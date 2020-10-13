За добу в Києві від коронавірусу померли 10 осіб, 168 - одужали, виявили 397 нових випадків, - Кличко

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 28 090.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу - 397 осіб. 10 випадків - смертельні. Всього від коронавірусу в нашому місті померли 497 осіб. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 28 090", - повідомив Кличко.

Серед захворілих 214 жінок віком від 20 до 88 років. І 17 дівчаток від двох місяців до 17 років. А також 157 чоловіків віком від 18 до 84 років. І 9 хлопчиків від 7 до 16 років. Захворіли також 23 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 65 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 168 людей.

Загалом коронавірус поборов 9961 житель Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі - 86. У Деснянському - 81 і в Дніпровському районі - 57 випадків.

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