Якщо у виборця симптоми застуди, він може проголосувати в окремій кабінці, - ЦВК

Центральна виборча комісія пояснила, як голосувати людині, яка відчуває симптоми застуди.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦВК на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо у вас симптоми застуди, то ви зможете проголосувати на дільниці в окремій кабінці. Нагадуємо про маску і власну ручку", - йдеться в повідомленні.

"Якщо ви на самоізоляції через хворобу - голосувати можна вдома. Як? Потрібно написати заяву (у довільній формі), додати медичну довідку від сімейного лікаря або закладу охорони здоров'я. Заява та довідку надіслати (передати) в дільничну комісію, де ви голосуєте.

Дедлайн: 23 жовтня, 20:00", - додали в ЦВК.

Якщо у члена вашої родини позитивний тест і ви на самоізоляції - алгоритм той же. Заява + медична довідка в ДВК.

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Хворі, що перебувають у лікарні, можуть проголосувати в закладі охорони здоров'я.