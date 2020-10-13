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Новини Коронавірус і карантин
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У РФ зафіксували абсолютний рекорд за кількістю смертей через COVID-19: 244 особи за добу

У РФ зафіксували абсолютний рекорд за кількістю смертей через COVID-19: 244 особи за добу

За останні 24 години в країні померли 244 особи. Цей показник став найбільшим за весь час пандемії. Попередній рекорд датований 29 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це повідомляє оперативний штаб щодо боротьби з інфекцією.

Цей показник став рекордним за весь час пандемії. Попередній рекорд смертності було встановлено 29 травня. Тоді через коронавірус померли 232 особи.

З моменту початку ведення статистики смертності в Росії понад 200 осіб за добу вмирали загалом шість разів:

29 травня - 232;
10 червня - 216;
1 липня - 216;
7 жовтня - 202;
9 жовтня - 201;
13 жовтня - 242.

У країні з 29 вересня щодня реєструється понад 100 смертей через коронавірус.

Найбільше жертв за останню добу виявили в Москві - 58. У Санкт-Петербурзі померли 34 особи з коронавірусом. В інших регіонах, де були зафіксовані летальні випадки, за добу померли щонайменше десять осіб: зокрема, в Ростовській і Московській областях - по дев'ять, у Воронезькій області - вісім, у Бурятії - сім, в Ульяновській, Свердловській і Нижньогородській областях, Дагестані і Татарстані - по шість, у Донецькій та Луганській областях, а також у Краснодарському краї - по п'ять осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 107 осіб, 2152 - одужали, виявлено 5133 нові випадки

Москва лідирує за смертністю від коронавірусу (5687 жертв за весь час, за даними оперштабу): на її частку припадає чверть від усіх смертей. Висока смертність від COVID-19 також спостерігається в таких регіонах:

Санкт-Петербург - 3275;
Московська область - 1426;
Дагестан - 690;
Свердловська область - 661;
Нижньогородська область - 624;
Ростовська область - 605;
Красноярський край - 581;
Новосибірська область - 501;
Тульська область - 393.

За весь період пандемії в Росії через коронавірус померло 22 966 осіб. Ці дані розходяться з представленими Росстатом. За інформацією статистичного відомства, тільки з квітня по серпень у країні померли 45 663 людини з COVID-19. Різниця між його даними і оперативного штабу пояснюється тим, що останній враховує тільки ті випадки, коли коронавірус став основною причиною смерті.

Автор: 

карантин (18172) росія (66502) смерть (6789) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
а как жеж бормотуха, прославляемая качурой?? шо, не работает?
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13.10.2020 12:45 Відповісти
+5
Вакцина из бояры не помогает?)) Медведчук вон как хвастался))
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13.10.2020 12:45 Відповісти
+5
А шо там руцьге вакцина? Фейк? 😁
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13.10.2020 12:46 Відповісти
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а как жеж бормотуха, прославляемая качурой?? шо, не работает?
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13.10.2020 12:45 Відповісти
Вакцина из бояры не помогает?)) Медведчук вон как хвастался))
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13.10.2020 12:45 Відповісти
А шо там руцьге вакцина? Фейк? 😁
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13.10.2020 12:46 Відповісти
Надо же. Как только кацапам начали колоть кацапскую вакцину так сразу же число склеивших ласты увеличилось. Походу то вакцина для того чтобы не мучились долго. Так сказать для тех у кого нет денех но они продолжают держаться.
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13.10.2020 12:48 Відповісти
Пусть ту кацапскую вакцину на Кочуре испробуют
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13.10.2020 12:51 Відповісти
уже, поэтому он такой дурной
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13.10.2020 12:52 Відповісти
Лаша тумбай!
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13.10.2020 12:52 Відповісти
И главное ниукого не закралось сомнение, почему кацапы заявили что имеют такую чудо-вакцину а ***** ее не укололи и он продолжает дальше сидеть в своем бункере.
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13.10.2020 12:52 Відповісти
Для чего новость? В кацапстане 150 миллионов кацапаов! В Украине 35-40 миллионов граждан,у них заболевших 12000 тысяч в сутки у нас 5200 ,но это не правда ,просто были выходные и завтра будет почти 7000!! У них умерших 244 на 150 миллионов у нас 107 ну пусть на 40 миллионов! Так у кого страшнее ситуация?? У нас получается больше чем у кацапов в 3 раза!!! Вот так зелюбители ,халявы.
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13.10.2020 12:53 Відповісти
А сколько этих тварей сдохло под забором??? И списали как алкашей...
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13.10.2020 13:18 Відповісти
Во первых 140 миллионов, во вторых боше 13 тыс давно и стабильно.
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13.10.2020 13:40 Відповісти
Насправді росіян десь 90млн з гаком, а от скільки з них московитів.
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13.10.2020 17:35 Відповісти
"Да пёс с ними!" (с)
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13.10.2020 12:54 Відповісти
+
больше кацапов сдохнет - меньше придёт воевать.
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13.10.2020 13:18 Відповісти
Дык это результат испытаний новой вакцины
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13.10.2020 12:54 Відповісти
искренне жаль
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13.10.2020 13:01 Відповісти
Одразу видно як працює їх фуфломіцин
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13.10.2020 13:22 Відповісти
Що за ідіотська "новина"? Нам тут не пох, скільки москаликів загнулось?
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13.10.2020 15:15 Відповісти
Нифига вы не понимаете....это новая методичка от кабаева - догнать и перегнать америку....утереть нос пиндосам ! Чем больше кацапья скосит корона - тем меньше всяго сброда будет на Донбассе .да и местное быдло ******** в мордор когда ВСУ звільнить Донеччіну від сепарів
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13.10.2020 17:23 Відповісти
 
 