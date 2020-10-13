У Львівській області на COVID-19 хворіють 269 педпрацівників та 100 школярів, - ОДА

У Львівській області 269 вчителів і працівників шкіл інфіковані COVID-19. Також хворіють на коронавірус 100 школярів.

Про це повідомила під час брифінгу провідна спеціалістка відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Львівської ОДА Леся Боса, передає Цензор.НЕТ.

"269 вчителів і співробітників шкіл хворі на коронавірус, а також 100 учнів", - сказала Боса.

За її словами, дев'ять закладів середньої освіти із 1187, що перебувають у підпорядкуванні департаменту освіти ОДА, проводять навчання дистанційно: 5 із них у Сокальському районі, 2 - в Пустомитівському і по одному в Мостиському та Кам'янка-Бузькому районах.

Також 183 класи перебувають на самоізоляції.

За словами директора департаменту охорони здоров'я Ореста Чемериса, щодня в лікарні області надходять понад 120 пацієнтів з пневмоніями в стані середньої тяжкості та у важкому стані.

"Тенденції негативні і тривожні - у нас щодня понад 130 осіб госпіталізують з пневмоніями у важкому стані і в стані середньої важкості", - сказав він.

За його словами, лікарні, які проводять лікування хворих на коронавірус, заповнені на 53%.

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