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Новини Коронавірус і карантин
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Один день у лікарні пацієнту з COVID-19 коштує 2-2,5 тис. грн, в реанімації - 5-6 тис. грн, - головлікар львівського Центру здоров'я легенів Рак

Один день у лікарні пацієнту з COVID-19 коштує 2-2,5 тис. грн, в реанімації - 5-6 тис. грн, - головлікар львівського Центру здоров'я легенів Рак

В умовах стаціонару лікування COVID-19 - безкоштовно. Але ми все частіше чуємо і читаємо в соцмережах: лікувати коронавірус дуже дорого і за багато доводиться платити з власної кишені. Головний лікар львівського Центру здоров'я легенів Любомир Рак каже, що потреби в препаратах в його лікарні покриваються тільки на 20-25%.

Про це пише Українська правда, передає Цензор.НЕТ.

"Національна служба здоров'я (НСЗУ) на одного пацієнта виділяє від 20 000 до 45 000 гривень залежно від тяжкості перебігу захворювання. В цей тариф включені препарати і медичні вироби, які необхідні для лікування. На сайті НСЗУ повідомляється, що в безкоштовний пакет послуг з лікування пацієнтів із COVID-19 у медустановах включено: тестування; лабораторні та інструментальні дослідження; медичну допомогу відповідно до галузевих стандартів; киснева підтримка, інтенсивна терапія і підключення до ШВЛ або ЕКМО за необхідності медикаментозна терапія і знеболювання за необхідності; консультації лікарів інших спеціальностей. На фінансування цього державою були виділені 15 млрд грн, що підтвердив головний санітарний лікар Віктор Ляшко", - зазначає видання.

Мама лікаря-пульмонолога Марини Корчинської померла від коронавірусу в серпні. Загалом сім'я витратила на лікування 200 000 гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Технічний кисень для допомоги пацієнтам із COVID-19 ніхто не дозволить використовувати, - Ляшко

"Ми купували лікувальне харчування, зонди для годування, пластирі, пелюшки, памперси, катетери. Я купила ширму в реанімацію, щоб мама не бачила всіх смертей навколо. Також купували CPAP-маски (CPAP – режим штучної вентиляції легень), ще нам допомогли дістати шолом для неінвазивної вентиляції легень. Були потрібні також препарати, які з одного боку діють як заспокійливе, з іншого –не пригнічують дихання: у мами траплялись панічні атаки", – розповідає вона", - розповідає вона. Також, за її словами, довелося сплатити деякі аналізи і за кисневу підтримку.

Головний лікар львівського Центру здоров'я легенів Любомир Рак каже, що потреби в препаратах в його лікарні покриваються тільки на 20-25%.

"Виплат повністю вистачає на зарплати лікарям, інше покривається відсотків на 20. Але у нас важкі пацієнти та високе споживання кисню.

За нашими підрахунками, лише на медикаменти нашій лікарні потрібно 10-12 мільйонів гривень в місяць. За липень ми отримали 3 мільйони 200 тисяч гривень, за серпень – 3 мільйони 700 тисяч", - розповідає головний лікар.

За підрахунками Любомира Рака, зараз один день у лікарні коштує пацієнту 2-2,5 тисячі гривень. І це тільки медикаментозного забезпечення. Якщо людина потрапляє в реанімацію, тобто випадок важкий, сума збільшується до 5-6 тисяч гривень на день.

Також читайте: Комп'ютерна томографія і рентген проводяться пацієнтові безоплатно, якщо лікар підозрює COVID-19, - Степанов

У НСЗУ пояснили, що кошти надаються на одну бригаду. Це 12 фахівців, які мають лікувати 20 пацієнтів на місяць. Якщо бригада більша, то треба створити нову бригаду й подати заявку на додаткове фінансування. Якщо цього не зробити, звичайно, коштів буде не вистачати. Коли у закладі працюють не 48 медпрацівників (мінімум 4 команди, згідно з договором по 12 працівників), а 100, відповідно більшій кількості людей виплачують доплати й на ліки для пацієнтів може не вистачати грошей. Доцільно збільшувати кількість команд, а не чисельність працівників у команді",

Катерина Ножевнікова, голова благодійного фонду "Корпорація монстрів", яка допомагає одеським пацієнтам і лікарням, стверджує, що в Одесі, за її досвідом, госпіталізовані пацієнти з легкою або середньою формою тяжкості COVID-19 не часто докуповують препарати, базовий пакет дійсно проплачений.

"Проблеми виникають тоді, коли стан важкий, людина в реанімації. Наприклад, зазначені в протоколи антибіотики вже не діють і родина має докуповувати додаткові препарати. Якщо у пацієнта сталося загострення супутніх захворювань, то фінансова сторона теж лягає на плечі пацієнта та його родини", – пояснює вона.

Також Ножевнікова додає, що хворі на COVID-19 потрапляють також у лікарні, які не підписали ковідний пакет. І в такому випадку витрати на лікування повністю лягають на пацієнта.

Переважна більшість ліків, які входять до протоколу лікування COVID-19, має надаватися пацієнтові безкоштовно. Завжди перевіряйте, чи входять в протокол лікування ліки, які вам радять. Переглянути протокол лікування ви можете тут.

Читайте: Препарат вітчизняного виробництва внесуть до протоколу лікування COVID-19, - МОЗ

НСЗУ оприлюднила також перелік препаратів, які має покривати держава:

Препарати, вартість яких покриває тариф стаціонарного лікування пацієнтів з COVID-19:

💊 парацетамол

💊 ібупрофен

💊 еноксепарин

💊 гепарин

💊 надропарин

💊 гідроксихлорохінін

💊 амоксицилін / клавуланат

💊 ампіцилін / сульбактам

💊 азитроміцин

💊 кларитроміцин

💊 цефуроксим

💊 цефтріаксон

💊 цефотаксим

💊 цефтазидим

💊 цефоперазон

💊 дексаметазон

💊 гідрокортизон

💊 метилпреднизолон

💊 тозилізумаб

💊 флуконазол

Якщо вам безпідставно відмовляють у лікуванні або вимагають гроші за те, що повинно бути безкоштовним, вам варто подати скаргу в НСЗУ. Детальніше тут.

Автор: 

карантин (18172) ліки (1341) лікування (607) Нацслужба здоров’я (35) НСЗУ (314) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Ножевнікова Катерина (12)


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Топ коментарі
+13
Но ведь "большая стройка" дорог намного ВАЖНЕЕ!!!
Это вам ЗЕ-бубочка легко на трех ай-косах докажет!
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13.10.2020 12:01 Відповісти
+6
вобщем так, отложил месяц тротуарную плитку - и в больницу на 2 дня. или в реанимацию на один день. если хилый и без родственников - сразу в гроб!
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13.10.2020 12:06 Відповісти
+6
Если бы была пофиг то в операционных бы их не носили. Нравится когда чужие сопли с бацилами летят тебе в лицо, продолжай в том же духе
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13.10.2020 12:44 Відповісти
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похорони в тричі дешевше це вам не соєвий і не зелений...
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13.10.2020 11:59 Відповісти
Но ведь "большая стройка" дорог намного ВАЖНЕЕ!!!
Это вам ЗЕ-бубочка легко на трех ай-косах докажет!
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13.10.2020 12:01 Відповісти
- Володимир Олександрович, а навіщо Ви витрачаєте кошти, які направлені на боротьбу з КОВІД-19, на ремонт доріг?
- Як це, навіщо?!!!... Щоб хворих зручніше було звозить до лікарень, а мертвих - на кладовище…
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13.10.2020 13:11 Відповісти
вобщем так, отложил месяц тротуарную плитку - и в больницу на 2 дня. или в реанимацию на один день. если хилый и без родственников - сразу в гроб!
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13.10.2020 12:06 Відповісти
в последнем случае тоже не бесплатно.
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13.10.2020 12:43 Відповісти
Но всё равно на порядок дешевле, чем лечение
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13.10.2020 13:12 Відповісти
Зате які дороги!
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13.10.2020 12:06 Відповісти
До цвинтара або крематорію.
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13.10.2020 13:57 Відповісти
Ага. Отже, зарплата самого українського лікаря - це на один день в реанімації ))) Країна чудес!
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13.10.2020 12:10 Відповісти
Там дивлячись які лікарі. Відкат від фармацевтів за дорогі рецепти може бути в рази більший.
Причому практично весь прибуток все одно буде у фармацевтів
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13.10.2020 13:16 Відповісти
Тобто кожному "потенційному злодієві" зарплати платити не треба?
Ну, то позакривати державні лікарні к буям. Це - розсадники хабарництва ))

І гайда, будемо лікуватися в шикарних, ********... приватних клініках. А шо?..
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13.10.2020 16:03 Відповісти
" Главный врач львовского Центра здоровья легких Любомир Рак говорит, что потребности в препаратах в его больнице покрываются только на 20-25%.Источник: https://censor.net/ru/n3224556"

Підтвердження того,що лікування ковід в країні не є безкоштовним для українців як переконує в тому центральна влада.
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13.10.2020 12:11 Відповісти
Ну що, зелебобіки, для вас новий атракціон - на катафалку по новому асфальту.
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13.10.2020 12:14 Відповісти
Очень грамотный специалист. Только вот не в сфере медицины, а в сфере финансов. "Зарплаты покрываются полностью" - а по факту как зарабатывали до пандемии, так и сейчас платят столько же при в разы выросшей нагрузке. Просто бюджет на зарплаты попилить легче. "Остальное покрывается на 20%" - отмазка с двойным профитом. И с бюджета можно побольше деньжат утянуть, и родственникам пациентов можно в упрек поставить - мол, не хватает денежек, купите то, то и то. Только вот в этой аптеке при больнице, в других подделка. И чек принесите, попробуем потом компенсировать вам (по факту - компенсации нет, но зато точно проверено, что куплено в нужной аптеке)
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13.10.2020 12:14 Відповісти
Ну это да. Система построена типа рыночная.
В ней врач это бизнесмен. Все лекарства будут прописаны самые дорогие (на все есть аналоги в 10-100 раз дешевле). Откат врачам от фармацевтов обязателен.
Чем больше клиентов (больных) - тем лучше. Больше прибыля.
Страховая не изменит эту систему по-сути
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13.10.2020 13:02 Відповісти
Изменит, в случае нормального рынка страховых компаний и достаточных у них полномочий. Так как счета за лечение оплачивать страховой, это в их интересах контролировать назначения.
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13.10.2020 13:22 Відповісти
Ни че се полномочия страховиков - указывать врачу что прописывать.
Я только за. Но слабо представляю механизм как это можно сделать. Вроде нигде не работает толком. Отсюда в штатах страховка 800 долларов, которая недоступна большинству американцев.
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13.10.2020 13:30 Відповісти
Не совсем так - прям указывать. Просто у крупной страховой компании есть штат специалистов, задача которых - изучать истории болезней больных и определять обоснованность тех или иных назначений.
Если у больного, условно говоря, болело ухо, а ему назначены были лекарства от желудка - врачу посылают запрос в обоснованности такого лечения. И если с обоснованием он не справляется - то платит его клиника, а в конечном итоге - он сам.
Никто под рукой врача не стоит при назначении, все данные проверяются пост-фактум. Но врач, раз-другой оплативший лечение пациента из своей зарплаты, в дальнейшем будет назначать обоснованные препараты. И никакие откаты от аптек это не перекроют
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13.10.2020 13:42 Відповісти
Зато маску за 2 гривни на морду холопам одеть западло. Все без масок лазят. А продавцы даже в супермаркетах или рынках маску на подбородке носят для вида
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13.10.2020 12:15 Відповісти
Пофегу маска эта.
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13.10.2020 12:29 Відповісти
Если бы была пофиг то в операционных бы их не носили. Нравится когда чужие сопли с бацилами летят тебе в лицо, продолжай в том же духе
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13.10.2020 12:44 Відповісти
Нет. Кто-то тут выкладывал картинку хорошо иллюстрирующую, зачем маска. Все поголовно в масках, плюс два метра дистанции, плюс гигиена = минимальный шанс заразится.
Если я больной и в маске, а ты без и мы на расстоянии один метр, то у тебя меньше шансов подцепить мой вирус. Если я и ты без маски, то шансы у тебя заразится в разы увеличиваются. Если мы оба в масках и на расстоянии два метра и соблюдаем гигиену, то шансы минимальные.
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13.10.2020 12:56 Відповісти
"больные COVID-19 попадают также в больнице, не подписавшие ковидный пакет. И в таком случае расходы на лечение полностью ложатся на пациента.Источник: https://censor.net/ru/n3224556"

а людей про це попереджають є той пакет чи ні, чи по факту потім виставляють рахунки?
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13.10.2020 12:16 Відповісти
На Западе именно так - если ты попал в критическом состоянии в больницу, то тебе окажут всю необходимую помощь, а потом выставят счёт. Тебе или твоей страховой компании. Нет страховки - плати сам
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13.10.2020 12:30 Відповісти
це як порівнювати Швейцарію з Зімбабве..
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13.10.2020 12:33 Відповісти
при цій владі ніякої страхової медицини не буде,так як і з/п педагогам у 4000 євро.
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13.10.2020 12:35 Відповісти
Я бы даже более широко выразилась - никакая власть за 30 лет независимости не сделала ни шага к нормальной страховой медицине. Все занимались популизмом, закрепляя в Конституции "безоплатную медицину", в то же время закрывая глаза на систему "добровольных благотворительных взносов" в больницах. То есть, попросту умывали руки и перекладывали ответственность - мы за бесплатную медицину, это медики на местах все повально алчные и коррумпированные
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13.10.2020 12:47 Відповісти
попередня влада впритул наблизилася до створення нової системи по західному зразку але вибори змінили все, нова влада навмисно дискредитувала реформу обрізавши фінансування та загальмувала перетворення, в підсумку отримали не-те не-се,катастрофа.
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13.10.2020 12:59 Відповісти
Ничего подобного, прошлая власть подошла к проблеме с другого, крайне опасного, бока - она начала именно переводить медицину на коммерческие рельсы. До повального медицинского страхования там ещё было бы топать и топать. А без него в нищей стране - это сделать медицину недоступной.
Ведь медицинское страхование - это не только снижение финансовой нагрузки на население, это и контроль назначений врачей. Страховой, которая оплачивает все счета своего клиента, крайне невыгодно, если он при насморке будет назначать МРТ, а при кашле - проктоскопию "на всякий случай, описаны пациенты у которых рак прямой кишки проявлялся кашлем".
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13.10.2020 13:29 Відповісти
там було з кого питати, а так обрали Зе який нічого не обіцяв і ні за що не відповідає,тому українці залишилися у розбитого корита.
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13.10.2020 13:46 Відповісти
так прикинуть сколько бабла в трубу, и сколько всего закупается закордоном, а ведь адекватный полный карантин сразу после начала эпидемии, тех же "Санжар" и получилось бы намного дешевле. да и "депутаты" и ко не шастали бы по закордонам и не разносили бы заразу, может и работать бы начали.
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13.10.2020 12:41 Відповісти
Грозно звучит:
"...Центра здоровья легких Рак."
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13.10.2020 13:32 Відповісти
 
 