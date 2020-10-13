Ключове питання, яке зараз порушує МВФ, стосується роботи антикорупційних органів, - глава Мінфіну Марченко

Влада виконує завдання Міжнародного валютного фонду, який має певні питання щодо роботи антикорупційних органів і зарплат членів наглядових рад.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю виданню The Page, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства.

Він запевнив, що влада України виконала завдання зі створення єдиних юридичних осіб, щодо роботи з кредитами, які не працюють, щодо ринку газу, а найближчим часом - за статутом НАК. Але, за словами міністра, у МВФ є питання щодо роботи антикорупційних органів, про обмеження заробітних плат наглядових рад. При цьому, Марченко повідомив, що зараз ведуться переговори з МВФ, і деякі питання вирішуються.

"У нас на цьому етапі відбувається комунікація, є певні запитання, які ми зараз розв'язуємо. І на цьому етапі я не бачу жодних проблем, щоби казати категорично, що ми не в програмі. Якщо б ми сказали це, коли отримали програму (ми її отримали в травні, а в червні вона була запущена), я б сказав, що у нас все чудовоо. Зараз у нас процес перемовин. І сказати, що там у нас усе зовсім ідеально, я не можу. Але це не означає, що у нас відсутні комунікації і ми не рухаємося в напрямку розв'язання тих питань, які перед нами ставлять. Маяки ми виконуємо. Ми виконали завдання щодо створення єдиних юридичних осіб, щодо роботи з кредитами, які не працюють, щодо ринку газу, а найближчим часом – за статутом НАК. Але річ не тільки в маяках. Є питання щодо роботи антикорупційних органів, щодо обмеження заробітних плат наглядових рад. Це ті ключові питання, які зараз ставить МВФ", - розповів глава Мінфіну.

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