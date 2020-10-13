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Лерос про зустріч президента України з главою МІ-6: "Зеленський особисто отримав останнє попередження"

Лерос про зустріч президента України з главою МІ-6:

Глава британської розвідки МІ-6 Річард Мур попередив Зеленського про те, що Єрмак зливає секретну інформацію росіянам.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав виключений зі СН нардеп Гео Лерос, коментуючи інформацію ЗМІ про зустріч президента України Володимира Зеленського у Великій Британії з главою секретної розвідувальної служби МІ-6 Річардом Муром, передає Цензор.НЕТ.

"Яке позорище!

Глава британської розвідки МІ-6 Річард Мур попередив Зеленського про те, що Єрмак зливає секретну інформацію росіянам.

Для президента України це справжній холодний душ, тому що Єрмак здійснює держзраду узгоджено. Виходить, Зеленський особисто отримав останнє попередження.

Натяк означав, що у нього є останній шанс припинити працювати на РФ.

Теплий прийом з прем'єром Дожонсом і Королівською сім'єю був жестом доброї волі для Зеленського.

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Тепер очевидно, що жест був авансом і він був останнім, мовляв, відчуй нашу підтримку, коли ти частина західного світу.

Мені зрозуміло, що Зеленський від недоумкуватості попередження не зрозумів і продовжить працювати в інтересах агресора, тому попереду у Зеленського самотній шлях Лукашенка з усіма наслідками.

Тепер виникає два питання:

1) А нах/я нам усім це потрібно?

2) Тож, коли ми знесемо цих виродків?

Не завадило б Зеленському ці питання додати в його г@вно опитування", - заявив Лерос.

Лерос про зустріч президента України з главою МІ-6: Зеленський особисто отримав останнє попередження 01

Автор: 

МІ6 (15) Зеленський (23642) росія (64846) державна зрада (1676) Єрмак Андрій (1365) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+41
Лерос о встрече президента Украины с главой МИ-6: "Зеленский лично получил последнее предупреждение" - Цензор.НЕТ 1149
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13.10.2020 13:35
+31
кто еще не знает что Ермак засланый козачок ?
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13.10.2020 13:28
+30
Ехал Зеля за Урал -- в Калифорнию попал.
Вот какой рассеянный, сын Сары Моисеевны...
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13.10.2020 13:27
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Поки що схоже що він як і Кадиров стане лдепутатом Госдуми і Героєм рф.
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13.10.2020 14:39 Відповісти
"уже в следующем году" еще года три так попишеь...., а там посмотрим!
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14.10.2020 12:43 Відповісти
Это дерьмо ЗЕянелоха нужно раздавить как гниду кремля.
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13.10.2020 14:35 Відповісти
Если у Лероса всплывает два вопроса, то у меня всего один. Откуда все это известно собственно Леросу? Ведь он там не был, Ми6 и Британия перед ним вряд ли отчитываются. Я не буду утверждать что Ермак чист. Может он и ****, может и сливает информацию. НО! Откуда Лерос об этом знает? Кто он такой этот Лерос? И на кого работает сам Лерос?
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13.10.2020 14:42 Відповісти
Учитывая отношение Лероса к Зеленскому, он может общаться с теми,
у кого есть такая информация.
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13.10.2020 14:47 Відповісти
Вы имеете в виду Ми6 и правительство Британии? Учитывая отношение Лероса к Зеленскому можно сделать только один вывод, что Лерос очень обижен и будет теперь гнуть что угодно, выдавая за действительное. Там у них в СН как я понимаю еще тот серпентарий. И лерос кстати выдвиженец Богдана. Посему не трудно прикинуть откуда ветер дует. Посему громким заявлениям Лероса верить.... Ну хз, лично я бы не стал. Короче одного поля ягоды.
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13.10.2020 16:01 Відповісти
интересные у вас чаши весов... можно подумать, это Лерос "хоронил" своего брата, это Лерос потом продавал госдолжности с помощью своего "воскресшего" брата, можно подумать, что это Лерос дал команду правоохранительным бандитам открыть дело против Ермака, можно подумать, что это Лерос, после совещания с зелей сливает инфу о спецоперации сбу казаку
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13.10.2020 17:18 Відповісти
Вы все хорошо описали. Только все это имеет смысл, когда это доказано. В противном случае это не более чем сентенции и голословные обвинения обиженного человека.
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14.10.2020 00:30 Відповісти
что доказано? что ермак хоронил своего брата? так это факт!
или что есть плёнки, что братан ермака торговал госдолжностями? последнее, конечно, никто не будет расследовать - зачем ермаку аутентификация этих плёнок?
У вас на одной чаше весок полное завравшееся брыхло, а на второй - ничем не отлличившийся в прошлом человек, размещающий материалы изобличающего характера
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16.10.2020 19:40 Відповісти
Откуда знать Леросу о теме разговора? Я такие сказки читал ещё до визита Зели в ВБ. Свои фантазии выдавать за реалии некрасиво, подло.
"когда мы снесём этих ублюдков?" ... "Мы" - это кто? Соросята? Нарид? Группа олигархов? Чужими руками хочет решить свою аннигиляцию?
Как же противны эти "противоборствующие" стороны!😤 Страна, экономика в жопе, а они отношения выясняют.
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13.10.2020 14:44 Відповісти
А навіщо було йти у команду до недоумка?
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13.10.2020 14:45 Відповісти
Позорище!
чужие разведки говорят про кротов самому преЗеденту!
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13.10.2020 14:51 Відповісти
А чего Зеленскому краснеть за Украину ?
Он же не гой.
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13.10.2020 16:01 Відповісти
Логічно.
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14.10.2020 14:00 Відповісти
Ты слышал как и что говорили?
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14.10.2020 12:45 Відповісти
Премьер и королевская семья выказали уважение стойкости Украины в войне с Россией,
потому и приняли Зе-недоразумение. А чтобы он не зазнавался - окатили холодным душем в Ми-6. Если предательство не прекратится - пойдут сливы в прессу о том, что было сказано Зеленскому при посещении английской секретной службы.
А там и до личных санкций рукой подать.
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13.10.2020 14:51 Відповісти
хреново когда страной правит ********** да еще и стягивает к себе в шоблу агентов ФСБ и прочую мразь из пятой колоны.

гнусавый недомерок -недоумок , что с недоразвитого клоуна можно взять кроме мазка на ковид .я так понимаю, это чмо живет к каком то параллельном мире. пора гнать нах в отставку.
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13.10.2020 14:52 Відповісти
Нашли к кому приставать, к Зеленскому. Что от него можно хотеть? https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
Лерос про зустріч президента України з главою МІ-6: "Зеленський особисто отримав останнє попередження" - Цензор.НЕТ 2314
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13.10.2020 14:54 Відповісти
Как хто ? Я не лох !
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13.10.2020 15:32 Відповісти
Курехян Георг Багратович ты чё ещё не освобождаешь родину?
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13.10.2020 15:07 Відповісти
пора на Майдан
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13.10.2020 15:15 Відповісти
Мне кажется что Ермак это громоотвод для Зели, он сколько с ним вел бизнес, он не знает кто он и какие у него связи и взгляды и отношение, но это смешно просто, вы забыли как Жена его в Одноклассниках призывала озвучивать перемещение ВСУ, с ним вели не просто разговор, а уже сформирован портрет и его реакция, но те или иные вещи, что будет дальше после выборов увидим объединение с ОПЗЖ
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13.10.2020 15:19 Відповісти
А зеля как будто не знал......
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13.10.2020 15:32 Відповісти
Ну вот как такому Зеленскому не организовать Майдан-подзрачник,
чтобы он отлетел без вертолёта аж к Януковичу ?
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13.10.2020 15:34 Відповісти
Ничего себе...Лерос и разговор директора МИ-6 смог записать...Хорош...
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13.10.2020 15:39 Відповісти
Лерос, между прочим, народный депутат - ему вполне могли позвонить из английскоо посольства. Анличане воспитанные люди, видят, что Зе соображает туго - что тут странного ?
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13.10.2020 16:06 Відповісти
Більшого позору для країни годі й очікувати...
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13.10.2020 16:14 Відповісти
тафай, тафай, Вольдемар. 30 ноября Янукович разогнал студентов, 22 февраля уже прятался на российской военной базе. Вова ты не улетишь на самолёте, кортежу не дадут уехать. скорее будет как с Муаммаром Каддафи
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13.10.2020 16:34 Відповісти
Каким образом лерос берет этот компромат, должна быть мгновенная реакция клоуна, в противном случае, это все правда, а значит пора брать под ручки нашего преза и прямиком на нары,
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13.10.2020 16:59 Відповісти
Лерос про зустріч президента України з главою МІ-6: "Зеленський особисто отримав останнє попередження" - Цензор.НЕТ 492
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13.10.2020 20:49 Відповісти
Не розумію чого багато людей вважають Зе якимось недоумком ! Я думаю що це зовсім не так , бо він дуже послідовно і вперто проводить капітуляцію України і здає в рабство рашистам РФ український народ ! При тому діє "по одеські" : я нічого не розумію, то яку відповідальність з мене можна вимагати , я ж пришелепкуватий... Дивимось на ті Дії які він і його агенти ФСБ роблять , а не звертаємо увагу га його талановиту Акторську Гру ! Саме в цьому він виграє і саме цим відволікає увагу толерантних українців від його істинних ЦІЛЕЙ !!!
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13.10.2020 21:10 Відповісти
актор з нього теж поганий, як з лайна куля. Воно блазень, а не актор.
І головне, що все це робиться не шмарклею, а тими, хто стоїть за цією маріонеткою, агентом кремляді дєрмаком, бородатою бабою каломойшею. Не виключаю, що і шмаркля є рашистською консервою і громадянином паРаші, але воно само по собі не могло бы так заливати Україну без шобли інших запроданців та консерв обісРашки.
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14.10.2020 13:41 Відповісти
Лерос повышает ставки. Видимо скоро ему начнут задавать вопросы по поводу расширения его квартирки с 30м2 до 300м2. И начнутся вопли про полит.преследование.
Интересно,этому сопляку о разговорах сам руководитель ми6 докладывает. Или боря джонсон? Ну и писдобол...
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13.10.2020 21:46 Відповісти
Та пофіг хто.Таке говорити без обгрунтувань це і компенсацію моральну можна отримати в лям грн. і кримінальну статтю за наклеп.Лерос цього не боїться.Отже впевнений, що докази є і що його прикриють куратори.
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14.10.2020 14:07 Відповісти
От він отримав попередження..
Але ж душонку гнилу це не змінить. Він же буде шкодити країні всіма засобами.
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13.10.2020 22:36 Відповісти
Он будет цепляться за власть зубами и ногтями до того момента, когда в силу вступит закон о распродаже украинской земли. Скорее всего, в Оманском офшоре для этого открывал счета...
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13.10.2020 22:47 Відповісти
Думаю. скомороху будет сложно отказаться от работы на кремль....У кремлёвской крысы много новичка.и руки длинные....Предатели - они противны всем. и бывшие хозяева избавляются от них легко. без сожаления....
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13.10.2020 22:57 Відповісти
Новичок Плешивому ни к чему- у них такой вагон компромата на Вовку !!! или вы думаете ему просто так давали бабки рубить в касапии? Как-то Навальный ответил Дудю - что его команда понимает ,сколько глаз ждут чтобы заснять его с компроматом ... Железное правило - ни одна девушка - сотрудница, какая-либо не заходит к нему в номер НИКОГДА! А Вовка как наслаждался поездками по просторам Рашистской империи - нам только гадать...
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14.10.2020 11:53 Відповісти
Вы абсолютно правы... Третьесортный шутник на таком крючке у кремлёвской крысы, что папки с компроматом уже складывать некуда....Одна поезда на лыжах в Оман чго стОит....И съёмки "комедий" на денежки ФСБ... Выход один - делать пластическую операцию , менять пол, цвет кожи и выезжать на ПМЖ в Кению....
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14.10.2020 12:12 Відповісти
Ничего зебил делать не будет---будет и дальше тянуть Украину на дно!
Он с первых дней знал кто такой ермак и на кого тот работает--наша разведка сразу же положила ему на стол справку по ермаку со всей раскладкой.
Зегнида УВОЛИЛА этих разведчиков, а не ермака!
ВРАГ НЕ ТОЛЬКО В кремле, ВРАГ И НА БАНКОВОЙ!
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13.10.2020 23:08 Відповісти
Вчера этот факт выдал в интервью Луценко - Вовке была подана бумажка с полными регалиями Ермака с первых дней прихода в ОПУ , на следующий день, выдавший ЗЕ эту доповидь был уволен!
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14.10.2020 12:16 Відповісти
Лерос про зустріч президента України з главою МІ-6: "Зеленський особисто отримав останнє попередження" - Цензор.НЕТ 2849
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13.10.2020 23:09 Відповісти
Хм..А то Зе не знал что Ермак сливает информацию! Англичане думали что вот Зе такой наивный! А он не наивный...он просто русский...
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14.10.2020 01:42 Відповісти
начальник ми-6 леросу лично доложил.
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14.10.2020 04:41 Відповісти
Главное , что мы не увидели Ермака выхваляющего результаты вояжа Зеленского . КАК ВАМ ЭТО? А услышали за три половиной дня до выборов чумную идею Кремля о 5 вопросиках... Даже бибизяна Арахамия отказался такое вытворять...
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14.10.2020 11:24 Відповісти
чумная идея коемля о пяти вопросиках состоит в том, что эти пять вопросиков незаконны.
И незачем Ермаку выхвалять результаты, если и так его все дали визиту положительную оценку, включая британские сми.
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14.10.2020 19:45 Відповісти
Физиопсихотерапия Запада для клоуна за пределами теплой ванны Ермака в Украине :
1. Европа надавала по сраци но не забрала безвиз: холод-тепло-радостная пиарновость от власти нариду - БЕЗВИЗ НЕ ОТОБРАЛИ!!!
2. Горячая расслабуха от кажущегося близким комику по духу взбаламошного Борькис подарками от Англичанки назло Меркель лягушатником.
3. Теплая релаксация после горячей радости после Бориса , шоб не выпал в полный осадок далее , встреча с отростками королевской семьи.
4. И.... па-ба-ба-ба - да! Ледяная прорубь - интервью с Сакуром ,а потом совсем голого мы не увидели в МИ-6 ... Точно не известно раздели его до Сакура или после... Но какая разница! Смех травмированного комика нам все выдал!
5. Дома сразу же подтянул ему все морщинки Дуда , пока он оправлялся от терапии в Европе , пока Ермак его в ванную не усадил ... А ГДЕ ОН, кстати, ЕРМАК?
6. И тут рождается народу просто афигенная картинка , видосик типа со стрептизными интригующими девахами - ручки вот вот снимающие неглиже , и... СТОП! указательный пальчик , интригующе зависший перед улыбающейся рожей ПРоститутки.
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14.10.2020 11:43 Відповісти
Я бы на месте одного человека вместо пяти вопросов задал бы исключительно один: «Что будет с бродячим шапито после того, как оно утратит власть?»
...
Я знаю, что ты меня читаешь.
Вспомни наш разговор между первым и вторым туром.
Тогда я сказал, что когда софиты гаснут и публика перестаёт аплодировать, то она начинает лезть по карманам за гнилыми помидорами и тухлыми яйцами.
Конец дурно пахнущего шоу всегда одинаков.

Borys Filatov https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3402896573125549&id=100002157183088
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14.10.2020 12:13 Відповісти
Да, Боря это авторитет,но только по распилу бюджета.
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14.10.2020 14:10 Відповісти
блин ну веритьт в єто вообще . ему кто блин доложил ? зеленский или елизавета ? - популярность конечно хорошо пан лерос але ума оно вам не добавить тварь продажная
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14.10.2020 12:17 Відповісти
Курехян Георг Багратович едь домой в АрмЯнию, защищай родину!
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14.10.2020 12:35 Відповісти
На перший погляд здається дивним, коли люди масштабу лероса розказують про геополітичні нюанси..але лише на перший..цікаво, де був цей чувачело, коли зливали Дебальцево..?
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14.10.2020 14:01 Відповісти
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