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Ключове питання, яке зараз порушує МВФ, стосується роботи антикорупційних органів, - глава Мінфіну Марченко

Ключове питання, яке зараз порушує МВФ, стосується роботи антикорупційних органів, - глава Мінфіну Марченко

Влада виконує завдання Міжнародного валютного фонду, який має певні питання щодо роботи антикорупційних органів і зарплат членів наглядових рад.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю виданню The Page, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства.

Він запевнив, що влада України виконала завдання зі створення єдиних юридичних осіб, щодо роботи з кредитами, які не працюють, щодо ринку газу, а найближчим часом - за статутом НАК. Але, за словами міністра, у МВФ є питання щодо роботи антикорупційних органів, про обмеження заробітних плат наглядових рад. При цьому, Марченко повідомив, що зараз ведуться переговори з МВФ, і деякі питання вирішуються.

"У нас на цьому етапі відбувається комунікація, є певні запитання, які ми зараз розв'язуємо. І на цьому етапі я не бачу жодних проблем, щоби казати категорично, що ми не в програмі. Якщо б ми сказали це, коли отримали програму (ми її отримали в травні, а в червні вона була запущена), я б сказав, що у нас все чудовоо. Зараз у нас процес перемовин. І сказати, що там у нас усе зовсім ідеально, я не можу. Але це не означає, що у нас відсутні комунікації і ми не рухаємося в напрямку розв'язання тих питань, які перед нами ставлять. Маяки ми виконуємо. Ми виконали завдання щодо створення єдиних юридичних осіб, щодо роботи з кредитами, які не працюють, щодо ринку газу, а найближчим часом – за статутом НАК. Але річ не тільки в маяках. Є питання щодо роботи антикорупційних органів, щодо обмеження заробітних плат наглядових рад. Це ті ключові питання, які зараз ставить МВФ", - розповів глава Мінфіну.

Також читайте: Не варто спекулювати на темі макрофінансової допомоги ЄС: ми можемо точно говорити про перший транш у жовтні, - заступник голови ОП Жовква

Автор: 

МВФ (3067) Мінфін (3626) Марченко Сергій (574)


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Топ коментарі
+3
Ви що , Сірожі Лещенку зібрались його жалюгідну зряплату урізати ???)))
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13.10.2020 14:21
+1
Да всё просто, ребята.
МВФ требует передать Украину под внешнее (т.е. его) управление. Иначе денег не будет, а будет дефолт, и голодное население развесит зелёных вдоль Хрещатика.
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13.10.2020 14:18
+1
У України два , кординально протилежних , шляхи розвитку,або єврошлях, або повернення в московське ярмо !!))
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13.10.2020 14:24
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Да всё просто, ребята.
МВФ требует передать Украину под внешнее (т.е. его) управление. Иначе денег не будет, а будет дефолт, и голодное население развесит зелёных вдоль Хрещатика.
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13.10.2020 14:18 Відповісти
У України два , кординально протилежних , шляхи розвитку,або єврошлях, або повернення в московське ярмо !!))
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13.10.2020 14:24 Відповісти
А просто сами за себя побороться не хотите ?
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13.10.2020 14:24 Відповісти
А хто проти ?? Розбудова сувереної ,потужної держави європейського типу !! Європейського, а не ординського !!))))))
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13.10.2020 14:27 Відповісти
То що брати за приклад ,досвід параноїдальних шизофреників "Русского мира" ??))))
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13.10.2020 14:40 Відповісти
а еще просит провести проверку(международную) фонда борьбы с вирусом. И узнать, в какую яму была закопаны денежка. Чтобы откопать и забрать себе.
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13.10.2020 14:20 Відповісти
Ви що , Сірожі Лещенку зібрались його жалюгідну зряплату урізати ???)))
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13.10.2020 14:21 Відповісти
чем больше органов-тем больше вопросов , тут надобен главный орган, активно кладущий на все остальные, и тока после его создания над украиной прольется манна небесная
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13.10.2020 14:30 Відповісти
после того,как в МВФ узнали о зарплатах в наблюдательных советах в Украине многие сотрудники МВФ подумали о возможном переходе на работу в наб,советы Украины???
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13.10.2020 14:55 Відповісти
Смотря какая планируется карьерная лестница. Для многих работодателей работа в украинских структурах будет восприниматься как коррупционный зашквар от которого не отмоешься.
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13.10.2020 16:13 Відповісти
 
 