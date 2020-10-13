Штрафи за порушення бізнесом карантину можуть зрости до 51 тис. грн, - "слуга народу" Радуцький

У Верховну Раду буде внесено законопроєкт про посилення відповідальності підприємців за недотримання карантинних норм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі "Громадського радіо" народний депутат "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, йдеться про штрафи від 31 до 51 000 гривень за одне порушення: "Якщо, наприклад, це торговий центр, то охорона не має пускати людей без маски. Деякі заклади не дотримуються обмежень, позакривати ми їх не можемо, це неправильно, економіка не витримає ще одного локдауну".

Радуцький додав, що на нараді у президента підготували відповідний законопроєкт, який вже пройшов узгодження в комітеті.

Він також зазначив, що основною метою заходу було зменшення кількості хворих та недопущення ситуації, за якої країна повернеться до локдауну.

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