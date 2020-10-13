В "опитування Зеленського" включать питання, що цікавлять молодь, серед них легалізація канабісу, - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський спочатку хотів включити у "всенародне опитування" 25 жовтня питання про окуповані Крим і Донбас. Також в опитування хочуть включити питання, що цікавлять молодь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "ZN.ua" повідомило джерело в Офісі Президента.

"Але це може бути занадто сенситивним. А ідея опитування вже витала в кабінетах. Тоді прийшла інша думка: з огляду на те, що партія "Слуга народу" втратила підтримку у старшого покоління, не так як рік тому підтримується середнім, але все ще популярна серед молоді, то саме молодих людей необхідно залучити до голосування. Тому в опитування вирішили включити питання, які зацікавлять саме молодих українців. Наприклад, мова може йти про легалізацію канабісу", - зазначило джерело.

Як повідомило джерело, анкети для опитування не планують видаватися на виборчих дільницях. Опитування планують провести в формі екзит-полу за приватні кошти. Правда за чиї саме гроші хочуть здійснити затію Зеленського джерело не уточнило.

Організатори опитування планують надрукувати 5 млн анкет з питаннями, які молоді люди в наметах біля виборчих дільниць пропонуватимуть заповнити тим, хто приходить на вибори.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.



У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

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