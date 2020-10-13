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Новини Місцеві вибори-2020
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В "опитування Зеленського" включать питання, що цікавлять молодь, серед них легалізація канабісу, - ЗМІ

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Президент Володимир Зеленський спочатку хотів включити у "всенародне опитування" 25 жовтня питання про окуповані Крим і Донбас. Також в опитування хочуть включити питання, що цікавлять молодь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "ZN.ua" повідомило джерело в Офісі Президента.

"Але це може бути занадто сенситивним. А ідея опитування вже витала в кабінетах. Тоді прийшла інша думка: з огляду на те, що партія "Слуга народу" втратила підтримку у старшого покоління, не так як рік тому підтримується середнім, але все ще популярна серед молоді, то саме молодих людей необхідно залучити до голосування. Тому в опитування вирішили включити питання, які зацікавлять саме молодих українців. Наприклад, мова може йти про легалізацію канабісу", - зазначило джерело.

Як повідомило джерело, анкети для опитування не планують видаватися на виборчих дільницях. Опитування планують провести в формі екзит-полу за приватні кошти. Правда за чиї саме гроші хочуть здійснити затію Зеленського джерело не уточнило.

Організатори опитування планують надрукувати 5 млн анкет з питаннями, які молоді люди в наметах біля виборчих дільниць пропонуватимуть заповнити тим, хто приходить на вибори.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Читайте також: Зеленський може провести лише соцдослідження за межами дільниць. Все інше - поза законом, - Гриценко

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) місцеві вибори (1366) молодь (124) опитування (1987) Офіс Президента (2035)


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Топ коментарі
+44
"прямые юридические последствия "опросика":
1. Государственная измена
2. Нарушение Конституции
3. Вмешательство в избирательный процесс
4. Превышение служебных полномочий
5. Использование служебного положения в корыстных целях
...

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13.10.2020 13:21 Відповісти
+27
тобто будемо спасати рейтинг бубочки голосами зеленої обдовбаної клубної молоді, яка тільки й мріє легально курнуть ганджубасика решта їй насрати
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13.10.2020 13:22 Відповісти
+24
Питання № 1: Зеленського судити, чи просто відпустити "до Ростова"?!
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13.10.2020 13:22 Відповісти
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в правовом государстве:
- для госорганов и должностных лиц - разрешено ТОЛЬКО ТО, ЧТО ПРЯМО ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОМ !
- для всех остальных - разрешено ВСЁ, ЧТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ !
и это аксиома...
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13.10.2020 14:50 Відповісти
Поэтому: если это в рамках и строго в соответствии с Законом - то, пожалуйста: "хошь пей, хошь стирай, да хоть нормы ГТО сдавай", право ваше..
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13.10.2020 14:52 Відповісти
тут такое дело, что важно знать вопросы на этом опросе для начала, а то потом, после опроса, могут нам нарисовать результаты, где большинство за подачу воды в Крым к примеру и ответ с банковой:"ну люди этого хотят тогда ладно, это не мы так решили, это вы, а мы как слуги сделаем". А если хочется узнать настроение по тем или иным проблемам или дилемам государства можно заказать социологический опрос
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13.10.2020 16:38 Відповісти
откуда взяли,что на выборы придет большинство ?
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13.10.2020 19:26 Відповісти
А как давно агитационные палатки прям возле избирательных участков разрешили ставить не напомните часом?
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13.10.2020 14:01 Відповісти
в нынешних реалиях напоминаю: если куб и агитаторы ОПЗЖ и зЭ - тогда всё нормально, нарушенй нет. Наличие всех остальных других - тюрма и воши!
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13.10.2020 14:34 Відповісти
А) -имеет ли значение размер члена на способности игры на "пианине "?
Б) - как спасти мир не привлекая внимания коллег по "кравталу "?
В) - мы их снова, либо же они нас как всегда?
Г) - гражданская война на "Данбасе "-дело рук кто?..
Д) - не Лох ли я, в натуре?...
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13.10.2020 13:52 Відповісти
+++
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13.10.2020 15:41 Відповісти
Оцінити, у скільки виллється "розмова з українцями", анонсована Зеленським, досить важко. Навіть якщо на дільницях працюватимуть волонтери, необхідні кошти на урни і бюлетені, транспортні витрати, а також на обробку та аналіз інформації. Тим часом, таке опитування можна порівняти з проведенням екзит-полів на виборах. Так, за даними директора фонду "Демократичні ініціативи" ім. І.Кучеріва Ірини Бекешкіної, озвученими в березні минулого року, проведення національного езіт-полу коштує близько $ 200 тис.

Таким чином можна припустити, що вартість проведення "опитування з 5 питань" порівнянна з екзит-полом, а значить, складе приблизно 6 млн грн. З яких джерел будуть виділені кошти, а також хто з соціологів буде займатися обробкою отриманих результатів, поки невідомо !!
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13.10.2020 13:55 Відповісти
"За частные деньги"... Коломойский? Медведчук?
Ага, "кто девушку угощает, тот её и танцует"...
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13.10.2020 13:56 Відповісти
когда это беня да за свои деньги банкет устраивал?!
на цирк и шоу скинется госбюджет в лице пенсов и бюджетнков
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13.10.2020 14:16 Відповісти
Первым вопросом будут проталкивать воду в Крым( тут и к цыганке не ходи), следующим "выборы в ОРДЛО или даже прямые переговоры с "норОдами доУнбасса", а для общего антуража введут вопросы, разрешить ли проституцию, разрешить ли наркотики и разрешить ли однополые браки. Не Зелю точно нужно гнать.. страна не выдержит до окончания каденции. Ну уже попал по приколу.. отсиди по тихому без резких тело движений, сохрани то что есть и борись с ковидом, а потом тикай куда глаза глядят ( видимо останется из вариантов только историческая родина, тем более что национальные внешние черты ( да простят меня представители этой национальности, не о них речь) с возрастом у Вовы Зе начинают на столько явно преобладать, что в земле обетованной его встретят как родного и в Оман даже не придется залетать. Но нет он все чудит и чудит.. Пускай лучше за одно " перепись населения сделает", чем опрос во время чумы.
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13.10.2020 14:01 Відповісти
1.Презик-частное лицо?
2.Сколько можно насиловать госинституты?
3.Канабис-фигня,мы за кокс!
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13.10.2020 14:01 Відповісти
А че,он имеет право вмешиваться в процесс местных выборов?
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13.10.2020 14:04 Відповісти
ВИБОРИ ВІДБУВАЮТЬСЯ СТРОГО В РАМКАХ ПРОЦЕДУРИ, ЯКА НАЗИВАЄТЬСЯ "ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС".
ЗВІСНО, НІЯКИХ "ОПИТУВАНЬ" В ДЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ, ТАМ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО,
І БУДЬ-ЯКІ ВІДХИЛЕННЯ Є ПОРУШЕННЯМ.

Взагалі такого інституту як "всенародне опитування" юридично не існує, бо це фактично є референдумом, а на сьогодні в Україні немає законодавства про референдуми, старий закон скасовано, а нові законопроекти не прийняті.

Анонсування якихось "опитувань" в день голосування від Президента - ЦЕ СЕРЙОЗНЕ НЕЗАКОННЕ ВТРУЧАННЯ В ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС
Законність результатів виборів буде під питанням.
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13.10.2020 14:05 Відповісти
А экзит-полы это не опрос? Или все экзит-полы не вписываются в вашу интерпретацию избирательного процесса и являются незаконными?
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13.10.2020 14:11 Відповісти
Для цієї особистості порушення - це є норма. Бо воно нічого не тямить и не бажає тямити. Воно гадає що його обрали на царя...чи на пуйла... чин а бацьку... (й доречі тихеесенько до цього статусу крокує, а ми - типо - не бачимо)
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13.10.2020 19:15 Відповісти
Легализацию каннабиса Зеля включит. А легализацию кокса- нет, т.к. кокс уже легализован:
В "опитування Зеленського" включать питання, що цікавлять молодь, серед них легалізація канабісу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6595
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13.10.2020 14:08 Відповісти
Ну за что Украине такое наказание?! Это ж до какой степени оскотинилось общество, чтобы выбрать президентом такого откровенного дегенерата?!!
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13.10.2020 14:12 Відповісти
хотят на каннабисе немного поправить дырку в бюджете? (в США это были миллиардные цифры)
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13.10.2020 14:13 Відповісти
Можно ещё легализировать эротические массажные салоны, не вижу в этом ничего плохого.
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13.10.2020 14:14 Відповісти
а можна легалізувати відстріл сепарів і наркоторговців
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13.10.2020 14:16 Відповісти
Можно ещё легализировать ещё порно студии, но без жесткого контента, всё равно они есть и их много, пусть лучше работают официально и приносят деньги в бюджет.
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13.10.2020 14:16 Відповісти
поддерживаю: наконец зеленский со своей ледью хоть налоги платить с этого будет
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13.10.2020 14:18 Відповісти
Я за легализацию канабиса, но по рецептах.
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13.10.2020 14:17 Відповісти
Зеленскому нужна явка на выборах.Опросом он пытается заманить людей. Похоже соц опросы показывают ничтожную явку.
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13.10.2020 14:17 Відповісти
ничтожная явка в 13% от ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ГРАЖДАН УКРАИНЫ не помешало Бене и Аваку 1,5 года назад засунуть это гнусавое недоразумение в кресло главы государства...
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13.10.2020 14:19 Відповісти
Это откуда такие цифры? Почему 13%? И что значит от общего количества граждан Украины?
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13.10.2020 14:34 Відповісти
ну, никак не 73%...
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13.10.2020 15:03 Відповісти
по "гражданам" ремарочка:
-население Украины - могут быть и не её граждане, а также лица без гражданства и таких всего около 42 млн. чел.;
- к выборам допукаються должны исключительно лица достигшие 18 лет на день выборов, имеющие гражданство Украины. таки, полагаю, на порядок меньше...
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13.10.2020 15:08 Відповісти
Ремарку учел - смотрите ниже.
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13.10.2020 15:26 Відповісти
Так 73% считали от числа проголосовавших. Кроме того у Вас опять ошибочка. 41млн это все население Украины. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2019) Общее количество избирателей на территории страны на 30 ноября 2018 года составило 35 622 943 человека. Ещё около 522 тысяч граждан зарегистрировались по месту пребывания в других странах и получат право проголосовать в консульствах и посольствах Украины
Т.е. грубо говоря 36 млн./13,5 = 2,7 раза или 37,5%
Ну это если уточнить. Но в любом случае подсчет шел от числа проголосовавших. Посему и процент считался от числа обработанных бюлетеней. И так собственно всегда считают. К примеру в 2014 году на выборах была явка 59,48%. Порошенко набрал 59,48% (около 10 млн.) голосов тоже не от общего количества украинцев, а от числа проголосовавших бюлетеней и выиграл в один тур. Те кто не голосовал таким образом делегировали свой выбор тем гражданам Украины кто пошел на выборы и проголосовал. Так что все правильно. 73% от общего числа проголосовавших бюлетеней а не от общего числа всех граждан Украины.
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13.10.2020 15:25 Відповісти
Тоже ошибся. Порошенко набрал 9 млн. 857 тысяч 308 голосов избирателей, что составляет 54,7%.
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13.10.2020 15:37 Відповісти
Сам преЗЕденте що вживає? От нехай це і легалізує!
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13.10.2020 14:18 Відповісти
А убрать нужно левый алкоголь, который продают сейчас на каждом углу.
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13.10.2020 14:18 Відповісти
Почему только каннабиса? А грибы?
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13.10.2020 14:20 Відповісти
Спрос не бьет в нос ..Я не понимаю почему так взволнованы опросом ?Он ниже вашего достоинства или бьет по карману ?
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13.10.2020 14:22 Відповісти
это манипулятивная технология, направленная на искажение результатов выборов
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13.10.2020 16:03 Відповісти
Вообще то вопросы интересующие людей нужно было задавать и выполнять задолго до выборов а не после или во время. Теперь многие уже определились за кого голосовать
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13.10.2020 14:25 Відповісти
"Как сообщил источник, анкеты для опроса не планируют выдавать на избирательных участках. Опрос планируют провести в форме экзит-полла за частные средства. Правда за чьи именно деньги хотят осуществить затею Зеленского источник не уточнил.
Организаторы опроса планируют напечатать 5 млн анкет с вопросами, которые молодые люди в палатках возле избирательных участков будут предлагать заполнить тем, кто приходит на выборы".

И? За анкетами, получается, НИКАКОГО контроля, за обработкой результатов - НИКАКОГО контроля. То есть вбрасывай миллионы анкет с нужными ответами и получишь "всенародное мнение", которое нужно предателям Украины.
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13.10.2020 14:26 Відповісти
И ещё любым способом нужно убрать эти порошки типа соли амфитамины, которые принимает "зеленая" молодежь, эта дичь просто напросто "плавит" мозги.
Ладно бы качественный наркотик, но тот что у нас продают, это такая дикая смесь, которая людей делает дебилами и полуинвалидами за пару употреблений.
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13.10.2020 14:26 Відповісти
Результатом цього стало обрання наркомана на пост голови держави.
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13.10.2020 14:34 Відповісти
Как я уже писал в нынешней ситуации , когда явка из за ковида будет рекордно маленькой, проводить опросы это только выдавать желаемое за действительное или для подтасовки , фальсификаций каких то своих шкурных интересов ( если не сказать хуже) Но если бы была нормальная обстановка и опрос проводился охватывая 75-80% имеющих право голоса ( как минимум) то вопросом №1 я бы поставил этот " Ты голосовал за Зеленского и Слуг народа, ты считаешь что совершил ошибку ДА или НЕТ."
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13.10.2020 14:29 Відповісти
+100500!! зачет
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13.10.2020 15:04 Відповісти
А що та конопля- то для лохів. Даєш легалайз героїну!
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13.10.2020 14:33 Відповісти
В "опитування Зеленського" включать питання, що цікавлять молодь, серед них легалізація канабісу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6358
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13.10.2020 14:33 Відповісти
У нас на районе через подъезд точка где продают бадяженный спирт, стоит 0,5 от 35 до 40 грн. Барига имеет с бутылки 0,5 чистыми 20 грн. Спирт там идет технический дополнительно очищенный, в принципе пить его можно, но убивает организм он гораздо быстрее чем спирт пищевой.
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13.10.2020 14:35 Відповісти
А у нас 5-літрову болцанку спирту продають за 250 грн.
Якщо кілька болцанок, - то по 240.
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13.10.2020 17:27 Відповісти
А кто позволил этому кагаленку "тыкать"?
Или с гоями - все можно?
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13.10.2020 14:38 Відповісти
Кто будет голосовать за зеленых, тот тупой мудак.
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13.10.2020 14:39 Відповісти
Канабис прямо на участках будет раздавать? Надо же знать "чисто конкретно" о чем базар.
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13.10.2020 14:51 Відповісти
В нас до Зе одне питання- Коли ти підешь? Чи може допомогти тобі зібрати торбу?
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13.10.2020 14:54 Відповісти
Если легализуют, ближе к выборам кандидаты вместе с гречкой будут раздавать пучок травы.
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13.10.2020 15:05 Відповісти
Возможно, что легализация каннабиса интересует взрослых депутатов и их кураторов, а не "молодежь". Не наводите тень на плетень.
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13.10.2020 15:13 Відповісти
Он действительно верит, что молодёжь волнуют в первую очередь каннабис?? Я то думал достойная зарплата и возможность купить квартиру
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13.10.2020 15:14 Відповісти
Дав молодежи канабис уже не надо думать о зарплате и квартире и семье . Мулька глобалистов превратить общество послушных котролируемых рабов , зависимых от наркоты .
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13.10.2020 20:48 Відповісти
Легалайз это миллиарды в бюджет а не мусорам на карман. Сомневаюсь что решаться на такое.
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13.10.2020 15:19 Відповісти
это миллиарды в карманы наркоторговцев . нелегальный оборот с легализацией никуда не исчезает , он вырастает астрономически . в США уже убедились .
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13.10.2020 20:46 Відповісти
Ага. Так убедились что каждый год к легалайзу добавляется по пару штатов.
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13.10.2020 21:44 Відповісти
А знаешь почему добавляют ? Вряд ли поймешь . Наркота в массы так жа как и алгоголь делает из человека идиота которым легко управлять . Не математику с физикой заставляют учить , а гендерное равенство , о белом расизме и о том что земля принадлежит индейцам . Потом эти оболваненые идиоты как в эти выходные в Портланде штат Орегон снесли памятник Аврааму Линкольну . Программа по легализации наркотиков спонсируеця фри сосайти фоундeшн которая контролируеться Дроджем Соросом . Все чему они учат детей противиречит традиционным семейным ценностям старой Америки . И к стати , если ты употребляешь канабис на серьезную работу в Америке тебя никуда не возьмут .
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13.10.2020 22:12 Відповісти
Легализация конабиса это проблеба №1 которая стоит перед государством?У нас нет насущных проблем?
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13.10.2020 15:24 Відповісти
Ментовской шантаж и коррупция на каннабисе уже не проблема?
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13.10.2020 15:31 Відповісти
Годный вброс. Незаконность "опроса" уже никого не волнует, зато началась активная дискуссия по поводу наркоты
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13.10.2020 15:28 Відповісти
Странно. На цензоре всегда высмеивают новости когда менты выкорчовывают очередной куст конопли у деда на заднем дворе. А сейчас прям засилие праведников.
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13.10.2020 15:30 Відповісти
https://twitter.com/sanaF51
https://twitter.com/sanaF51

San/And-F

@sanaF51

·https://twitter.com/sanaF51/status/1315965828257509377 1 ч

В ответ
https://twitter.com/sternenko @sternenko
и
https://twitter.com/OdessaTatiana @OdessaTatiana

и 6 "контрольный" - а вам нравится как я играю на пианино без рук?
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13.10.2020 15:36 Відповісти
В "опрос Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса,

Каннабис вроде и безвреден. Это легкий наркотик. Но это верный путь к тяжелым наркотикам и наркомании. Попробовал легкий, захотелось чего то посильнее. И всё - ты в ловушке
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13.10.2020 18:17 Відповісти
канабис не безвреден . он опасен особенно для молодых - психоз , шизофрения результаты курения этого дерьма .
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13.10.2020 20:44 Відповісти
В "опитування Зеленського" включать питання, що цікавлять молодь, серед них легалізація канабісу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2643
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13.10.2020 19:46 Відповісти
кокаин и герыч включите+20% к рейтингу.
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13.10.2020 19:51 Відповісти
он и так понюхал доместоса с хлором и заливает
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13.10.2020 20:27 Відповісти
спаивают , теперь еще канабис как старт к более серьезным наркотикам . родители помните канабис тяжелый наркотик приводит к серьезным психическим забоеваниям особенно у подростков . Канабис разрушает мозг , делает человека идиотом . Не верьте лживой пропаганде нелегальный оборот канабиса не уменьшиться ,а увеличиться . Так в Калифорнии после легализации канабиса оборот нелегального рынка с 3 миллиардов вырос до 9 миллиардов .
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13.10.2020 20:43 Відповісти
Як ви думаєте ВІН Зе грав на піаніно насправді чи під "фанеру" ТАК чи НІ (розмір має значення )
Оманський зашквар це ТАК чи Україна в сраці ТАК чи НІ




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13.10.2020 21:18 Відповісти
У зебила все мисли как би вмазаться.
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13.10.2020 22:18 Відповісти
Звертання на ''ти'' і показує, що зеленський ставитиме питання, цікаві молоді, щоб таким чином збільшити їх явку на вибори. Це незакона агітаційна акція з його боку, але він не Порошенко, йому все зійде з рук через абсолютну владу, яку йому подарували ідіоти-українці.
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13.10.2020 22:28 Відповісти
уже "сми" полетел фуфло-зраду разгонять. туфта это, а не новость.
опрос в форме экзит-пола не запрещён.
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14.10.2020 04:39 Відповісти
...Включені питання . які цікаві для молоді... Я не бачу ні одного питання які стосуються напряму молоді. Питання легалізації канабісу , озвучено для важко онкологічних хворих.
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16.10.2020 09:00 Відповісти
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