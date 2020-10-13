Україна і Польща підпишуть документ про співпрацю між портами Одеси та Гданська, - Зеленський
Україна і Польща підпишуть угоду про співпрацю між морськими портами польського Гданська та Одеси.
Про це повідомив Зеленський, виступаючи 13 жовтня на українсько-польському економічному форумі в Одесі, передає Цензор.НЕТ.
Президент закликав Польщу до реалізації якомога більшої кількості спільних інфраструктурних проєктів.
"Радий, що сьогодні тут буде підписаний важливий документ про співпрацю між портами Гданська і Одеси", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+1 Сергей Васильев #322886
показати весь коментар13.10.2020 14:06
+1 Евгений Новиков #476273
показати весь коментар13.10.2020 14:45
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Почему проекты не развивать украинцами и не дать им заработать, а полякам ?
- Сколько же нужно денег на... это... телеграммы?
- Смешная цифра, - сказал Остап, - сто рублей.