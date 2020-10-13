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Новини Бюджет-2021
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До проєкту Держбюджету-2021 внесли поправок більш ніж на 1 трлн грн, - "слуга народу" Кравчук

До проєкту Держбюджету-2021 внесли поправок більш ніж на 1 трлн грн, -

До проєкту державного бюджету на 2021 внесені кілька тисяч поправок, на виконання яких потрібні 1,15 трильйона гривень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За словами нардепки, загалом до проєкту держбюджету-2021 депутати подали кілька тисяч поправок і пропозицій, які "згуртували в таблицю – і тепер це 2,5 тисячі правок". Напередодні їх почав розглядати Комітет ВР з питань бюджету.

"Цікавий факт: узагалі, якщо всі ці поправки порахувати в грошах, тобто видатки, то це на 1 трильйон 150 мільярдів гривень. Тому зрозуміло, що це свято популізму, і не можна буде всі ці правки прийняти в Бюджетному комітеті", – зазначила Кравчук.

Водночас вона висловила сподівання, що в держбюджеті-2021 збільшаться видатки на галузь охорони здоров'я.

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Окрім того, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, заступницею голови якого є Кравчук, планує захищати свої поправки щодо фінансування проєкту "Велика реставрація" та спрямування коштів на створення Центрів надання культурних послуг у сільській місцевості.

Кравчук також висловила сподівання, що захворювання ряду народних депутатів на коронавірусу хворобу не завадить проведенню 20 жовтня засідання Верховної Ради, на якому розглядатиметься законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік.

"Це не позачергове засідання – це чергове засідання, воно в календарному плані Верховної Ради на вівторок. Тому, дійсно, це засідання буде, і додаткових кроків для того, щоб його скликати, не потрібно, і депутати, звісно зберуться 20-го числа. Звичайно, хтось буде на самоізоляції, хтось – навіть у лікарні, хтось хворіє, але, думаю, нам вистачить голосів, щоб проголосувати бюджет", – сказала депутатка.

Раніше повідомлялося, що до законопроєкту про Державний бюджет на 2021-й рік надійшла 2451 правка від народних депутатів.

Автор: 

держбюджет (2387) поправки (82) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+3
Если бы они нашли чем тот бюджет наполнить, поправки жрать будете?
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13.10.2020 14:13
+2
Зеля не виноват,это все Коломойский
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13.10.2020 14:19
+1
Це одне з анансованих Зепитань?
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13.10.2020 14:17
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Вернуть взад Степанова на монетный двор, он напечатает...
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13.10.2020 14:09 Відповісти
Тобто 20 числа депутани розберуться з усіма правками і проголосують бюджет
Фантастика?
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13.10.2020 14:12 Відповісти
Если бы они нашли чем тот бюджет наполнить, поправки жрать будете?
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13.10.2020 14:13 Відповісти
Це одне з анансованих Зепитань?
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13.10.2020 14:17 Відповісти
Содержание и кортеж Зели увеличили до 100 автобрычек,а начинал с вилипеда за 5 штук гривен. Общие расходы на контору Зели превысят миллиард гришелей....,а с учетом инфляции польтора
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13.10.2020 14:16 Відповісти
Зеля не виноват,это все Коломойский
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13.10.2020 14:19 Відповісти
Самокат Гончарука подарим Зеленскому бензина не надо и экологический чистый транспорт....
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13.10.2020 14:22 Відповісти
А скільки поправок внесено на наповнення бюджету, окрім друкування грошей, звичайно?
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13.10.2020 14:26 Відповісти
як "тришкин кафтан" з басні..
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13.10.2020 14:33 Відповісти
тока грошей в нем от того багаче не станет, а остальные вже заранее понадкушены
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13.10.2020 14:44 Відповісти
Откуда брать собрались?!
Не иначе как печатать будут?!
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13.10.2020 15:15 Відповісти
во мрази добрались до корыта и не подавятся. хотелки свои застолбить надо пока при власти .
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13.10.2020 16:49 Відповісти
 
 