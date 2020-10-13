Технічний кисень для допомоги пацієнтам із COVID-19 ніхто не дозволить використовувати, - Ляшко
Україна не дозволятиме використовувати технічний кисень для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, використовуватимуть лише медичний кисень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Громадського Радіо" заявив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко
"Технічний кисень ніхто не дозволить використовувати, це питання вже розглядалося на високому рівні уряду, МОЗ. Використовуватися має медичний кисень, ліцензований, як лікарські засоби", - зазначив Ляшко.
Також Ляшко наголосив, що зараз діє спрощена процедура для допуску на ринок препаратів і медвиробів для боротьби з COVID-19.
"Особисто знаю, що два підприємства, які мали технічний кисень, пройшли певні процедури в Міністерстві охорони здоров'я, сертифікували своє виробництво і будуть випускати медичний кисень", - додав головний санлікар.
Також Ляшко заявив, що в середньому киснем забезпечені майже 42% ліжок, визначених для пацієнтів з COVID-19.
"Ми щотижня додатково збільшуємо по 30-40 лікарень, де додатково розгортаються додаткові ліжка для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що медичний кисень ніколи не замінять технічним, це небезпечно.
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Вірно !
Ціною монополістів !
не треба людей за лохів тримати, Лох у тебе начальник-Зеленський
"Лично знаю, что два предприятия, которые имели технический кислород, прошли определенные процедуры в Минздраве, сертифицировали свое производство и будут выпускать медицинский кислород", - добавил главный санврач.
Этикетки переклеят и вперед !
Технический имеет намного больше концентрацию.
Главный вопрос в очистке. Кто заряжал баллоны дыхательных аппаратов в курсе. Воздух / кислород проходит через фильтра, иначе можно сдохнуть. Технический - нет.
большой начальник рассуждает...
А так эти кислороды из одной атмосферы взяты.
Кто-то шутил про налог на воздух. Ну вот он стал реальностью
Технический имеет намного больше концентрацию.
Главный вопрос в очистке. Кто заряжал баллоны дыхательных аппаратов в курсе. Кислород берут из атмосферы. Воздух / кислород проходит через фильтра, иначе можно сдохнуть. Технический - нет.
Фильтра дорогие и с очень ограниченным ресурсом, если правильно эксплуатировать нужно часто менять
В больнице "медицинский" кислород просто подмешивается к воздуху взятому из той же палаты (вот тут я бы фильтр поставил).
Просто идёт попытка всё монополизировать и заработать на хайпе.
На самом деле один и тот же кислород закачивается в баллон другого цвета и продается в несколько раз дороже. Там понятно целая цепочка паразитов на этом пасётся
А проблема не в якості кисню, а в ЛІЦЕНЗІЯХ! Це схема з часів Януковича по відмиву бабла. От вона й повернулась, ****. Береш кисень, відстьогуєш бабло, отримуєш ліцензію і маєш медичний. Вся рівзниця У ВАРТОСТІ! Все заради бабла! Ті падли народ просто винищують.
Зебіли, а зробили це ви, разом, падли!
ГОСТ 5583-78. Кисень газоподібний технічний і медичний.
1. Наскільки складно його додатково очистити, щоб отримати той самий медичний? Це дуже складно забезпечити збільшення чистоти відбору у кріоустановці і встановити додаткові фільтри? Супер складно?!
2. І наскільки потрібно бути безвідповідальним, щоб маючи фактично необмежені ресурси по виробництву зрідженого кисню в країні, більше пів року часу, 65 мільярдів виділених коштів довести ситуацію, коли від його нестачі просто помирають люди? Наскільки зеленою тварюкою і дебілом для цього треба бути?
3. І які ідіоти цих дебілів привели до влади? Хто вони ті 73%?
Норма его содержания в медицинском кислороде не более 0,01%. А в техническом кислороде содержание двуокиси углерода может достигать 0,5%. Дышать кислородом с таким содержанием УГ несколько минут не смертельно, но большее время вызывает удушье.
В "техническом" кислороде требование по содержанию кислорода = 99,7%
Откуда там 0,5% углекислоты возьмется?!! (сложение 5 класс знаете?)
А помимо углекислоты там еще других примесей полно.
PS И да, ничего, если тебе в легкие качнут кислорода, у которого примесь HCl, ну пусть всего ничего, каких-то 0.05% ? А вирусу в легких заражать уже будет нечего.
Кисневий завод
https://compendium.com.ua/dec/274280/#atc Лекарственные средства
https://compendium.com.ua/dec/274280/#section0 Склад і форма випуску
газ 40 л балон, № 1 Кисень медичний 40 л
За рецептомC https://compendium.com.ua/dec/274280/#toc-a Рекомендовані аналоги ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату Склад
діюча речовина: кисень;
кисню не менше 99,5%. Лікарська форма
Газ.
Основні фізико-хімічні властивості: безбарвний газ без запаху і смаку. Малорозчинний у воді.
Найчастіше застосовують інгаляційно у вигляді суміші з повітрям(!) у концентрації 40-60% в об'ємі 4-5 літрів за хвилину. Використовують також суміш під назвою «карбоген», яка складається із 95% кисню і 5%(!!!) вуглекислого газу. Звичайно суміш подають зволоженою.
Ну і найголовніше. Пілять, пів року часу було мало, щоб забезпечити країну необхідною кількістю при необмеженому ресурсі його виробництва і 65 мільярдах коштів?! От питання, пілять!
и откуда ты в кислороде хлороводород взял - сам специально добавил?
Производство кислорода НИКАК не привязано к металлургическим комбинатам.
И баллоны НЕ часто взрываются, да и когда взрываются, то или из-за НАРУШЕНИЯ технологии, или из-за того, что баллон СТАРЫЙ - продление сроков эксплуатации с 20 до 40 лет даром не проходят.
"технический" кислород = 3 грн/литр
"медицинский" кислород = 50 грн/литр
а дыбилы все про тесты за 3 доллара визжали:
"наживаются на панике, наживаются на панике"...
Кислород, используемый медицинскими учреждениями, отличается от технического газа тем, что он поставляется в более концентрированном виде и в нём отсутствуют инородные примеси. Медицинский газ заправляется в аттестованные баллоны, в которых ранее не перевозились другие газы.
Как правило, медицинский проходит многоуровневую процедуру проверки, которая начинается с самих ёмкостей. Это позволяет исключить попадание внутрь баллона инертных газов и инородных примесей.
Ещё одно отличие медицинского от технического заключается в том, что процесс его производства более затратный, требующий большего количества ресурсов.
В результате газ, используемый в медицине, стоит гораздо дороже, чем аналог технического назначения.
Стоит отметить, что технический газ может быть первого или второго сорта. У медицинского газа нет деления на сорта.
Кроме перечисленных отличий, в медицинском кислороде не может содержаться водород, а содержание двуокиси углерода не должно превышать 0,1 процента. Последняя составляющая в техническом кислороде не нормируется, а вот водорода в газе первого сорта должно быть не более 0,3 процента, в газе второго сорта - не более 0,5 процента.
Медицинский кислород не должен содержать никаких запахов а для технического газа эта характеристика не имеет значения.
Отличить технический кислород от медицинского можно и по баллонам.
Баллоны, в которые закачивают медицинский кислород, предварительно обрабатываются под давлением в 5 атмосфер окисью азота. Лишь после этого в них под давлением в 150 атм подается кислород. Благодаря такой технологии в закачанном веществе полностью отсутствуют нежелательные и вредные примеси, что обеспечивает его высокую чистоту.
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А так называемый "технический" кислород проходит НЕ МЕНЬШЕ очисток и проверок, чем медицинский.
Ибо кислород сам по себе - опасный газ.
Не в более концентрированном виде, а в таком же, 99,5%, что и технический.
Относительно фильтров. Фильтровать кислород надо не в больнице, а на заводе, где проводятся испытания кислорода, уже прошедшего через фильтр. Все фильтры надо периодически менять. Но как узнать, что настал момент смены фильтра в условиях больницы? Никак. Однако будут использовать, думая, что он фильтрует.
Я напомню что балон кислорода медицинского GOX 6 л. Стоит 510 грн. А в сутки ковид больница хавает до 30 балонов!!
Просто купите калькулятор за 510 грн. и посчитайте....ладно не мучайтесь, это сумма 15 тысч.....в сутки!! Согласитесь толковые у нас медтопменеджеры.