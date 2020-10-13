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Антитерористичні навчання відбудуться 15-16 жовтня в Лисичанську. СБУ просить жителів міста носити із собою документи

Антитерористичні навчання відбудуться 15-16 жовтня в Лисичанську. СБУ просить жителів міста носити із собою документи

У Лисичанську (Луганська область) 15-16 жовтня відбудуться планові навчання з протидії диверсійних і терористичних загроз за участю регіональних суб'єктів боротьби з тероризмом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба 3 управління ГУ СБ України в Донецькій і Луганській областях в Facebook.

"15-16 жовтня у м. Лисичанськ, у рамках операції Об’єднаних сил, відбудуться планові навчання з протидії диверсійним та терористичним загрозам за участю регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом. Тренування будуть проводитись в умовах, максимально наближених до реальних", - сказано в повідомленні.

Так, Служба безпеки України закликає жителів Лисичанська з розумінням поставитися до можливих незручностей, зберігати спокій і дотримуватися правил особистої безпеки.

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Також громадян просять у разі необхідності пересування по місту мати при собі документи, що засвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо).

"Всі дії відбуваються в рамках чинного законодавства", - додали в СБУ.

Антитерористичні навчання відбудуться 15-16 жовтня в Лисичанську. СБУ просить жителів міста носити із собою документи 01

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Правоохоронні органи (2709) СБУ (13066) силовики (2515) військові навчання (2786) Донецька область (8963)


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