Підготовка до місцевих виборів-2020: у системі МВС стартують командно-штабні навчання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У зв'язку з місцевими виборами МВС почало командно-штабні навчання. Основна мета навчань - організація ухвалення рішень щодо залучення сил і засобів, організація невідкладного реагування на правопорушення, їхнє документування та надання правової кваліфікації, управління, взаємодія між підрозділами ЦОВВ під час виконання завдань за зміни обстановки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

"У період з 13 по 16 жовтня на базі ситуаційних центрів Нацполіції, пунктів управління Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС буде проведено командно штабне навчання з організації взаємодії щодо координації дій органів системи МВС під час спільного виконання завдань. Створені міжрегіональні навчальні групи: Захід, Схід, Південь, Північ", - сказав Яровий.

За його словами, навчання проводиться в чотири етапи: продовження виявлення правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом; дії під час завезення виборчої документації до ТВК, ДВК, взяття їх під охорону, а також дії в день "тиші"; дії в день голосування та підрахунок результатів волевиявлення, переміщення документації з ДВК до ТВК і її здача відповідним комісіям.

"Під час навчань буде відпрацьована практична складова із залученням авіації, вибухотехніків, слідчо-оперативних груп, пожежних та рятувальних розрахунків", - додав Яровий.

Він окремо наголосив на необхідності суворого дотримання санітарно-гігієнічних та протиепідеміологічних норм: "Проведення навчань в умовах пандемії ставить перед нами нові задачі та виклики, адже ми маємо зробити все для збереження здоров’я особового складу. Необхідно вжити вичерпних заходів щодо дотримання карантинних обмежень".

Голова Нацполіції Ігор Клименко підкреслив, що поліцейські мають великий досвід організації правопорядку та реагування на протиправні дії під час виборчого процесу.

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"Наші працівники знають ті алгоритми, які ми маємо відпрацювати. Тож вони мають вдосконалити свої вміння та навички і максимально почерпнути з цих навчань", - сказав Клименко.

Він ще раз наголосив на необхідності приділяти особливу увагу засобам індивідуального захисту особового складу, лише за добу на COVID-19 захворів 281 правоохоронець МВС.

Перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький зазначив, що після проведення цих навчань, у співробітників ДСНС немає залишитися питань щодо алгоритмів дій під час виборчого процесу.



Фото: сайт МВС

"В цих навчаннях братимуть участь ті люди, які в день голосування будуть безпосередньо нести службу і чергування в ситуаційних центрах. Вони набудуть практичного досвіду та зможуть швидко реагувати на зміну обстановки", - сказав Мельчуцький.

Заступник голови Держприкордонслужби Сергій Сердюк сказав, що військовослужбовці ДПСУ вперше беруть участь в таких навчаннях:

"Ми вперше беремо участь в таких навчання МВС. Проте військовослужбовці ДПСУ готові до проведення командно штабних навчань. Нами буде відпрацьовано перевірка реальності планів реагування, вдосконалення системи управління та системи реагування на зміни обстановки, налагодження системи взаємодії між територіальними органами МВС", - зазначив Сергій Сердюк. В командно штабних навчаннях також візьмуть участь військовослужбовці НГУ.

"Оперативний штаб Нацгвардії розгорнутий, розрахунки сил та засобів по кожній області уточнені. До проведення навчань особовий склад готовий", - сказав заступник командувача НГУ Микола Миколенко.

Наступним етапом стане проведення таких навчань в регіонах.

Нагадаємо, МВС забезпечило публічний порядок та безпеку під час проведення виборчої кампанії та двох турів виборів Президента України в 2019 році. Вибори минули без серйозних правопорушень.