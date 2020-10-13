Технічний кисень для допомоги пацієнтам із COVID-19 ніхто не дозволить використовувати, - Ляшко

Україна не дозволятиме використовувати технічний кисень для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, використовуватимуть лише медичний кисень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Громадського Радіо" заявив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко

"Технічний кисень ніхто не дозволить використовувати, це питання вже розглядалося на високому рівні уряду, МОЗ. Використовуватися має медичний кисень, ліцензований, як лікарські засоби", - зазначив Ляшко.

Також Ляшко наголосив, що зараз діє спрощена процедура для допуску на ринок препаратів і медвиробів для боротьби з COVID-19.

"Особисто знаю, що два підприємства, які мали технічний кисень, пройшли певні процедури в Міністерстві охорони здоров'я, сертифікували своє виробництво і будуть випускати медичний кисень", - додав головний санлікар.

Також Ляшко заявив, що в середньому киснем забезпечені майже 42% ліжок, визначених для пацієнтів з COVID-19.

"Ми щотижня додатково збільшуємо по 30-40 лікарень, де додатково розгортаються додаткові ліжка для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що медичний кисень ніколи не замінять технічним, це небезпечно.

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