"Хворі знімають із себе маску з киснем, щоб померти", - лікар-інфекціоніст Голубовська розповіла про ситуацію в українських лікарнях

Доктор медичних наук Ольга Голубовська розповіла про складну ситуацію в українських лікарнях на тлі епідемії і закликала людей використовувати маски в публічних місцях.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Всім ковідоскептикам, яких, правда, дещо зменшилось у стрічці, хочу сказати - вам добре живеться.

Ви не бачите, що відчувають пацієнти, які шукають собі ліжко з киснем. Ви не бачите, як працюють реаніматологи, тягаючи балони з киснем у відділення, де падає його тиск, тобто ВСІ важкі пацієнти опиняються на волосок від загибелі. Ви не бачите, як важкі виснажені хворі знімають з себе маску з киснем, щоб померти, причому роблять це тихо, вночі, щоб ніхто не бачив ... як гинуть порівняно молоді люди, які вже йдуть на поправку, від тромбозів ... важко, коли в одній родині помирають кілька осіб ... причому не завжди дуже літні ... Ви не бачите темп роботи змученого персоналу, що не має ні хвилини спокою ні вдень, ні вночі ... і таке було в багатьох країнах, розвинених і не дуже ... ", - написала вона.

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Лікар наголосила, що незважаючи на інформацію про те, що більшість пацієнтів переносять COVID-19 в легкій формі, українцям не варто переставати бути пильними: "Невже не ясно, що в такій глобальній проблемі досить 20% і менше важких хворих, щоб ми всі були в колапсі? А разом з нами ви і ваші близькі теж в будь-який момент там опинитеся".

"Тому ще раз кажу - не вірите, не боїтеся, ваше право. Просто дайте шанс тим, хто БОЇТЬСЯ, обґрунтовано боїться захворіти, мінімізувати на це ризики. Коли я бачу натовпи народу без засобів індивідуального захисту, мені здається, що в ковідних госпіталях менше шансів заразитися, ніж в гастрономі або різних молах", - зазначила Голубовська.

Вона також закликала українців дотримуватися соціальної дистанції, носити маски та поводитися "як потенційно інфіковані".

"Носіть маски і дотримуйтеся дистанції. Поводьтеся, як потенційно інфіковані, бо ми всі вже в осередку інтенсивної передачі інфекції. Цим ви виявите повагу до груп ризику і полегшите роботу виснаженій системі охорони здоров'я. Пам'ятайте, що тяжкість захворювання дозозалежна. Не контактуйте з людьми, мають респіраторні симптоми. Уникайте масових заходів.

На жаль, для таких інфекцій з доби середньовіччя нічого не змінилося. Тільки дистанціювання, роз'єднання і індивідуальний захист. До речі, і інфекція, викликана SARS-CoV у 2002 році, зникла через рік тільки завдяки заходам контролю над захворюванням. Але і проблема, правда, була зовсім іншого масштабу.

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А ми робимо все для того, щоб вам допомогти. І просимо вас допомогти нам", - резюмувала лікар.