Один день у лікарні пацієнту з COVID-19 коштує 2-2,5 тис. грн, в реанімації - 5-6 тис. грн, - головлікар львівського Центру здоров'я легенів Рак
В умовах стаціонару лікування COVID-19 - безкоштовно. Але ми все частіше чуємо і читаємо в соцмережах: лікувати коронавірус дуже дорого і за багато доводиться платити з власної кишені. Головний лікар львівського Центру здоров'я легенів Любомир Рак каже, що потреби в препаратах в його лікарні покриваються тільки на 20-25%.
Про це пише Українська правда, передає Цензор.НЕТ.
"Національна служба здоров'я (НСЗУ) на одного пацієнта виділяє від 20 000 до 45 000 гривень залежно від тяжкості перебігу захворювання. В цей тариф включені препарати і медичні вироби, які необхідні для лікування. На сайті НСЗУ повідомляється, що в безкоштовний пакет послуг з лікування пацієнтів із COVID-19 у медустановах включено: тестування; лабораторні та інструментальні дослідження; медичну допомогу відповідно до галузевих стандартів; киснева підтримка, інтенсивна терапія і підключення до ШВЛ або ЕКМО за необхідності медикаментозна терапія і знеболювання за необхідності; консультації лікарів інших спеціальностей. На фінансування цього державою були виділені 15 млрд грн, що підтвердив головний санітарний лікар Віктор Ляшко", - зазначає видання.
Мама лікаря-пульмонолога Марини Корчинської померла від коронавірусу в серпні. Загалом сім'я витратила на лікування 200 000 гривень.
"Ми купували лікувальне харчування, зонди для годування, пластирі, пелюшки, памперси, катетери. Я купила ширму в реанімацію, щоб мама не бачила всіх смертей навколо. Також купували CPAP-маски (CPAP – режим штучної вентиляції легень), ще нам допомогли дістати шолом для неінвазивної вентиляції легень. Були потрібні також препарати, які з одного боку діють як заспокійливе, з іншого –не пригнічують дихання: у мами траплялись панічні атаки", – розповідає вона", - розповідає вона. Також, за її словами, довелося сплатити деякі аналізи і за кисневу підтримку.
Головний лікар львівського Центру здоров'я легенів Любомир Рак каже, що потреби в препаратах в його лікарні покриваються тільки на 20-25%.
"Виплат повністю вистачає на зарплати лікарям, інше покривається відсотків на 20. Але у нас важкі пацієнти та високе споживання кисню.
За нашими підрахунками, лише на медикаменти нашій лікарні потрібно 10-12 мільйонів гривень в місяць. За липень ми отримали 3 мільйони 200 тисяч гривень, за серпень – 3 мільйони 700 тисяч", - розповідає головний лікар.
За підрахунками Любомира Рака, зараз один день у лікарні коштує пацієнту 2-2,5 тисячі гривень. І це тільки медикаментозного забезпечення. Якщо людина потрапляє в реанімацію, тобто випадок важкий, сума збільшується до 5-6 тисяч гривень на день.
У НСЗУ пояснили, що кошти надаються на одну бригаду. Це 12 фахівців, які мають лікувати 20 пацієнтів на місяць. Якщо бригада більша, то треба створити нову бригаду й подати заявку на додаткове фінансування. Якщо цього не зробити, звичайно, коштів буде не вистачати. Коли у закладі працюють не 48 медпрацівників (мінімум 4 команди, згідно з договором по 12 працівників), а 100, відповідно більшій кількості людей виплачують доплати й на ліки для пацієнтів може не вистачати грошей. Доцільно збільшувати кількість команд, а не чисельність працівників у команді",
Катерина Ножевнікова, голова благодійного фонду "Корпорація монстрів", яка допомагає одеським пацієнтам і лікарням, стверджує, що в Одесі, за її досвідом, госпіталізовані пацієнти з легкою або середньою формою тяжкості COVID-19 не часто докуповують препарати, базовий пакет дійсно проплачений.
"Проблеми виникають тоді, коли стан важкий, людина в реанімації. Наприклад, зазначені в протоколи антибіотики вже не діють і родина має докуповувати додаткові препарати. Якщо у пацієнта сталося загострення супутніх захворювань, то фінансова сторона теж лягає на плечі пацієнта та його родини", – пояснює вона.
Також Ножевнікова додає, що хворі на COVID-19 потрапляють також у лікарні, які не підписали ковідний пакет. І в такому випадку витрати на лікування повністю лягають на пацієнта.
Переважна більшість ліків, які входять до протоколу лікування COVID-19, має надаватися пацієнтові безкоштовно. Завжди перевіряйте, чи входять в протокол лікування ліки, які вам радять. Переглянути протокол лікування ви можете тут.
НСЗУ оприлюднила також перелік препаратів, які має покривати держава:
Препарати, вартість яких покриває тариф стаціонарного лікування пацієнтів з COVID-19:
💊 парацетамол
💊 ібупрофен
💊 еноксепарин
💊 гепарин
💊 надропарин
💊 гідроксихлорохінін
💊 амоксицилін / клавуланат
💊 ампіцилін / сульбактам
💊 азитроміцин
💊 кларитроміцин
💊 цефуроксим
💊 цефтріаксон
💊 цефотаксим
💊 цефтазидим
💊 цефоперазон
💊 дексаметазон
💊 гідрокортизон
💊 метилпреднизолон
💊 тозилізумаб
💊 флуконазол
Якщо вам безпідставно відмовляють у лікуванні або вимагають гроші за те, що повинно бути безкоштовним, вам варто подати скаргу в НСЗУ. Детальніше тут.
Будь ласка, зачекайте...
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- Як це, навіщо?!!!... Щоб хворих зручніше було звозить до лікарень, а мертвих - на кладовище…
Причому практично весь прибуток все одно буде у фармацевтів
Ну, то позакривати державні лікарні к буям. Це - розсадники хабарництва ))
І гайда, будемо лікуватися в шикарних, ********... приватних клініках. А шо?..
Підтвердження того,що лікування ковід в країні не є безкоштовним для українців як переконує в тому центральна влада.
В ней врач это бизнесмен. Все лекарства будут прописаны самые дорогие (на все есть аналоги в 10-100 раз дешевле). Откат врачам от фармацевтов обязателен.
Чем больше клиентов (больных) - тем лучше. Больше прибыля.
Страховая не изменит эту систему по-сути
Я только за. Но слабо представляю механизм как это можно сделать. Вроде нигде не работает толком. Отсюда в штатах страховка 800 долларов, которая недоступна большинству американцев.
Если у больного, условно говоря, болело ухо, а ему назначены были лекарства от желудка - врачу посылают запрос в обоснованности такого лечения. И если с обоснованием он не справляется - то платит его клиника, а в конечном итоге - он сам.
Никто под рукой врача не стоит при назначении, все данные проверяются пост-фактум. Но врач, раз-другой оплативший лечение пациента из своей зарплаты, в дальнейшем будет назначать обоснованные препараты. И никакие откаты от аптек это не перекроют
Если я больной и в маске, а ты без и мы на расстоянии один метр, то у тебя меньше шансов подцепить мой вирус. Если я и ты без маски, то шансы у тебя заразится в разы увеличиваются. Если мы оба в масках и на расстоянии два метра и соблюдаем гигиену, то шансы минимальные.
а людей про це попереджають є той пакет чи ні, чи по факту потім виставляють рахунки?
Ведь медицинское страхование - это не только снижение финансовой нагрузки на население, это и контроль назначений врачей. Страховой, которая оплачивает все счета своего клиента, крайне невыгодно, если он при насморке будет назначать МРТ, а при кашле - проктоскопию "на всякий случай, описаны пациенты у которых рак прямой кишки проявлялся кашлем".
"...Центра здоровья легких Рак."