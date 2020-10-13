Чернівці вирішили не відправляти школярів на канікули з 15 жовтня: немає зростання захворюваності на COVID-19, - в.о мера Продан

В Чернівцях вирішили не відправляти учнів шкіл на канікули з 15 жовтня, як це рекомендував МОН. Школи продовжать працювати в такому ж режимі, який вони вибрали на сьогодні.

Про це повідомив в.о. Чернівецького міського голови Василь Продан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"МОН надало рекомендацію органам місцевого самоврядування, у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності на COVID-19, зробити канікули з 15 по 30 жовтня. Але враховуючи, що у Чернівцях такого зросту захворюваності не відбулося, я порадився з керівниками управління освіти Чернівецької міської ради, з директорами найбільших шкіл і ми прийняли рішення, що і після 15 жовтня працюватимемо у звичному режимі, як працюємо сьогодні. А вже з наступного тижня будемо приймати рішення, чи йдемо трішки раніше на канікули, чи не йдемо", - зазначив Продан.

Він повідомив, що із 27 тисяч школярів у Чернівцях на дистанційному навчанні перебувають 320 учнів ліцею №1, тому що там тривають ремонтні роботи. Також учні ліцею №3 перебувають на канікулах до 15 жовтня, згідно з рішенням педагогічної ради.

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На очній формі навчання знаходяться 3200 учнів в 11 закладах освіти. Двозмінну форму навчання організовано у 9 навчальних закладах. Очно-дистанційне навчання забезпечується у 21 закладі, де діти навчаються через день. Сімейну форму здобуття освіти обрали 87 учнів з 21 закладу.

На самоізоляції на сьогодні перебувають 18 класів у десяти школах Чернівців.