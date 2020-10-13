Найманці РФ з початку доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби станом на 12.00, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Після півночі на Луганському напрямку противник здійснив три постріли з ручного протитанкового гранатомета в районі населеного пункту Зайцеве, а о 10.10, з боку с. Веселе зафіксовано застосування окупантами автоматичного гранатомета.

Бойових втрат унаслідок цих обстрілів немає. Українські воїни у відповідь не стріляли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу сім разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши гранатомети і стрілецьку зброю. Втрат немає, - штаб