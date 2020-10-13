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Новини Коронавірус і карантин
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Якщо у виборця симптоми застуди, він може проголосувати в окремій кабінці, - ЦВК

Якщо у виборця симптоми застуди, він може проголосувати в окремій кабінці, - ЦВК

Центральна виборча комісія пояснила, як голосувати людині, яка відчуває симптоми застуди.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦВК на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо у вас симптоми застуди, то ви зможете проголосувати на дільниці в окремій кабінці. Нагадуємо про маску і власну ручку", - йдеться в повідомленні.

"Якщо ви на самоізоляції через хворобу - голосувати можна вдома. Як? Потрібно написати заяву (у довільній формі), додати медичну довідку від сімейного лікаря або закладу охорони здоров'я. Заява та довідку надіслати (передати) в дільничну комісію, де ви голосуєте.

Дедлайн: 23 жовтня, 20:00", - додали в ЦВК.

Якщо у члена вашої родини позитивний тест і ви на самоізоляції - алгоритм той же. Заява + медична довідка в ДВК.

Також читайте: Вибори до районних рад відбудуться у всій Україні, зокрема на Донбасі, - член ЦВК Мірошниченко

Хворі, що перебувають у лікарні, можуть проголосувати в закладі охорони здоров'я.

Автор: 

карантин (18172) місцеві вибори (1366) ЦВК (1177) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
в одной кабинке смогут проголосовать и люди с простудой, и с ковидом, и аллергическим ринитом...
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13.10.2020 11:46 Відповісти
+3
в смысле "в отдельной"??? а все остальные голосуют? в общей?
по-моему - отдельная кабина (кабинки) - это главное условие честных выборов (нет?)
или там будет какая-то специальная кабина-барокамера, обрабатывающаяся после каждого вошедшего-вышедшего??? а как больной будет добираться до нее??? кто и где ему выдаст бюллетень и проверит документы? те "счастливчики" тоже будут "во все оружие"?
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13.10.2020 12:05 Відповісти
+2
или на кладбище , там дистанцию не нарушают
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13.10.2020 11:48 Відповісти
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в одной кабинке смогут проголосовать и люди с простудой, и с ковидом, и аллергическим ринитом...
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13.10.2020 11:46 Відповісти
З тубіком, сіфоном та т.ін.!!!!))))
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13.10.2020 11:49 Відповісти
или на кладбище , там дистанцию не нарушают
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13.10.2020 11:48 Відповісти
" А на кладбище ,всё спокойненько...." !!!)))
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13.10.2020 11:50 Відповісти
https://youtu.be/_UvVZOueXPQ
Боулинг армяшками😂
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13.10.2020 11:53 Відповісти
я на эти рожи смотрю и думаю.... Гепа ведь тоже так же такую же сосредоточенную рожу делает, как и все они.
Так и не спят в состоянии догождения народу
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13.10.2020 11:54 Відповісти
в одной кабінкє туалєта...
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13.10.2020 11:56 Відповісти
Чумные палатки еще выставить не забудьте..Пир во время чумы, что выборы в разгар ковида.
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13.10.2020 12:01 Відповісти
А КТО, КОГДА И СКОЛЬКО РАЗ потом эти кабинки и пути к ней дезинфицирует !?
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13.10.2020 12:04 Відповісти
в смысле "в отдельной"??? а все остальные голосуют? в общей?
по-моему - отдельная кабина (кабинки) - это главное условие честных выборов (нет?)
или там будет какая-то специальная кабина-барокамера, обрабатывающаяся после каждого вошедшего-вышедшего??? а как больной будет добираться до нее??? кто и где ему выдаст бюллетень и проверит документы? те "счастливчики" тоже будут "во все оружие"?
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13.10.2020 12:05 Відповісти
На улице. И сразу можно использовать бюллетень по назначению.
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13.10.2020 12:08 Відповісти
но голосовать с утра! а ковид вечером.
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13.10.2020 12:10 Відповісти
А что так жизненно необходимо проводить выборы во время пандемии? Или результаты потом будет легче подтасовать? Еще и напоминают о маске и личной ручке, и тут на народе экономят. Так следующим хочется дорваться до корыта,
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13.10.2020 12:25 Відповісти
а що, ультрафіолетові лампи неможна понаставити? невже западло?
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13.10.2020 14:43 Відповісти
 
 