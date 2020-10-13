Проведення опитувань у день голосування суперечить Виборчому кодексу і може розглядатися як маніпулятивна технологія, - КВУ
Комітет виборців України (КВУ) занепокоєний ініціативою президента України Володимира Зеленського про проведення всеукраїнського опитування в день голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня.
Про це повідомляє пресслужба КВУ, передає Цензор.НЕТ.
"Процедура проведення всенародного опитування в день голосування не передбачена Виборчим кодексом України. КВУ нагадує, що на початку вересня схожі ініціативи вже розглядалися у Верховній Раді, проте не були прийняті", - сказано в повідомленні.
У КВУ підкреслюють, що на сьогодні є незрозумілим, які саме юридичні механізми можуть бути використані для проведення таких опитувань: хто проводитиме опитування, як визначатимуться питання, як відбуватиметься процедура голосування, опитування проводитиметься в приміщеннях виборчих дільниць чи за їх межами, які юридичні наслідки матимуть результати опитування.
"У разі залучення до проведення опитування членів дільничних виборчих комісій – це суперечитиме чинному законодавству. Виборчий кодекс України чітко передбачає набір процедур, які використовуються під час проведення голосування на місцевих виборах та визначає повноваження членів виборчих комісій", - наголошується в повідомленні.
Крім того, в КВУ додали, що з огляду на той факт, що до дня голосування залишається 12 днів, будь-яка додаткова навантаження на членів комісій потенційно може заблокувати виборчий процес.
"Виборці повинні мати достатньо часу для того, щоб зробити усвідомлений вибір щодо того чи іншого питання, а прихильники та опоненти різних варіантів відповідей повинні мати можливості для проведення агітаційної роботи серед громадян. У теперішніх умовах дотримання цих базових правил є неможливим і може розглядатися як маніпулятивна технологія та спроба впливу на результати голосування", - йдеться в повідомленні.
Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Разом з тим, в ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.
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Думаю, что смысл движухи с "плебисцитом" в день выборов пока исключительно пиарный.
1. Сбить волну после вчерашнего провального интервью (удалось).
2. Сменить предвыборную повестку с "козел, ковидный фонд распилил, а теперь даже в больницы людей не кладут и кислорода нет" на другую, вернее, на калейдоскоп повесток, меняющихся по мере озвучивания вопросов.
А тема законности такого "плебисцита" для них вообще не стоит. Не приходит в голову такая мысль ни Зеленскому, ни его функционерам. И не придет.
А вот мысль протащить путинские хотелки под видом воли народа придет обязательно.
Сегодня будет первая серия.
"Всеукраїнське опитування: перший пункт можуть оголосити вже сьогодні."
Перший з пунктів, які готують винести на https://vybory.rbc.ua/ukr/2020/zelenskiy-obyavil-vseukrainskiy-opros-den-1602573273.html всеукраїнське опитування 25 жовтня , можуть оголосити вже сьогодні.
"Тим не менш, опитування буде. Остаточний формат оголошеного президентом опитування прямо зараз ще визначається, логістику погоджують з усіма відомствами, що мають відношення до проведення виборів.
Перше питання буде оголошено дуже скоро, найближчим часом, можливо вже сьогодні", - зазначив співрозмовник.
Что для вас самое наболевшее, о чем вы хотите сообщить свое мнение преЗеденту?
сказанул как в воду пёрнул... только дурнопахнущие пузыри...
ну и зрада, конечно же.