УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7480 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 474 4

Чернівці вирішили не відправляти школярів на канікули з 15 жовтня: немає зростання захворюваності на COVID-19, - в.о мера Продан

Чернівці вирішили не відправляти школярів на канікули з 15 жовтня: немає зростання захворюваності на COVID-19, - в.о мера Продан

В Чернівцях вирішили не відправляти учнів шкіл на канікули з 15 жовтня, як це рекомендував МОН. Школи продовжать працювати в такому ж режимі, який вони вибрали на сьогодні.

Про це повідомив в.о. Чернівецького міського голови Василь Продан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"МОН надало рекомендацію органам місцевого самоврядування, у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності на COVID-19, зробити канікули з 15 по 30 жовтня. Але враховуючи, що у Чернівцях такого зросту захворюваності не відбулося, я порадився з керівниками управління освіти Чернівецької міської ради, з директорами найбільших шкіл і ми прийняли рішення, що і після 15 жовтня працюватимемо у звичному режимі, як працюємо сьогодні. А вже з наступного тижня будемо приймати рішення, чи йдемо трішки раніше на канікули, чи не йдемо", - зазначив Продан.

Він повідомив, що із 27 тисяч школярів у Чернівцях на дистанційному навчанні перебувають 320 учнів ліцею №1, тому що там тривають ремонтні роботи. Також учні ліцею №3 перебувають на канікулах до 15 жовтня, згідно з рішенням педагогічної ради.

Дивіться: Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у навчальних закладах погіршується: на карантин закрито 5 шкіл і 2 дитсадки, - Кличко. ВIДЕО

На очній формі навчання знаходяться 3200 учнів в 11 закладах освіти. Двозмінну форму навчання організовано у 9 навчальних закладах. Очно-дистанційне навчання забезпечується у 21 закладі, де діти навчаються через день. Сімейну форму здобуття освіти обрали 87 учнів з 21 закладу.

На самоізоляції на сьогодні перебувають 18 класів у десяти школах Чернівців.

Автор: 

канікули (90) карантин (18172) Чернівці (562) школа (2228) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Черновцы решили не отправлять школьников на каникулы с 15 октября: нет роста заболеваемости COVID-19, - и.о мэра Продан - Цензор.НЕТ 6406
показати весь коментар
13.10.2020 13:08 Відповісти
он Зебил или диверсант !? Хотя это одно и тоже...
показати весь коментар
13.10.2020 13:14 Відповісти
Давайте, к новому году 10000
показати весь коментар
13.10.2020 13:14 Відповісти
Зeбіли,ви вчитeлям дали одну маску на півтора місяца! Чи ви застрахували іх життя та здров.я?
показати весь коментар
13.10.2020 18:26 Відповісти
 
 