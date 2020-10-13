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Новини Місцеві вибори-2020
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Зеленський може провести лише соцдослідження за межами дільниць. Все інше - поза законом, - Гриценко

Зеленський може провести лише соцдослідження за межами дільниць. Все інше - поза законом, - Гриценко

Анонс президентом Володимиром Зеленським загальнонаціонального опитування в день виборів схожий на маніпуляцію.

Таку думку висловив ексміністр оборони України Анатолій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.

"Коли залишилося лише 10 днів агітації, а питання для опитування Зеленський так і не назвав, то все це стає схожим на маніпуляцію. Якщо питати про речі важливі, то людям, щоб визначитися, потрібен час і потрібні відкриті дискусії, з викладенням аргументів за і проти. Поспішність, з якою вся ця гра робиться, відкидає щирість намірів", - написав Гриценко у фейсбуці.

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Він наголосив, що "з точки зору законності, вся ця історія - поза правовим полем".

"Як підсумок: єдине, що може Зеленський ініціювати/зробити, не виходячи за лінію закону, - це звичайне соціологічне дослідження, які проводяться доволі часто. Але - за межами дільниць! Якщо в цьому замисел, тоді навіщо відосики, президентське благословіння і всі інші інформаційні хвилі? Щоб відволікти увагу людей від чогось іншого, важливішого?" - резюмує Гриценко.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського.

Зеленський може провести лише соцдослідження за межами дільниць. Все інше - поза законом, - Гриценко 01

Автор: 

Гриценко Анатолій (388) Зеленський Володимир (24595) місцеві вибори (1366) опитування (1987)


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Топ коментарі
+10
В твоей палате или в соседней??
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13.10.2020 13:15 Відповісти
+6
Неужели притырок.?Это ты же за него агитировал! Кто говорил ,после первого тура выборов,;говорил с зеленским Украину не сдаст; Продажное чучело.
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13.10.2020 12:58 Відповісти
+5
Что анатоль...полтора года назад лошадью походил...а оказалось что это был осел???
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13.10.2020 13:14 Відповісти
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как жеж я ждал мнение этого усатого кизяка... прям не мог решить, что это за опрос такой, пока кизяк не высказался
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13.10.2020 12:55 Відповісти
Гриценко - майбутній керівник хунти!
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13.10.2020 13:05 Відповісти
В твоей палате или в соседней??
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13.10.2020 13:15 Відповісти
Хунти?
Так Онатоль скаже, що його не вчили хунтою керувати.Тіко самольоти лагодити.А дві академії військові-то для звання і більшої пенсії.
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16.10.2020 15:28 Відповісти
Не треба так - він виданням своєї дружини ( насправді й не вони , а їхні давні зв'язки з ЗАХОДОМ ) оприлюднили злив від МІ-6 з Лондону
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13.10.2020 13:15 Відповісти
Неужели притырок.?Это ты же за него агитировал! Кто говорил ,после первого тура выборов,;говорил с зеленским Украину не сдаст; Продажное чучело.
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13.10.2020 12:58 Відповісти
А где наш Игорёк? Тут Грицацуев что то ляпнул-а Игорька нету.
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13.10.2020 13:02 Відповісти
Щаз прибудет и скажет что опрос организовывают клятые свынарчуки
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13.10.2020 13:04 Відповісти
Я этого блаженного в смам отправляю.
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13.10.2020 13:35 Відповісти
та нехай буде,зелехторат намастить то оптування на хліб)
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13.10.2020 13:05 Відповісти
Питання просте: за які кошти? Де в бюджеті це передбачено? Позабюджетне використання коштів, є злочином.
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13.10.2020 13:06 Відповісти
Зеленский может провести лишь социсследование за пределами участков. Все остальное - вне закона, - Гриценко - Цензор.НЕТ 3452
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13.10.2020 13:07 Відповісти
ПРЕДЛАГАЮ - на все вопросы Зели ответить "НЕТ"!
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13.10.2020 13:11 Відповісти
Что анатоль...полтора года назад лошадью походил...а оказалось что это был осел???
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13.10.2020 13:14 Відповісти
Ой, ой, ой - можна подумати, що Клоуна можуть зупинити якісь закони. А ти, генералісімус недооцінений, осторожно з своїми висловлюваннями, бо Зелене Гавно може тебе туди вмісті з Факіними, Сивохами і ін. "неустроенными новыми лицами" послати ці "соцдослідження за межами дільниць" проводити.
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13.10.2020 13:37 Відповісти
Да что то с этим нужно делать..Зе фантазиии до добра не приведут До выборов меньше двух недель а оно разродилось новым номером " Вечернего квартала" , к такому вопросу должна быть соответствующая подготовка как минимум, вокруг катастрофа с ковидом, явка будет рекордно низкая ( т.е в опросе может реально принять участие 35-38% имеющих право голоса), две прифронтовые области в выборах вообще не участвуют, страна уже с 2001 не может провести простую перепись населения а он с опросами..,, вопросы не озвучены для их изучения и возможности обговорить. В общем чудит наш кловУн ( даже я уже не могу написать более лояльное " артист юмористического жанра"), чем дальше тем больше ( я молчу даже за его пародийное последнее интервью зап. журналисту) Да уж., больше просто слов нет...
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13.10.2020 14:13 Відповісти
Непроходной против Честнейшего Мудрейшего Обалдуя. Поцелуй его в уста малиновые теперь. И сам не гам, и мы теперь мучаемся
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13.10.2020 16:07 Відповісти
 
 