) концентрацією вуглекислого газу викликає задуху. ГОСТ 5583-78. Кисень газоподібний технічний і медичний.
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13.10.2020 11:56 Відповісти
Вы меньше фэйковых СТРАШИЛОК читайте!
В "техническом" кислороде требование по содержанию кислорода = 99,7%
Откуда там 0,5% углекислоты возьмется?!! (сложение 5 класс знаете?)
А помимо углекислоты там еще других примесей полно.
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13.10.2020 12:07 Відповісти
Это только первого класса кислород 99.7%, по второму классу 99.5%
PS И да, ничего, если тебе в легкие качнут кислорода, у которого примесь HCl, ну пусть всего ничего, каких-то 0.05% ? А вирусу в легких заражать уже будет нечего.
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13.10.2020 12:14 Відповісти
КИСЕНЬ МЕДИЧНИЙ ГАЗОПОДІБНИЙ (OXYGENUM MEDICALIS)

Кисневий завод

Технічний кисень для допомоги пацієнтам із COVID-19 ніхто не дозволить використовувати, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1018https://compendium.com.ua/dec/274280/#atc Лекарственные средства

https://compendium.com.ua/dec/274280/#section0 Склад і форма випуску
газ 40 л балон, № 1 Кисень медичний 40 л
За рецептомC https://compendium.com.ua/dec/274280/#toc-a Рекомендовані аналоги ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату Склад
діюча речовина: кисень;
кисню не менше 99,5%. Лікарська форма
Газ.
Основні фізико-хімічні властивості: безбарвний газ без запаху і смаку. Малорозчинний у воді.

Найчастіше застосовують інгаляційно у вигляді суміші з повітрям(!) у концентрації 40-60% в об'ємі 4-5 літрів за хвилину. Використовують також суміш під назвою «карбоген», яка складається із 95% кисню і 5%(!!!) вуглекислого газу. Звичайно суміш подають зволоженою.
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13.10.2020 12:20 Відповісти
У технического кислорода состав примесей не регламентируется вот вообще никак, только нижняя граница по объемной доле кислорода. А что ещё там будет, зависит только от степени опохмела технолога цеха. Чем там на входе воздух осушали, пропускали через негашеную известь? вот на выходе в баллоне она и будет, в виде пыли, потому что на установке фильтра давно сломались и всё гонится напрямую. Кислородное производство у нас традиционно привязано к металлургическим комбинатам, какой у них там исходный воздух по качеству? Да там не воздух, а сплошная соляная и серные кислоты, возле этих комбинатов. Вот и в баллоне будет "привет из Кривого Рога".
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13.10.2020 12:29 Відповісти
Виробництво зрідженого кисню здійснюється за допомогою кріоустановок! Яким тут боком металургійні комбінати?! Ти з вуглекисоим газом не перепутав? У Львові. наприклад, виготовлюють зріджений кисень, де там яке металургійне виробництво? То раз. Вміст чистого кисню у його технічному варіанті не менше 99,7 % Які, нахер, нижні норми? Вміст домішок, в першу чергу, залежить не від виробництва, а від тари. Просто порядок навести і додаткову фільтрацію.

Ну і найголовніше. Пілять, пів року часу було мало, щоб забезпечити країну необхідною кількістю при необмеженому ресурсі його виробництва і 65 мільярдах коштів?! От питання, пілять!
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13.10.2020 12:37 Відповісти
а ты, упоротый, еще и про какие-нибуть "третьи классы" кислорода вспомни.
и откуда ты в кислороде хлороводород взял - сам специально добавил?
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13.10.2020 12:25 Відповісти
Воздух у тебя для сжижения где берется? Все производства технического кислорода жестко привязаны к его основному потребителю - металлургическим комбинатам. Просто поверь, что кислородные баллоны не зря частенько взрываются - там иногда бывает такая ядреная смесь, что баллон съедает прямо на глазах. Я не стану утверждать, что ВЕСЬ технический кислород такой, но ты хочешь оказаться в тех, скажем для примера, 0.5% людей, которым достанется кислород со всякой дрянью?
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13.10.2020 12:35 Відповісти
Бред несешь.
Производство кислорода НИКАК не привязано к металлургическим комбинатам.
И баллоны НЕ часто взрываются, да и когда взрываются, то или из-за НАРУШЕНИЯ технологии, или из-за того, что баллон СТАРЫЙ - продление сроков эксплуатации с 20 до 40 лет даром не проходят.
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13.10.2020 12:42 Відповісти
просто для справки:
"технический" кислород = 3 грн/литр
"медицинский" кислород = 50 грн/литр
а дыбилы все про тесты за 3 доллара визжали:
"наживаются на панике, наживаются на панике"...
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13.10.2020 11:49 Відповісти
така я же фигня и в разнице медицинского спирта и этилового, который для профилактики электроники )). чувствовали разницу? )
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13.10.2020 12:13 Відповісти
///
Кислород, используемый медицинскими учреждениями, отличается от технического газа тем, что он поставляется в более концентрированном виде и в нём отсутствуют инородные примеси. Медицинский газ заправляется в аттестованные баллоны, в которых ранее не перевозились другие газы.
Как правило, медицинский проходит многоуровневую процедуру проверки, которая начинается с самих ёмкостей. Это позволяет исключить попадание внутрь баллона инертных газов и инородных примесей.
Ещё одно отличие медицинского от технического заключается в том, что процесс его производства более затратный, требующий большего количества ресурсов.
В результате газ, используемый в медицине, стоит гораздо дороже, чем аналог технического назначения.
Стоит отметить, что технический газ может быть первого или второго сорта. У медицинского газа нет деления на сорта.
Кроме перечисленных отличий, в медицинском кислороде не может содержаться водород, а содержание двуокиси углерода не должно превышать 0,1 процента. Последняя составляющая в техническом кислороде не нормируется, а вот водорода в газе первого сорта должно быть не более 0,3 процента, в газе второго сорта - не более 0,5 процента.
Медицинский кислород не должен содержать никаких запахов а для технического газа эта характеристика не имеет значения.
Отличить технический кислород от медицинского можно и по баллонам.
Баллоны, в которые закачивают медицинский кислород, предварительно обрабатываются под давлением в 5 атмосфер окисью азота. Лишь после этого в них под давлением в 150 атм подается кислород. Благодаря такой технологии в закачанном веществе полностью отсутствуют нежелательные и вредные примеси, что обеспечивает его высокую чистоту.

..................................
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13.10.2020 12:16 Відповісти
Совковые ГОСТы 40 летней давности.
А так называемый "технический" кислород проходит НЕ МЕНЬШЕ очисток и проверок, чем медицинский.
Ибо кислород сам по себе - опасный газ.
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13.10.2020 12:32 Відповісти
Одно замечание. "Кислород, используемый медицинскими учреждениями, отличается от технического газа (кислорода) тем, что он поставляется в более концентрированном виде".
Не в более концентрированном виде, а в таком же, 99,5%, что и технический.
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13.10.2020 12:37 Відповісти
если выбирать между задохнуться и техническим(с фильтром), тогда выбор очевиден
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13.10.2020 12:36 Відповісти
Выбор не очевиден. Больной ковидом может задохнуться при отсутствии дополнительного кислорода или при использовании технического кислорода, в котором может быть до 0,5% углекислого газа, при норме его в воздухе 0,05%. Однако, если учесть то, что по правилам, больному дают не чистый кислород, а смесь его с воздухом, например, в соотношении 1:10 (воздуха больше), то, соответственно, концентрация углекислого газа в смеси тоже снижается в 10 раз и становиться безопасной. Но! В техническом кислороде среди этих 0,5% примесей, кроме углекислого газа, может быть угарный газ, пары кислот, щелочей и озона, как нам говорит ГОСТ. Дышать такими примесями в течение, например, 1 часа может и не вредно, но больные находятся на интубации часами и днями, поэтому примеси могут повредить лёгкие. А подумают, что это ковид их разрушил.
Относительно фильтров. Фильтровать кислород надо не в больнице, а на заводе, где проводятся испытания кислорода, уже прошедшего через фильтр. Все фильтры надо периодически менять. Но как узнать, что настал момент смены фильтра в условиях больницы? Никак. Однако будут использовать, думая, что он фильтрует.
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13.10.2020 14:07 Відповісти
Дело разве в себестоимости?Производить кислород по требованиям медицины несложно,просто требования чуть другие.Проблема в том,что люди умирают без него,а степашка метет пургу,потому что не знает,что делать.
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13.10.2020 12:57 Відповісти
А может и не хочет знать.
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13.10.2020 12:58 Відповісти
А в чем вааще проблема...с этим кислородом??? Деньги выделены?? Да? Так ставьте просто кислородные концентраторы. Там цена вопроса 10- 20 тысч грн. И расход до 5 л.!!!...собственного! кислорода.
Я напомню что балон кислорода медицинского GOX 6 л. Стоит 510 грн. А в сутки ковид больница хавает до 30 балонов!!
Просто купите калькулятор за 510 грн. и посчитайте....ладно не мучайтесь, это сумма 15 тысч.....в сутки!! Согласитесь толковые у нас медтопменеджеры.
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13.10.2020 13:03 Відповісти
Ляшко, мудак!! чего же ты сам с февраля месяца об этом молчал, идиот, вместе со своим министром Степановым!! Надеялись, на авось!! суки Еврейские!!!. деньги закатали в асфальт вместе с Зеленским и его бандой, а теперь права качаете!! Сначала вас со степановым надо поставить к стенке, а потом уж вы будете рассказывать сказки о техническом и медицинском Кислороде!! Спросите у коммунистов, какой в СССР кислород поставляли в лечебные учреждения?? И скажите людям наконец, правду! А с февраля по октябрь. вы какой кислород поставляли в больницы Украины?? И все вам ответят технический!! Потому, что ни одна килородная заправка-станция , на медицину, до этого в Украине не работала.. И сегодня их в Украине работает всего Две.. Или Захотели со степановым опять бабок срубить и прокрутить эту афёру, через свои фирмы прокладки, как это делала Богатырёва!!!
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13.10.2020 14:47 Відповісти
 
 