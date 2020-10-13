"Хворі знімають із себе маску з киснем, щоб померти", - лікар-інфекціоніст Голубовська розповіла про ситуацію в українських лікарнях
Доктор медичних наук Ольга Голубовська розповіла про складну ситуацію в українських лікарнях на тлі епідемії і закликала людей використовувати маски в публічних місцях.
Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Всім ковідоскептикам, яких, правда, дещо зменшилось у стрічці, хочу сказати - вам добре живеться.
Ви не бачите, що відчувають пацієнти, які шукають собі ліжко з киснем. Ви не бачите, як працюють реаніматологи, тягаючи балони з киснем у відділення, де падає його тиск, тобто ВСІ важкі пацієнти опиняються на волосок від загибелі. Ви не бачите, як важкі виснажені хворі знімають з себе маску з киснем, щоб померти, причому роблять це тихо, вночі, щоб ніхто не бачив ... як гинуть порівняно молоді люди, які вже йдуть на поправку, від тромбозів ... важко, коли в одній родині помирають кілька осіб ... причому не завжди дуже літні ... Ви не бачите темп роботи змученого персоналу, що не має ні хвилини спокою ні вдень, ні вночі ... і таке було в багатьох країнах, розвинених і не дуже ... ", - написала вона.
Лікар наголосила, що незважаючи на інформацію про те, що більшість пацієнтів переносять COVID-19 в легкій формі, українцям не варто переставати бути пильними: "Невже не ясно, що в такій глобальній проблемі досить 20% і менше важких хворих, щоб ми всі були в колапсі? А разом з нами ви і ваші близькі теж в будь-який момент там опинитеся".
"Тому ще раз кажу - не вірите, не боїтеся, ваше право. Просто дайте шанс тим, хто БОЇТЬСЯ, обґрунтовано боїться захворіти, мінімізувати на це ризики. Коли я бачу натовпи народу без засобів індивідуального захисту, мені здається, що в ковідних госпіталях менше шансів заразитися, ніж в гастрономі або різних молах", - зазначила Голубовська.
Вона також закликала українців дотримуватися соціальної дистанції, носити маски та поводитися "як потенційно інфіковані".
"Носіть маски і дотримуйтеся дистанції. Поводьтеся, як потенційно інфіковані, бо ми всі вже в осередку інтенсивної передачі інфекції. Цим ви виявите повагу до груп ризику і полегшите роботу виснаженій системі охорони здоров'я. Пам'ятайте, що тяжкість захворювання дозозалежна. Не контактуйте з людьми, мають респіраторні симптоми. Уникайте масових заходів.
На жаль, для таких інфекцій з доби середньовіччя нічого не змінилося. Тільки дистанціювання, роз'єднання і індивідуальний захист. До речі, і інфекція, викликана SARS-CoV у 2002 році, зникла через рік тільки завдяки заходам контролю над захворюванням. Але і проблема, правда, була зовсім іншого масштабу.
А ми робимо все для того, щоб вам допомогти. І просимо вас допомогти нам", - резюмувала лікар.
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Мне єто несложно.
Поэтому будете потом носить маску снова для себя, а не для окружающих.
Научные данные свидетельствуют, что Т лимфоциты получают иммунную память на годы и десятилетия. Антитела временные, да, но они мгновенно начнут вырабатываться при повторном заражении из за иммунной памяти, а не через 5-10 дней без нее.
COVID-19 был создан в лаборатории, считает французский вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию https://www.kommersant.ru/doc/1037008 2008 года за открытие ретровируса ВИЧ в 1983-м. По его словам, в коронавирусе появились частицы ВИЧ. Он предположил, что SARS-CoV-2 могли создать при поиске вакцины против СПИДа.
«Он не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов… С какой целью - неясно... Моя работа - представлять факты, я никого не обвиняю, я не знаю, кто это сделал и почему. Может, они хотели произвести вакцину против СПИДа»,- сказал https://www.cnews.fr/france/2020-04-18/tout-savoir-sur-le-professeur-luc-montagnier-dont-les-propos-sur-le-coronavirus господин Монтанье в эфире https://www.cnews.fr/emission/2020-04-17/lheure-des-pros-du-17042020-947840 CNEws
https://www.kommersant.ru/doc/4325888
Так что претензии не по адресу...просите помощи у осла...
Але! Порох чомусь придбав на безмежність (навіть 1 більше 0) більше апаратів ШВЛ, ніж всесвітьно відома моніка разом з корвід фондом.
Тому просте питання - барига він і в африці барига, ким тоді назвати зелбойоба?
Плюс к этому раздаваться должны и антисептики..
Причем и маски и антисептики бесплатно...
А что мы имеем...даже в школах нет бесплатных масок...
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Что-то не слышно последнее время таких криков. Эй, крикуны, вы куда пропали?
А медицинское руководство во главе с афигенным борцом с ковидом Степановым все это видят и утверждают, что "ко второй волне готовы"?!
Или субординация и здесь, как в армии, не позволяет обращаться к руководству с критикой недостатков?
Можно подумать, "ковидоскептики" виноваты во всех описанных ужасах украинской медицины.
Спросите у руководства страны, за которое вы, уверен, голосовали, почему 37 миллиардов из Фонда борьбы с ковидом использовано на что угодно, но не на укрепление медицины?!
Я розумію, що наші водії ще ті водії, їм головне скоріше, але закинути роботи на місяць!
Сидите дома. Просто сидите дома.
И не любите мозги тем, у кого они есть.
Понимаешь... тут приходится выбирать между страхом и возможностью покушать.
Все то что она делает - она делает потому, что в свое время не нашлось других скептиков. И их было слишком мало.
Ибо строились новые многоквартирные дома, целые районы... а кол-во койко-мест в больницах оставалось без изменений со времен совка. Или даже уменьшалось в силу реформы. Именно поэтому сейчас не хватает ни койко-мест ни врачей. Ну и по причине распила бюджетов тоже.
А все не были скептиками и молчали. Их все устраивало.
Потому, что в свое время не нашлось достаточного кол-ва скептиков чтоб отбить охоту запирать всех весной на два месяца в бетонных коробках, убивая этим иммунитет...
За все это приходится платить. Уже этой осенью.
До того, как вакцина попадет к простым украинцам она уже окажется неактуальной.
Надейтесь прежде всего на себя, насвою голову. Дистанция, мыло, и правильное ношение масок. Они хоть уменьшат первичную дозу заражения. Как свинцовые трусы от радиации.
Вирус распространяется так же активно как ветрянка.
Медики пишут, что вирус поднимает болевой порог и человек может не сильно чувствовать боли в легких. Щадите себя. Если заболели - не нагружайте организм физически. Свежий воздух, легкие прогулки тепло одетыми, сон. Следите за давлением. Его скачки могут вас озадачить. Кровь густеет, принимайте что-то кроворазжижающее. Эфективна малина, ну хоть аспирин. Чтобы не писали про то, что вирус не лечится антибиотиками - забудьте это. Одышка и затрудненное дыхание это пневмония и без антибиотиков шансов выжить меньше.
Ковид заканчивается с восстановлением обоняния но и с дикой слабостью, которая может проходить больше месяца.
Живите и будьте здоровы назло пенсионному фонду. Не дождутся.
Все равно половина даунов в транспорте в магазинах без масок или с масками под носом.
" https://censor.net/ua/user/100880
Наймите грузчиков тягать баллоны"
Є краща ідея:Всіх відважних "не віруючих",по прискореній процедурі ,
направляти санітарами в ковідні лікарні.Суток на 15.
Піймали на вулиці без маски-протокол- і до роботи.
Не, не видели. И никто не видел. Это ж нужно так художественно пи23еть.