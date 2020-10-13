Найманці РФ з початку доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - Міноборони
Від початку поточної доби станом на 12.00, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Після півночі на Луганському напрямку противник здійснив три постріли з ручного протитанкового гранатомета в районі населеного пункту Зайцеве, а о 10.10, з боку с. Веселе зафіксовано застосування окупантами автоматичного гранатомета.
Бойових втрат унаслідок цих обстрілів немає. Українські воїни у відповідь не стріляли.
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Люцифер
показати весь коментар13.10.2020 18:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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