САП оскаржила протиправну постанову про закриття справи ексміністра екології Злочевського

13 жовтня 2020 року Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Офісу Генерального прокурора оскаржено ухвалене з порушеннями рішення Печерського районного суду міста Києва щодо зобов'язання Генерального прокурора закрити справу стосовно колишнього міністра екології Миколи Злочевського.

Про це повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Печерським районним судом міста Києва 1 жовтня 2020 року було ухвалено рішення, згідно з яким Генерального прокурора зобов'язують розглянути клопотання адвоката в межах кримінального провадження стосовно ексміністра екології та природних ресурсів України і за результатами розгляду скасувати постанову детектива Національного антикорупційного бюро України про відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Постанова також зобов'язує прокурора, який здійснює процесуальне керівництво в цьому кримінальному провадженні, вжити заходів щодо його закриття.

У САП підкреслюють, що це рішення суду ні до Офісу Генерального прокурора, ні в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру не надходило, а про його існування стало відомо 12 жовтня 2020 року за результатамми моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень.

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При цьому, під час ухвалення зазначеної ухвали Печерським судом столиці, досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні здійснювалось детективами НАБУ. Відповідно до норм ст.33-1, ч.1 ст.306 КПК України відповідна скарга адвоката, яка розглянута Печерським районним судом м. Києва, була підсудна виключно слідчим суддям Вищого антикорупційного суду і не могла розглядатись слідчими суддями інших судів.



"Розглянувши таку скаргу, слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва вийшла за межі своїх дискреційних повноважень та фактично перейняла на себе повноваження Генерального прокурора та інших уповноважених осіб Офісу Генерального прокурора і прийняла рішення за клопотанням адвоката, раніше адресованим Офісу Генерального прокурора, при цьому навіть не досліджуючи матеріали кримінального провадження та без виклику уповноваженого прокурора в судове засідання.



Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Офісу Генерального прокурора зазначене рішення оскаржено до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду", - повідомили в САП.

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Крім того, нині вирішується питання про звернення до Вищої Ради правосуддя зі скаргою про вчинення дисциплінарного проступку слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва за результатами безпідставного прийняття до розгляду скарги адвоката і ухвалення зазначеного рішення.

Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ільяшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП у 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

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Обидві справи стосувалися "Бурісми". Також серед групи осіб, які давали хабар, фігурують один із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишня керівниця одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. Ще 1 мільйон доларів вони мали намір поділити між собою.