Зеленський може провести лише соцдослідження за межами дільниць. Все інше - поза законом, - Гриценко

Анонс президентом Володимиром Зеленським загальнонаціонального опитування в день виборів схожий на маніпуляцію.

Таку думку висловив ексміністр оборони України Анатолій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.

"Коли залишилося лише 10 днів агітації, а питання для опитування Зеленський так і не назвав, то все це стає схожим на маніпуляцію. Якщо питати про речі важливі, то людям, щоб визначитися, потрібен час і потрібні відкриті дискусії, з викладенням аргументів за і проти. Поспішність, з якою вся ця гра робиться, відкидає щирість намірів", - написав Гриценко у фейсбуці.

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Він наголосив, що "з точки зору законності, вся ця історія - поза правовим полем".

"Як підсумок: єдине, що може Зеленський ініціювати/зробити, не виходячи за лінію закону, - це звичайне соціологічне дослідження, які проводяться доволі часто. Але - за межами дільниць! Якщо в цьому замисел, тоді навіщо відосики, президентське благословіння і всі інші інформаційні хвилі? Щоб відволікти увагу людей від чогось іншого, важливішого?" - резюмує Гриценко.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського.