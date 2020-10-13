Україна і Польща підпишуть документ про співпрацю між портами Одеси та Гданська, - Зеленський

Україна і Польща підпишуть угоду про співпрацю між морськими портами польського Гданська та Одеси.

Про це повідомив Зеленський, виступаючи 13 жовтня на українсько-польському економічному форумі в Одесі, передає Цензор.НЕТ.

Президент закликав Польщу до реалізації якомога більшої кількості спільних інфраструктурних проєктів.

"Радий, що сьогодні тут буде підписаний важливий документ про співпрацю між портами Гданська і Одеси", - сказав Зеленський.

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