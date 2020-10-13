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Зеленський підписав закон про процедуру банкрутства, який стимулює інвестиційну і кредитну сфери економіки

Зеленський підписав закон про процедуру банкрутства, який стимулює інвестиційну і кредитну сфери економіки

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кодексу України про процедури банкрутства" № 686-IX, який Верховна Рада ухвалила 5 червня 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Документ спрямований на усунення недоліків Кодексу України з процедур банкрутства та недопущення відкриття проваджень у справах про банкрутство органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ та організацій.

Так, згідно з підписаним законом, провадження у справах про банкрутство боржників – казенних підприємств та бюджетних установ, а також санація таких боржників до відкриття провадження у справі про банкрутство не допускаються.

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Також вказаний документ дасть змогу господарським судам здійснювати провадження у справах про банкрутство у встановлені Кодексом процесуальні строки, що стимулює інвестиційну та кредитну сфери економіки.

Автор: 

банкрутство (653) закон (2845) Зеленський Володимир (24595)


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Банкротства всегда стимулировали инвестиционный климат в стране. Надо записать в учебники экономики Самуэльсона, Кейса и др.
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13.10.2020 12:30 Відповісти
ну-да, ну-да, а "похоронные законы" стимулируют демографическую ситуацию и рождаемость!
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13.10.2020 12:36 Відповісти
 
 