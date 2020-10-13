У РФ зафіксували абсолютний рекорд за кількістю смертей через COVID-19: 244 особи за добу

За останні 24 години в країні померли 244 особи. Цей показник став найбільшим за весь час пандемії. Попередній рекорд датований 29 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це повідомляє оперативний штаб щодо боротьби з інфекцією.

Цей показник став рекордним за весь час пандемії. Попередній рекорд смертності було встановлено 29 травня. Тоді через коронавірус померли 232 особи.

З моменту початку ведення статистики смертності в Росії понад 200 осіб за добу вмирали загалом шість разів:

29 травня - 232;

10 червня - 216;

1 липня - 216;

7 жовтня - 202;

9 жовтня - 201;

13 жовтня - 242.

У країні з 29 вересня щодня реєструється понад 100 смертей через коронавірус.

Найбільше жертв за останню добу виявили в Москві - 58. У Санкт-Петербурзі померли 34 особи з коронавірусом. В інших регіонах, де були зафіксовані летальні випадки, за добу померли щонайменше десять осіб: зокрема, в Ростовській і Московській областях - по дев'ять, у Воронезькій області - вісім, у Бурятії - сім, в Ульяновській, Свердловській і Нижньогородській областях, Дагестані і Татарстані - по шість, у Донецькій та Луганській областях, а також у Краснодарському краї - по п'ять осіб.

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Москва лідирує за смертністю від коронавірусу (5687 жертв за весь час, за даними оперштабу): на її частку припадає чверть від усіх смертей. Висока смертність від COVID-19 також спостерігається в таких регіонах:

Санкт-Петербург - 3275;

Московська область - 1426;

Дагестан - 690;

Свердловська область - 661;

Нижньогородська область - 624;

Ростовська область - 605;

Красноярський край - 581;

Новосибірська область - 501;

Тульська область - 393.

За весь період пандемії в Росії через коронавірус померло 22 966 осіб. Ці дані розходяться з представленими Росстатом. За інформацією статистичного відомства, тільки з квітня по серпень у країні померли 45 663 людини з COVID-19. Різниця між його даними і оперативного штабу пояснюється тим, що останній враховує тільки ті випадки, коли коронавірус став основною причиною смерті.