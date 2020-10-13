Максимальна кількість ліжок для лікування пацієнтів з коронавірусом в Україні - 52 тис., задіяно понад 34 тис., - Степанов

В Україні можна ввести в обіг 52 тис. медичних ліжок для лікування пацієнтів з коронавірусом, але всьому є межа.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Максимальна кількість ліжок у нас 52 тисячі. На сьогодні в нас 34 154 ліжка всього по країні введено в обіг. Ще 6,5 тисячі, які готові для того, щоб бути введеними в обіг. Ще ми додамо, там, 12 тисяч. Ще ми будемо додавати ліжка в Академії медичних наук та інших закладах", - зазначив глава МОЗ.

Але, за словами Степанова, всьому є межа.

"Якщо ми не зупинимося і не подумаємо, що ці речі пов'язані між собою: виконання правил і наше здоров'я. Неможливо досягти здоров'я, не виконуючи правил", - підсумував Степанов.

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