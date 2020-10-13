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Новини Місцеві вибори-2020
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Проведення опитувань у день голосування суперечить Виборчому кодексу і може розглядатися як маніпулятивна технологія, - КВУ

Проведення опитувань у день голосування суперечить Виборчому кодексу і може розглядатися як маніпулятивна технологія, - КВУ

Комітет виборців України (КВУ) занепокоєний ініціативою президента України Володимира Зеленського про проведення всеукраїнського опитування в день голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба КВУ, передає Цензор.НЕТ.

"Процедура проведення всенародного опитування в день голосування не передбачена Виборчим кодексом України. КВУ нагадує, що на початку вересня схожі ініціативи вже розглядалися у Верховній Раді, проте не були прийняті", - сказано в повідомленні.

У КВУ підкреслюють, що на сьогодні є незрозумілим, які саме юридичні механізми можуть бути використані для проведення таких опитувань: хто проводитиме опитування, як визначатимуться питання, як відбуватиметься процедура голосування, опитування проводитиметься в приміщеннях виборчих дільниць чи за їх межами, які юридичні наслідки матимуть результати опитування.

Також читайте: Опитування Зеленського не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії, - ОП

"У разі залучення до проведення опитування членів дільничних виборчих комісій – це суперечитиме чинному законодавству. Виборчий кодекс України чітко передбачає набір процедур, які використовуються під час проведення голосування на місцевих виборах та визначає повноваження членів виборчих комісій", - наголошується в повідомленні.

Крім того, в КВУ додали, що з огляду на той факт, що до дня голосування залишається 12 днів, будь-яка додаткова навантаження на членів комісій потенційно може заблокувати виборчий процес.

"Виборці повинні мати достатньо часу для того, щоб зробити усвідомлений вибір щодо того чи іншого питання, а прихильники та опоненти різних варіантів відповідей повинні мати можливості для проведення агітаційної роботи серед громадян. У теперішніх умовах дотримання цих базових правил є неможливим і може розглядатися як маніпулятивна технологія та спроба впливу на результати голосування", - йдеться в повідомленні.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Разом з тим, в ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) КВУ (135) місцеві вибори (1366) опитування (1987)


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Топ коментарі
+12
Зеленый ушлепок пошел вразнос.
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13.10.2020 12:47 Відповісти
+7
Да скорее всего ослу сегодня сильно вставило...вот и сморозил чушь..
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13.10.2020 12:48 Відповісти
+5
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006981015136&__cft__[0]=AZV-DsodMWRF_o3W6c9zQbX2wLtKUALEYCBu1RTNjzYuF2pkpeY1KI5750UQcYWvT0ye-3KlFNxsqg-v8X3uYmlJsL_tRXvoW9FwMhikRu2dyrgBwEkRzN8XIoavz9nUDSY&__tn__=-UC%2CP-R Светлана Самборска

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2863117467264259&id=100006981015136&__cft__[0]=AZV-DsodMWRF_o3W6c9zQbX2wLtKUALEYCBu1RTNjzYuF2pkpeY1KI5750UQcYWvT0ye-3KlFNxsqg-v8X3uYmlJsL_tRXvoW9FwMhikRu2dyrgBwEkRzN8XIoavz9nUDSY&__tn__=%2CO%2CP-R 43 хв ·

Думаю, что смысл движухи с "плебисцитом" в день выборов пока исключительно пиарный.

1. Сбить волну после вчерашнего провального интервью (удалось).

2. Сменить предвыборную повестку с "козел, ковидный фонд распилил, а теперь даже в больницы людей не кладут и кислорода нет" на другую, вернее, на калейдоскоп повесток, меняющихся по мере озвучивания вопросов.

А тема законности такого "плебисцита" для них вообще не стоит. Не приходит в голову такая мысль ни Зеленскому, ни его функционерам. И не придет.
А вот мысль протащить путинские хотелки под видом воли народа придет обязательно.
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13.10.2020 12:47 Відповісти
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Зеленый ушлепок пошел вразнос.
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13.10.2020 12:47 Відповісти
Який ко(де)кс - такі й ПРочитання кодексів!
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13.10.2020 12:50 Відповісти
Зелю, может и скинут... ...но Коломойский победит! *)
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13.10.2020 12:47 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006981015136&__cft__[0]=AZV-DsodMWRF_o3W6c9zQbX2wLtKUALEYCBu1RTNjzYuF2pkpeY1KI5750UQcYWvT0ye-3KlFNxsqg-v8X3uYmlJsL_tRXvoW9FwMhikRu2dyrgBwEkRzN8XIoavz9nUDSY&__tn__=-UC%2CP-R Светлана Самборска

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2863117467264259&id=100006981015136&__cft__[0]=AZV-DsodMWRF_o3W6c9zQbX2wLtKUALEYCBu1RTNjzYuF2pkpeY1KI5750UQcYWvT0ye-3KlFNxsqg-v8X3uYmlJsL_tRXvoW9FwMhikRu2dyrgBwEkRzN8XIoavz9nUDSY&__tn__=%2CO%2CP-R 43 хв ·

Думаю, что смысл движухи с "плебисцитом" в день выборов пока исключительно пиарный.

1. Сбить волну после вчерашнего провального интервью (удалось).

2. Сменить предвыборную повестку с "козел, ковидный фонд распилил, а теперь даже в больницы людей не кладут и кислорода нет" на другую, вернее, на калейдоскоп повесток, меняющихся по мере озвучивания вопросов.

А тема законности такого "плебисцита" для них вообще не стоит. Не приходит в голову такая мысль ни Зеленскому, ни его функционерам. И не придет.
А вот мысль протащить путинские хотелки под видом воли народа придет обязательно.
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13.10.2020 12:47 Відповісти
Будет очередной сериал для лохтората, чтобы меньше обсуждали позор Величайшего.

Сегодня будет первая серия.

"Всеукраїнське опитування: перший пункт можуть оголосити вже сьогодні."

Перший з пунктів, які готують винести на https://vybory.rbc.ua/ukr/2020/zelenskiy-obyavil-vseukrainskiy-opros-den-1602573273.html всеукраїнське опитування 25 жовтня , можуть оголосити вже сьогодні.

"Тим не менш, опитування буде. Остаточний формат оголошеного президентом опитування прямо зараз ще визначається, логістику погоджують з усіма відомствами, що мають відношення до проведення виборів.
Перше питання буде оголошено дуже скоро, найближчим часом, можливо вже сьогодні", - зазначив співрозмовник.
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13.10.2020 12:52 Відповісти
Я не против,если президент хочет поинтересоваться моим мнением.А капитулянты -это люди с мусорными рейтингами.Привыкшие 30 лет оболванивать украинцев.Президент никогда и нигде не был во власти за все годы до избрания.И слава Богу!
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13.10.2020 13:04 Відповісти
Да ты не против даже,если оно с тобой половой акт совершит...зесрань такая срань))))
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13.10.2020 13:09 Відповісти
уже совершил... Через мозг...
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13.10.2020 13:38 Відповісти
Его кукловоды всегда были при власти через своих депутанов и партейки.

Что для вас самое наболевшее, о чем вы хотите сообщить свое мнение преЗеденту?
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13.10.2020 13:10 Відповісти
Да скорее всего ослу сегодня сильно вставило...вот и сморозил чушь..
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13.10.2020 12:48 Відповісти
Если я нарушу закон...
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13.10.2020 12:49 Відповісти
Когда я нарушу закон - я уйду (с) И зебилы повелись!
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13.10.2020 12:49 Відповісти
Це називається Кремль з НЕлохом пішов ВАБАНК!
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13.10.2020 12:51 Відповісти
Господи, кто ж ему диплом юриста выдал?
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13.10.2020 12:52 Відповісти
Так вроде папа жеж.
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13.10.2020 12:52 Відповісти
папа
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13.10.2020 12:53 Відповісти
Коломойский.
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13.10.2020 13:38 Відповісти
что за опрос такой ? а экзитполы сколько лет были и ничего ..не пойму в чем подвох
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13.10.2020 12:56 Відповісти
когда будет опровержение бреда? не так поняли или пошуткував или хотел как лучше?
сказанул как в воду пёрнул... только дурнопахнущие пузыри...
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13.10.2020 12:56 Відповісти
Ще один "тупий ботінок" - за класифікацією Богуцької.
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13.10.2020 12:58 Відповісти
Опрос не является юридическим действием и не требует комментариев ненормальных даунов.Он является чисто добровольным.Вероятно для опросников сделают другой цвет,другие урны,их не требуется опечатывать ,считать,а направлять для обработки напрямую в офис Президента.А юридические последствия наступят в случае вбросов на выборах,каруселях ит д.Тонкая технология ,однако.
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13.10.2020 12:59 Відповісти
Очень много букофф...и нету смысла..Нет ответа на один вопрос - за чьи деньги и по какому праву их трата? Или казна это личный кошелек?
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13.10.2020 13:20 Відповісти
Пусть делают, но вне избирательных участков.
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13.10.2020 13:40 Відповісти
и сразу боты застучали копытами опрос защищать, казалось бы если это только опрос, зачем его так защищать? А? А?? А???
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13.10.2020 13:01 Відповісти
что такое КВУ для презика Зеленского, если он самому МВФ на голову насрал? время-то до 3 ноября еще есть. а потом всё - край!!
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13.10.2020 16:13 Відповісти
опрос в виде экзит-пола законен.

ну и зрада, конечно же.
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14.10.2020 05:05 Відповісти
 
 