В "опитування Зеленського" включать питання, що цікавлять молодь, серед них легалізація канабісу, - ЗМІ
Президент Володимир Зеленський спочатку хотів включити у "всенародне опитування" 25 жовтня питання про окуповані Крим і Донбас. Також в опитування хочуть включити питання, що цікавлять молодь.
Як передає Цензор.НЕТ, про це "ZN.ua" повідомило джерело в Офісі Президента.
"Але це може бути занадто сенситивним. А ідея опитування вже витала в кабінетах. Тоді прийшла інша думка: з огляду на те, що партія "Слуга народу" втратила підтримку у старшого покоління, не так як рік тому підтримується середнім, але все ще популярна серед молоді, то саме молодих людей необхідно залучити до голосування. Тому в опитування вирішили включити питання, які зацікавлять саме молодих українців. Наприклад, мова може йти про легалізацію канабісу", - зазначило джерело.
Як повідомило джерело, анкети для опитування не планують видаватися на виборчих дільницях. Опитування планують провести в формі екзит-полу за приватні кошти. Правда за чиї саме гроші хочуть здійснити затію Зеленського джерело не уточнило.
Організатори опитування планують надрукувати 5 млн анкет з питаннями, які молоді люди в наметах біля виборчих дільниць пропонуватимуть заповнити тим, хто приходить на вибори.
Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.
У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.
Будь ласка, зачекайте...
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- для госорганов и должностных лиц - разрешено ТОЛЬКО ТО, ЧТО ПРЯМО ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОМ !
- для всех остальных - разрешено ВСЁ, ЧТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ !
и это аксиома...
Б) - как спасти мир не привлекая внимания коллег по "кравталу "?
В) - мы их снова, либо же они нас как всегда?
Г) - гражданская война на "Данбасе "-дело рук кто?..
Д) - не Лох ли я, в натуре?...
Таким чином можна припустити, що вартість проведення "опитування з 5 питань" порівнянна з екзит-полом, а значить, складе приблизно 6 млн грн. З яких джерел будуть виділені кошти, а також хто з соціологів буде займатися обробкою отриманих результатів, поки невідомо !!
Ага, "кто девушку угощает, тот её и танцует"...
на цирк и шоу скинется госбюджет в лице пенсов и бюджетнков
2.Сколько можно насиловать госинституты?
3.Канабис-фигня,мы за кокс!
ЗВІСНО, НІЯКИХ "ОПИТУВАНЬ" В ДЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ, ТАМ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО,
І БУДЬ-ЯКІ ВІДХИЛЕННЯ Є ПОРУШЕННЯМ.
Взагалі такого інституту як "всенародне опитування" юридично не існує, бо це фактично є референдумом, а на сьогодні в Україні немає законодавства про референдуми, старий закон скасовано, а нові законопроекти не прийняті.
Анонсування якихось "опитувань" в день голосування від Президента - ЦЕ СЕРЙОЗНЕ НЕЗАКОННЕ ВТРУЧАННЯ В ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС
Законність результатів виборів буде під питанням.
-население Украины - могут быть и не её граждане, а также лица без гражданства и таких всего около 42 млн. чел.;
- к выборам допукаються должны исключительно лица достигшие 18 лет на день выборов, имеющие гражданство Украины. таки, полагаю, на порядок меньше...
Т.е. грубо говоря 36 млн./13,5 = 2,7 раза или 37,5%
Ну это если уточнить. Но в любом случае подсчет шел от числа проголосовавших. Посему и процент считался от числа обработанных бюлетеней. И так собственно всегда считают. К примеру в 2014 году на выборах была явка 59,48%. Порошенко набрал 59,48% (около 10 млн.) голосов тоже не от общего количества украинцев, а от числа проголосовавших бюлетеней и выиграл в один тур. Те кто не голосовал таким образом делегировали свой выбор тем гражданам Украины кто пошел на выборы и проголосовал. Так что все правильно. 73% от общего числа проголосовавших бюлетеней а не от общего числа всех граждан Украины.
Организаторы опроса планируют напечатать 5 млн анкет с вопросами, которые молодые люди в палатках возле избирательных участков будут предлагать заполнить тем, кто приходит на выборы".
И? За анкетами, получается, НИКАКОГО контроля, за обработкой результатов - НИКАКОГО контроля. То есть вбрасывай миллионы анкет с нужными ответами и получишь "всенародное мнение", которое нужно предателям Украины.
Ладно бы качественный наркотик, но тот что у нас продают, это такая дикая смесь, которая людей делает дебилами и полуинвалидами за пару употреблений.
Якщо кілька болцанок, - то по 240.
Или с гоями - все можно?
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San/And-F
@sanaF51
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В ответ
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и
https://twitter.com/OdessaTatiana @OdessaTatiana
и 6 "контрольный" - а вам нравится как я играю на пианино без рук?
Каннабис вроде и безвреден. Это легкий наркотик. Но это верный путь к тяжелым наркотикам и наркомании. Попробовал легкий, захотелось чего то посильнее. И всё - ты в ловушке
Оманський зашквар це ТАК чи Україна в сраці ТАК чи НІ
опрос в форме экзит-пола не запрещён.