Лерос про зустріч президента України з главою МІ-6: "Зеленський особисто отримав останнє попередження"
Глава британської розвідки МІ-6 Річард Мур попередив Зеленського про те, що Єрмак зливає секретну інформацію росіянам.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав виключений зі СН нардеп Гео Лерос, коментуючи інформацію ЗМІ про зустріч президента України Володимира Зеленського у Великій Британії з главою секретної розвідувальної служби МІ-6 Річардом Муром, передає Цензор.НЕТ.
"Яке позорище!
Глава британської розвідки МІ-6 Річард Мур попередив Зеленського про те, що Єрмак зливає секретну інформацію росіянам.
Для президента України це справжній холодний душ, тому що Єрмак здійснює держзраду узгоджено. Виходить, Зеленський особисто отримав останнє попередження.
Натяк означав, що у нього є останній шанс припинити працювати на РФ.
Теплий прийом з прем'єром Дожонсом і Королівською сім'єю був жестом доброї волі для Зеленського.
Тепер очевидно, що жест був авансом і він був останнім, мовляв, відчуй нашу підтримку, коли ти частина західного світу.
Мені зрозуміло, що Зеленський від недоумкуватості попередження не зрозумів і продовжить працювати в інтересах агресора, тому попереду у Зеленського самотній шлях Лукашенка з усіма наслідками.
Тепер виникає два питання:
1) А нах/я нам усім це потрібно?
2) Тож, коли ми знесемо цих виродків?
Не завадило б Зеленському ці питання додати в його г@вно опитування", - заявив Лерос.
Будь ласка, зачекайте...
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у кого есть такая информация.
или что есть плёнки, что братан ермака торговал госдолжностями? последнее, конечно, никто не будет расследовать - зачем ермаку аутентификация этих плёнок?
У вас на одной чаше весок полное завравшееся брыхло, а на второй - ничем не отлличившийся в прошлом человек, размещающий материалы изобличающего характера
"когда мы снесём этих ублюдков?" ... "Мы" - это кто? Соросята? Нарид? Группа олигархов? Чужими руками хочет решить свою аннигиляцию?
Как же противны эти "противоборствующие" стороны!😤 Страна, экономика в жопе, а они отношения выясняют.
чужие разведки говорят про кротов самому преЗеденту!
Он же не гой.
потому и приняли Зе-недоразумение. А чтобы он не зазнавался - окатили холодным душем в Ми-6. Если предательство не прекратится - пойдут сливы в прессу о том, что было сказано Зеленскому при посещении английской секретной службы.
А там и до личных санкций рукой подать.
гнусавый недомерок -недоумок , что с недоразвитого клоуна можно взять кроме мазка на ковид .я так понимаю, это чмо живет к каком то параллельном мире. пора гнать нах в отставку.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
чтобы он отлетел без вертолёта аж к Януковичу ?
І головне, що все це робиться не шмарклею, а тими, хто стоїть за цією маріонеткою, агентом кремляді дєрмаком, бородатою бабою каломойшею. Не виключаю, що і шмаркля є рашистською консервою і громадянином паРаші, але воно само по собі не могло бы так заливати Україну без шобли інших запроданців та консерв обісРашки.
Интересно,этому сопляку о разговорах сам руководитель ми6 докладывает. Или боря джонсон? Ну и писдобол...
Але ж душонку гнилу це не змінить. Він же буде шкодити країні всіма засобами.
Он с первых дней знал кто такой ермак и на кого тот работает--наша разведка сразу же положила ему на стол справку по ермаку со всей раскладкой.
Зегнида УВОЛИЛА этих разведчиков, а не ермака!
ВРАГ НЕ ТОЛЬКО В кремле, ВРАГ И НА БАНКОВОЙ!
И незачем Ермаку выхвалять результаты, если и так его все дали визиту положительную оценку, включая британские сми.
1. Европа надавала по сраци но не забрала безвиз: холод-тепло-радостная пиарновость от власти нариду - БЕЗВИЗ НЕ ОТОБРАЛИ!!!
2. Горячая расслабуха от кажущегося близким комику по духу взбаламошного Борькис подарками от Англичанки назло Меркель лягушатником.
3. Теплая релаксация после горячей радости после Бориса , шоб не выпал в полный осадок далее , встреча с отростками королевской семьи.
4. И.... па-ба-ба-ба - да! Ледяная прорубь - интервью с Сакуром ,а потом совсем голого мы не увидели в МИ-6 ... Точно не известно раздели его до Сакура или после... Но какая разница! Смех травмированного комика нам все выдал!
5. Дома сразу же подтянул ему все морщинки Дуда , пока он оправлялся от терапии в Европе , пока Ермак его в ванную не усадил ... А ГДЕ ОН, кстати, ЕРМАК?
6. И тут рождается народу просто афигенная картинка , видосик типа со стрептизными интригующими девахами - ручки вот вот снимающие неглиже , и... СТОП! указательный пальчик , интригующе зависший перед улыбающейся рожей ПРоститутки.
...
Я знаю, что ты меня читаешь.
Вспомни наш разговор между первым и вторым туром.
Тогда я сказал, что когда софиты гаснут и публика перестаёт аплодировать, то она начинает лезть по карманам за гнилыми помидорами и тухлыми яйцами.
Конец дурно пахнущего шоу всегда одинаков.
Borys Filatov https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3402896573125549&id=100002157183088