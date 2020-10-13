Країни ЄС продовжують посилювати карантин через коронавірус: закриваються школи і ресторани

У низці країн Європи продовжують повертати обмежувальні заходи, зняті після першої хвилі коронавірусу COVID-19, повідомляють європейські ЗМІ.

У Чехії із середи переводять школярів на дистанційне навчання. Закривають бари і ресторани, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте, як очікується, оголосить пізніше у вівторок про повне закриття всіх ресторанів, кафе і готелів у країні щонайменше на два тижні.

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В Італії, між тим, почала діяти заборона на шкільні поїздки і заняття контактними видами спорту на любительському рівні, навіть на відкритому повітрі.

У Франції у вівторок відбувається засідання кабінету міністрів, на якому обговорюються подальші можливі обмежувальні заходи для контролю ситуації з поширенням коронавірусу. Перед початком цієї зустрічі міністр-делегат у справах громадянства Марлен Шьяппа, відповідаючи на питання про можливий повторний "локдаун", сказала: "Нічого не можна відкидати".

Напередодні прем'єр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про створення в Англії трирівневої системи обмежень через коронавірус. Перший етап передбачає основні заходи, в тому числі запровадження комендантської години із 22:00 і заборону на зібрання більш як шести осіб. Другий етап - високий рівень готовності - буде охоплювати ті території, де вже введені певні заходи. При цьому заборона на зібрання понад шість осіб діє в цьому випадку як у приміщеннях, так і на вулиці. Третій етап, за словами Джонсона, - дуже високий рівень готовності. Відповідно до цього етапу, в регіонах закривають паби, бари, а також запроваджується заборона на будь-які зібрання в приміщеннях.

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З вівторка пасажири громадського транспорту в столиці Латвії, які не користуються захисними масками, мають враховувати, що їх можуть висадити з транспорту. Про це оголосив мер Риги Мартіньш Стакіс, пише "Європейська правда".

Стакіс наголосив, що ці люди не мають піддавати ризику інших жителів, які використовують маски. Тому з вівторка слід мати на увазі, що у разі відмові надіти маску людину можуть висадити з громадського транспорту.

"Час, коли тільки оголошувалося попередження, минув", - наголосив Стакіс.