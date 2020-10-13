До проєкту Держбюджету-2021 внесли поправок більш ніж на 1 трлн грн, - "слуга народу" Кравчук

До проєкту державного бюджету на 2021 внесені кілька тисяч поправок, на виконання яких потрібні 1,15 трильйона гривень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За словами нардепки, загалом до проєкту держбюджету-2021 депутати подали кілька тисяч поправок і пропозицій, які "згуртували в таблицю – і тепер це 2,5 тисячі правок". Напередодні їх почав розглядати Комітет ВР з питань бюджету.

"Цікавий факт: узагалі, якщо всі ці поправки порахувати в грошах, тобто видатки, то це на 1 трильйон 150 мільярдів гривень. Тому зрозуміло, що це свято популізму, і не можна буде всі ці правки прийняти в Бюджетному комітеті", – зазначила Кравчук.

Водночас вона висловила сподівання, що в держбюджеті-2021 збільшаться видатки на галузь охорони здоров'я.

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Окрім того, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, заступницею голови якого є Кравчук, планує захищати свої поправки щодо фінансування проєкту "Велика реставрація" та спрямування коштів на створення Центрів надання культурних послуг у сільській місцевості.

Кравчук також висловила сподівання, що захворювання ряду народних депутатів на коронавірусу хворобу не завадить проведенню 20 жовтня засідання Верховної Ради, на якому розглядатиметься законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік.

"Це не позачергове засідання – це чергове засідання, воно в календарному плані Верховної Ради на вівторок. Тому, дійсно, це засідання буде, і додаткових кроків для того, щоб його скликати, не потрібно, і депутати, звісно зберуться 20-го числа. Звичайно, хтось буде на самоізоляції, хтось – навіть у лікарні, хтось хворіє, але, думаю, нам вистачить голосів, щоб проголосувати бюджет", – сказала депутатка.

Раніше повідомлялося, що до законопроєкту про Державний бюджет на 2021-й рік надійшла 2451 правка від народних депутатів.