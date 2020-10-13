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Новини Коронавірус і карантин
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Максимальна кількість ліжок для лікування пацієнтів з коронавірусом в Україні - 52 тис., задіяно понад 34 тис., - Степанов

Максимальна кількість ліжок для лікування пацієнтів з коронавірусом в Україні - 52 тис., задіяно понад 34 тис., - Степанов

В Україні можна ввести в обіг 52 тис. медичних ліжок для лікування пацієнтів з коронавірусом, але всьому є межа.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Максимальна кількість ліжок у нас 52 тисячі. На сьогодні в нас 34 154 ліжка всього по країні введено в обіг. Ще 6,5 тисячі, які готові для того, щоб бути введеними в обіг. Ще ми додамо, там, 12 тисяч. Ще ми будемо додавати ліжка в Академії медичних наук та інших закладах", - зазначив глава МОЗ.

Але, за словами Степанова, всьому є межа.

"Якщо ми не зупинимося і не подумаємо, що ці речі пов'язані між собою: виконання правил і наше здоров'я. Неможливо досягти здоров'я, не виконуючи правил", - підсумував Степанов.

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Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Значит есть еще надежда что до выборов и опросника Зе успеем... ( до того времени когда заполняемость достигнет 99,99%)
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13.10.2020 12:04 Відповісти
Потрібно вводити воєнний стан, мобілізовувати медиків і розгортати військові шпиталі, поки не стався реальний пік епідемії. Військові медики мають ще навчитись працювати в нових умовах, перед тим як почнеться пекло! Влада мала ввести воєнний стан ще в березні місяці, мобілізувати медиків, збільшити кількість ПЦР тестів, закрити кордони, заборонити особисте пересування по країні без спецдозволів і без сертифікатів здоров'я і вже б зараз ми подолали б цю хворобу! Але влада зробила все неправильно - зупинила виробництва карантином, нанесла економіці України страшної шкоди, поставила людей на грань виживання, бо як людині на самоізоляції забезпечити себе їжею та засобами першої необхідності - ніхто не думає!
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13.10.2020 12:10 Відповісти
ну вот опять, скотина, брешет!
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13.10.2020 12:04 Відповісти
ну и хорошо(шо тя "земля носит")
И лечение бесплатное, да?
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13.10.2020 12:06 Відповісти
В связи с оглашенным министром здравоохранения Украины Степановым намерения закупить препарат Ремдесивир (Remdesivir; код разработки GS-5734) для лечения заболевания COVID-19, мы предупреждаем, что не существует научно подтвержденных данных о его специфическом действии на вирус SARS-COV-2.
Данные лабораторных исследований весьма противоречивы и неоднозначны.
Прямых рекомендаций ВОЗ на применение этого препарата нет, точка !!
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13.10.2020 12:26 Відповісти
"по словам Степанова, всему есть предел" - НЕТ ПРЕДЕЛА ТОЛЬКО СТЕПАНОВСКОМУ ХРОНИЧЕСКОМУ ВРАНЬЮ...
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10.11.2020 11:16 Відповісти
 
 