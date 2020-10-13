Проведення опитувань у день голосування суперечить Виборчому кодексу і може розглядатися як маніпулятивна технологія, - КВУ

Комітет виборців України (КВУ) занепокоєний ініціативою президента України Володимира Зеленського про проведення всеукраїнського опитування в день голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба КВУ, передає Цензор.НЕТ.

"Процедура проведення всенародного опитування в день голосування не передбачена Виборчим кодексом України. КВУ нагадує, що на початку вересня схожі ініціативи вже розглядалися у Верховній Раді, проте не були прийняті", - сказано в повідомленні.

У КВУ підкреслюють, що на сьогодні є незрозумілим, які саме юридичні механізми можуть бути використані для проведення таких опитувань: хто проводитиме опитування, як визначатимуться питання, як відбуватиметься процедура голосування, опитування проводитиметься в приміщеннях виборчих дільниць чи за їх межами, які юридичні наслідки матимуть результати опитування.

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"У разі залучення до проведення опитування членів дільничних виборчих комісій – це суперечитиме чинному законодавству. Виборчий кодекс України чітко передбачає набір процедур, які використовуються під час проведення голосування на місцевих виборах та визначає повноваження членів виборчих комісій", - наголошується в повідомленні.

Крім того, в КВУ додали, що з огляду на той факт, що до дня голосування залишається 12 днів, будь-яка додаткова навантаження на членів комісій потенційно може заблокувати виборчий процес.

"Виборці повинні мати достатньо часу для того, щоб зробити усвідомлений вибір щодо того чи іншого питання, а прихильники та опоненти різних варіантів відповідей повинні мати можливості для проведення агітаційної роботи серед громадян. У теперішніх умовах дотримання цих базових правил є неможливим і може розглядатися як маніпулятивна технологія та спроба впливу на результати голосування", - йдеться в повідомленні.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Разом з тим, в ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.