УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11164 відвідувача онлайн
Новини
836 13

Україна і Польща підпишуть документ про співпрацю між портами Одеси та Гданська, - Зеленський

Україна і Польща підпишуть документ про співпрацю між портами Одеси та Гданська, - Зеленський

Україна і Польща підпишуть угоду про співпрацю між морськими портами польського Гданська та Одеси.

Про це повідомив Зеленський, виступаючи 13 жовтня на українсько-польському економічному форумі в Одесі, передає Цензор.НЕТ.

Президент закликав Польщу до реалізації якомога більшої кількості спільних інфраструктурних проєктів.

"Радий, що сьогодні тут буде підписаний важливий документ про співпрацю між портами Гданська і Одеси", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Залізничне сполучення має з'єднувати більше українських і польських міст, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський (23642) Одеса (5428) Польща (8468) порт (2037)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+1
- Повторяю, что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы.
- Сколько же нужно денег на... это... телеграммы?

- Смешная цифра, - сказал Остап, - сто рублей.
показати весь коментар
13.10.2020 14:06
+1
Эти порты конкуренты в некотором роде, какое сотрудничество.
показати весь коментар
13.10.2020 14:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А канал слабо вырыть Одесса - Гданьск?
показати весь коментар
13.10.2020 13:59 Відповісти
то у вас мастера беломорканалы рыть...
показати весь коментар
13.10.2020 14:03 Відповісти
А моря кто?
показати весь коментар
13.10.2020 14:39 Відповісти
бульбофюрер будет снова не доволен. докеры и рыбообработчики портов минска, гродно и лиды останутся без работы ((.
показати весь коментар
13.10.2020 14:02 Відповісти
Дай еврей полякам заработать в Украине, а украинцы пускай едут в Польшу батрачить .

Почему проекты не развивать украинцами и не дать им заработать, а полякам ?
показати весь коментар
13.10.2020 14:03 Відповісти
- Повторяю, что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы.
- Сколько же нужно денег на... это... телеграммы?

- Смешная цифра, - сказал Остап, - сто рублей.
показати весь коментар
13.10.2020 14:06 Відповісти
Ни дать. ни взять - вылитый Голохвостый.
показати весь коментар
13.10.2020 14:08 Відповісти
Ко второму сроку он вырастет.
показати весь коментар
13.10.2020 14:41 Відповісти
Из Одессы в Гданськ морем около 10 000 км...
показати весь коментар
13.10.2020 14:15 Відповісти
Эти порты конкуренты в некотором роде, какое сотрудничество.
показати весь коментар
13.10.2020 14:45 Відповісти
будуть футбольні команди приїзджати одна до одної
показати весь коментар
13.10.2020 15:55 Відповісти
А преЗедент тут причём?
показати весь коментар
18.10.2020 20:44 Відповісти
 
 