Антитерористичні навчання відбудуться 15-16 жовтня в Лисичанську. СБУ просить жителів міста носити із собою документи

У Лисичанську (Луганська область) 15-16 жовтня відбудуться планові навчання з протидії диверсійних і терористичних загроз за участю регіональних суб'єктів боротьби з тероризмом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба 3 управління ГУ СБ України в Донецькій і Луганській областях в Facebook.

"15-16 жовтня у м. Лисичанськ, у рамках операції Об’єднаних сил, відбудуться планові навчання з протидії диверсійним та терористичним загрозам за участю регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом. Тренування будуть проводитись в умовах, максимально наближених до реальних", - сказано в повідомленні.

Так, Служба безпеки України закликає жителів Лисичанська з розумінням поставитися до можливих незручностей, зберігати спокій і дотримуватися правил особистої безпеки.

Також читайте: За минулу добу в МВС виявили 281 випадок коронавірусу, двоє правоохоронців померли

Також громадян просять у разі необхідності пересування по місту мати при собі документи, що засвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо).

"Всі дії відбуваються в рамках чинного законодавства", - додали в СБУ.





