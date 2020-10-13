Лерос про зустріч президента України з главою МІ-6: "Зеленський особисто отримав останнє попередження"

Глава британської розвідки МІ-6 Річард Мур попередив Зеленського про те, що Єрмак зливає секретну інформацію росіянам.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав виключений зі СН нардеп Гео Лерос, коментуючи інформацію ЗМІ про зустріч президента України Володимира Зеленського у Великій Британії з главою секретної розвідувальної служби МІ-6 Річардом Муром, передає Цензор.НЕТ.

"Яке позорище!

Глава британської розвідки МІ-6 Річард Мур попередив Зеленського про те, що Єрмак зливає секретну інформацію росіянам.

Для президента України це справжній холодний душ, тому що Єрмак здійснює держзраду узгоджено. Виходить, Зеленський особисто отримав останнє попередження.

Натяк означав, що у нього є останній шанс припинити працювати на РФ.

Теплий прийом з прем'єром Дожонсом і Королівською сім'єю був жестом доброї волі для Зеленського.

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Тепер очевидно, що жест був авансом і він був останнім, мовляв, відчуй нашу підтримку, коли ти частина західного світу.

Мені зрозуміло, що Зеленський від недоумкуватості попередження не зрозумів і продовжить працювати в інтересах агресора, тому попереду у Зеленського самотній шлях Лукашенка з усіма наслідками.

Тепер виникає два питання:

1) А нах/я нам усім це потрібно?

2) Тож, коли ми знесемо цих виродків?

Не завадило б Зеленському ці питання додати в його г@вно опитування", - заявив Лерос.