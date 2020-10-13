Якщо у виборця симптоми застуди, він може проголосувати в окремій кабінці, - ЦВК
Центральна виборча комісія пояснила, як голосувати людині, яка відчуває симптоми застуди.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦВК на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо у вас симптоми застуди, то ви зможете проголосувати на дільниці в окремій кабінці. Нагадуємо про маску і власну ручку", - йдеться в повідомленні.
"Якщо ви на самоізоляції через хворобу - голосувати можна вдома. Як? Потрібно написати заяву (у довільній формі), додати медичну довідку від сімейного лікаря або закладу охорони здоров'я. Заява та довідку надіслати (передати) в дільничну комісію, де ви голосуєте.
Дедлайн: 23 жовтня, 20:00", - додали в ЦВК.
Якщо у члена вашої родини позитивний тест і ви на самоізоляції - алгоритм той же. Заява + медична довідка в ДВК.
Хворі, що перебувають у лікарні, можуть проголосувати в закладі охорони здоров'я.
Будь ласка, зачекайте...
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Боулинг армяшками😂
Так и не спят в состоянии догождения народу
по-моему - отдельная кабина (кабинки) - это главное условие честных выборов (нет?)
или там будет какая-то специальная кабина-барокамера, обрабатывающаяся после каждого вошедшего-вышедшего??? а как больной будет добираться до нее??? кто и где ему выдаст бюллетень и проверит документы? те "счастливчики" тоже будут "во все оружие"?