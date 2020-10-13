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Новини Коронавірус і карантин
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Штрафи за порушення бізнесом карантину можуть зрости до 51 тис. грн, - "слуга народу" Радуцький

Штрафи за порушення бізнесом карантину можуть зрости до 51 тис. грн, -

У Верховну Раду буде внесено законопроєкт про посилення відповідальності підприємців за недотримання карантинних норм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі "Громадського радіо" народний депутат "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, йдеться про штрафи від 31 до 51 000 гривень за одне порушення: "Якщо, наприклад, це торговий центр, то охорона не має пускати людей без маски. Деякі заклади не дотримуються обмежень, позакривати ми їх не можемо, це неправильно, економіка не витримає ще одного локдауну".

Радуцький додав, що на нараді у президента підготували відповідний законопроєкт, який вже пройшов узгодження в комітеті.

Він також зазначив, що основною метою заходу було зменшення кількості хворих та недопущення ситуації, за якої країна повернеться до локдауну.

Також читайте: Радуцький про заяву "слуги народу" Качури щодо закупівлі російської вакцини: "Такі розмови не несуть нічого, окрім політичного хайпу"

Автор: 

карантин (18172) штраф (1893) Радуцький Михайло (285) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
А кроме как бесполезные намордники носить и штрафовать пловцов в гидропарке какие то ещё идеи были?

Друг спрашивает.
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13.10.2020 11:54 Відповісти
+5
А як, що до відповідальності,держслужбовців , в т.ч. нардепів ???)))
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13.10.2020 11:54 Відповісти
+5
Такие вопросы может задать человек только с низким уровнем интеллекта,ибо ему 7 месяцев не хватило чтоб понять,что коронавирус мировой лохатрон.
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13.10.2020 12:07 Відповісти
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А кроме как бесполезные намордники носить и штрафовать пловцов в гидропарке какие то ещё идеи были?

Друг спрашивает.
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13.10.2020 11:54 Відповісти
Может они с себя начнут увеличивать и выписывать штрафы?
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13.10.2020 11:54 Відповісти
А як, що до відповідальності,держслужбовців , в т.ч. нардепів ???)))
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13.10.2020 11:54 Відповісти
Такие вопросы может задать человек только с низким уровнем интеллекта,ибо ему 7 месяцев не хватило чтоб понять,что коронавирус мировой лохатрон.
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13.10.2020 12:07 Відповісти
От коронавируса никто не умирает.
Умирают от обострения хронических болезней в результате ослабления организма коронавирусом!
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13.10.2020 12:13 Відповісти
Ну от чего помирают еще вопрос. А так да - записывают все на ковид. Вон на цензоре недавно новость была. Мальчик умер от ковида. Правда у него было сопутствующее онкологическое заболевание, но посчитали что это несуществено и записали что от ковида умер. Оноко заболевание сказали просто сопутствующее.
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13.10.2020 12:43 Відповісти
вирусолог Гундаров- от токсичности ковида не умирают,но когда он переходит в пневмонию,а пневмония на среднем уровне много лет держится. Ковидная была 3% пневмоки 40% неизвестные 20% и.т.д сейчас вывески меняют ушлые ребята а пневмония на том же уровне.
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13.10.2020 13:35 Відповісти
Коля КАКлєта про це знає?
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13.10.2020 12:06 Відповісти
владельцы велюра и эпицентра громко ржут над мелкими акулами ))
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13.10.2020 12:08 Відповісти
Я согласен выполнять обязанности тех, кто по закону обязан следить за соблюдением законов!
НО!
Я должен иметь и меры воздействия!
Зашел в офис посетитель без маски или снял в помещении, делаю ему замечание. Если послал меня с моим замечанием - газ в лицо или пулю резиновую в голову.
Иначе, проверяющие будут запускать хама, и через 5 минут заходить для штрафа.
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13.10.2020 12:11 Відповісти
Ну давай. Соблюдай. Следи за исполнением законов.
Закон №1. Конституция Украины. Закон прямого действия. Любой иной закон или подзаконный акт должен ей соответствовать.
Согласно которого мои права могут быть ограничены только ЗАКОНОМ (а не бумажкой от кабмина или распоряжением директора магазина). По которой мои права могут быть ограничены только при введении чрезвычайного или военного положения и ты не можешь меня не пустить в ТЦ только потому что у меня нет маски - потому как это самое положение вводит Президент и утверждает Верховная Рада. Чего, как мы знаем, не было.

Ну что? Куда пойдешь защищать соблюдение законов? Кому газ в лицо выпускать будешь?
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13.10.2020 12:34 Відповісти
Вот я и говорю, что следить должна полиция!
А как же права окружающих? Как наказывать тех, кому нас-рать на право на жизнь другого человека?
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13.10.2020 14:19 Відповісти
Погоди. Ты говоришь что готов - ТЫ. Так в кого ты, не полиция, готов стрелять резиновыми пулями за нарушение моих конституционных прав?

На предмет права на жизнь. Я просто спрошу. А почему ты не возмущался и не носил масочку в 2017? А ведь тогда по данным ВООЗ в мире только от одной пневмонии погибло одних только детей до 5лет под 900тыс.!!! (Данные есть на сайте ВООЗ, посмотри). А ведь пневмония заразна и передается ровно также как ковид!
А есть еще туберкулез. А есть грипп, от осложнений которого (а они случаются чаще чем у ковид, как ни странно) тоже гибнут люди, а передеается он также.
От них НЕТ вакцин. И специфических лекарств тоже НЕТ. Их также (я имею ввиду пневмонию и грипп) лечат как и ковид - т.е. антибиотики + надежда что иммунитет таки "вывезет".
Так что ж ты не возмущался тогда?

Суть в том, что право на жизнь у тебя есть. Его никто не отнимает у тебя. Да-да, вон тот чувак без маски - его у тебя не отнимает.
Все проще.
Есть иммунитет - то ты либо вообще не болеешь, либо преодолеваешь респираторное заболевание типа ковид, гриппа, бактериальной или вирусной пневмонии. Иногда тебе для победы нужны антибиотики и поддержка ИВЛ. Бывает.
Бывает, человек угробил его настолько сильно что не выживает...

Ну извини. Если уж ты угробил иммунитет настолько что не можешь с этим справиться... то с хрена ли я должен за это быть ответственным?
Мож не стоило сидеть 2 месяца в бетонной коробке весной - глядишь и здоровее был бы осенью...
З.Ы.: Да. Вполне может быть что и мой иммунитет не настолько силен. Ну что же... за все приходится платить.
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13.10.2020 14:41 Відповісти
Не говорил, что я готов. Я предлагаю вначале принять такой закон, где любой гражданин выполняет функции полиции. Вот тогда ... будет видно. 99% что не придется применять, любое чмо, чихавшее на закон будет знать.
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13.10.2020 15:11 Відповісти
Ты говорил, цитирую:
Я согласен выполнять обязанности тех, кто по закону обязан следить за соблюдением законов!

Я тебе говорил, что конкретно любой, кто заставляет меня одевать маску (не пойми неправильно - заболею = сам надену, не переживай) - нарушает закон.
Ты прав. Я тоже за. Такое предложение. Вот там и поглядим))
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13.10.2020 15:47 Відповісти
А прочесть больше одной строчки не кошерно?
Я согласен выполнять обязанности тех, кто по закону обязан следить за соблюдением законов!
НО!
Я должен иметь и меры воздействия!
Не я сам себе предоставить а закон.
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15.10.2020 09:19 Відповісти
А можно выписать штраф за нарушение Конституции Украины.
Хотя бы 1 мудаку который принимает ограничивающие права граждан законопроекты БЕЗ введения в стране военного или чрезвычайного положения (при котором проголосовать за ништяк вроде рынка земли невозможно).
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13.10.2020 12:26 Відповісти
Ах да.
И опять... штрафовать за отсутствие масок не на улице требует существо, которое само ее в закрытом помещении не носит - см. фото к статье.
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13.10.2020 12:27 Відповісти
Понимать надо. Это другое! (с)
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13.10.2020 12:31 Відповісти
Покуда такие народные гандоны будут поднимать штрафы - толку не будет. Бизнес закроется, а Народ начнёт использовать этих народных по назначению.
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13.10.2020 12:33 Відповісти
Вони керують країною і ніякі карантини і сідільці в президентському кріслі на них не впливають.
Для них закони не писані.
Вони "вказують" наріту як і за кого голосувати. Їх не штрафують за порушення правил безпеки на виробництві, за забруднення середовища ні за що! Штрафи за порушення бізнесом карантину можуть зрости до 51 тис. грн, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 8946
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13.10.2020 12:53 Відповісти
У этих придурковатых у влсти одно на уме - как запугать людей и наказать . Везде огромные штрафы, во всех новых законах
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13.10.2020 13:02 Відповісти
Штрафовать вы, мрази, большие специалисты,а когда поймают того презерватива,который продал маски из госрезерва?
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13.10.2020 13:03 Відповісти
На хрена нам рада,конституция,гарант, законы у нас санитары есть вот пусть они нас учат как нам надо жить и штрафуют.
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13.10.2020 13:40 Відповісти
 
 