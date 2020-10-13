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Новини Коронавірус і карантин
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Країни ЄС продовжують посилювати карантин через коронавірус: закриваються школи і ресторани

Країни ЄС продовжують посилювати карантин через коронавірус: закриваються школи і ресторани

У низці країн Європи продовжують повертати обмежувальні заходи, зняті після першої хвилі коронавірусу COVID-19, повідомляють європейські ЗМІ.

У Чехії із середи переводять школярів на дистанційне навчання. Закривають бари і ресторани, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте, як очікується, оголосить пізніше у вівторок про повне закриття всіх ресторанів, кафе і готелів у країні щонайменше на два тижні.

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В Італії, між тим, почала діяти заборона на шкільні поїздки і заняття контактними видами спорту на любительському рівні, навіть на відкритому повітрі.

У Франції у вівторок відбувається засідання кабінету міністрів, на якому обговорюються подальші можливі обмежувальні заходи для контролю ситуації з поширенням коронавірусу. Перед початком цієї зустрічі міністр-делегат у справах громадянства Марлен Шьяппа, відповідаючи на питання про можливий повторний "локдаун", сказала: "Нічого не можна відкидати".

Напередодні прем'єр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про створення в Англії трирівневої системи обмежень через коронавірус. Перший етап передбачає основні заходи, в тому числі запровадження комендантської години із 22:00 і заборону на зібрання більш як шести осіб. Другий етап - високий рівень готовності - буде охоплювати ті території, де вже введені певні заходи. При цьому заборона на зібрання понад шість осіб діє в цьому випадку як у приміщеннях, так і на вулиці. Третій етап, за словами Джонсона, - дуже високий рівень готовності. Відповідно до цього етапу, в регіонах закривають паби, бари, а також запроваджується заборона на будь-які зібрання в приміщеннях.

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З вівторка пасажири громадського транспорту в столиці Латвії, які не користуються захисними масками, мають враховувати, що їх можуть висадити з транспорту. Про це оголосив мер Риги Мартіньш Стакіс, пише "Європейська правда".

Стакіс наголосив, що ці люди не мають піддавати ризику інших жителів, які використовують маски. Тому з вівторка слід мати на увазі, що у разі відмові надіти маску людину можуть висадити з громадського транспорту.

"Час, коли тільки оголошувалося попередження, минув", - наголосив Стакіс.

Автор: 

Велика Британія (5534) Італія (1562) карантин (18172) Латвія (1341) Нідерланди (1552) Франція (3033) Чехія (1602) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
Называется: подготовка к "great reset", т.е. к введению всемирного коммунизма с отменой налички, "вакцинациями" и проч.
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13.10.2020 14:21
+2
"Премьер Нидерландов Марк Рютте, как ожидается, объявит позже во вторник о полном закрытии всех ресторанов"
--
Ааа!! Держите меня семеро! Нашли кого в пример ставить - гондураса Рютте. В НЛ открыты школы, кабаки, футболы со зрителями, маски не надо, можно гулянки до 50 человек. Недавно полицаи разогнали мароканцев, у которых 200 рыл на одном бухиче тусило и даже не оштрафовали их. И сейчас они раздумывают не прикрыть ли кабаки.
Как результат - за последнюю неделю начали с 5000 продолжили 7 тысячами заболевших в день (в стране 17 или 18 лимонов жителей вообще), каждый день рост количества заболевших за день по 300-400 человек, забитые реанимации(просят помощи у Германии), нехватка медперсонала (просят участия волонтёров, кого угодно даже без мед образования) и нехватка даже элементарных средств защиты и медикаментов. Соседи отгородились как от чумных.
При всём при этом минимальная ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ страховка - почти 100 евро в месяц с носа.
Давайте, украинцы, не носите маски. Будете в такой же жопе очень скоро. Тут чуда или коллективного иммунитета не случилось.
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13.10.2020 14:37
+1
Ага, и избирательные участки, прям все-все закрывают.
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13.10.2020 13:56
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В Україні сьогодні на Олімпійському футбол. Людей буде небагато. Десь 20 тис. І всі поголовноно в масках. Ага.
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13.10.2020 13:53 Відповісти
Поговаривают, без лыж пускать не будут.
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13.10.2020 13:58 Відповісти
В ЄС нема Велюрів.
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13.10.2020 13:54 Відповісти
Ага, и избирательные участки, прям все-все закрывают.
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13.10.2020 13:56 Відповісти
А наши бараны утверждают что никакого ковида нет.
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13.10.2020 14:03 Відповісти
Нет, конечно. Это просто предпоследняя стадия коммунистического переворота.
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13.10.2020 14:22 Відповісти
Какая тогда последняя стадия? Всеобщее равенство?
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13.10.2020 14:40 Відповісти
Це тільки вб'є економіки.А тоді цим країнам потрібно брати позики в МВФ,вже беруть.
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13.10.2020 14:04 Відповісти
Чого це раптом? Таке враження що світова економіка стоїть на ресторанах та концертних залах.
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13.10.2020 14:29 Відповісти
https://censor.net/ru/user/230342 Це значна частка бізнесу в кожній країні ЄС.Окремі світові багатії значно збагатилися,на цій епідемії.Є ж дані скільки вже країни втратили і ще втратять.
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13.10.2020 14:38 Відповісти
междупрочим, если назвать ресторан "велюр", а гешефт "эпицентр", то их не закроют при любой степении красности пандемии! законы мерфи. )
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13.10.2020 14:05 Відповісти
Называется: подготовка к "great reset", т.е. к введению всемирного коммунизма с отменой налички, "вакцинациями" и проч.
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13.10.2020 14:21 Відповісти
"Премьер Нидерландов Марк Рютте, как ожидается, объявит позже во вторник о полном закрытии всех ресторанов"
--
Ааа!! Держите меня семеро! Нашли кого в пример ставить - гондураса Рютте. В НЛ открыты школы, кабаки, футболы со зрителями, маски не надо, можно гулянки до 50 человек. Недавно полицаи разогнали мароканцев, у которых 200 рыл на одном бухиче тусило и даже не оштрафовали их. И сейчас они раздумывают не прикрыть ли кабаки.
Как результат - за последнюю неделю начали с 5000 продолжили 7 тысячами заболевших в день (в стране 17 или 18 лимонов жителей вообще), каждый день рост количества заболевших за день по 300-400 человек, забитые реанимации(просят помощи у Германии), нехватка медперсонала (просят участия волонтёров, кого угодно даже без мед образования) и нехватка даже элементарных средств защиты и медикаментов. Соседи отгородились как от чумных.
При всём при этом минимальная ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ страховка - почти 100 евро в месяц с носа.
Давайте, украинцы, не носите маски. Будете в такой же жопе очень скоро. Тут чуда или коллективного иммунитета не случилось.
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13.10.2020 14:37 Відповісти
 
 