Тіхановська оголосила "Народний Ультиматум" Лукашенку: Він має заявити про відхід, припинити насильство і звільнити політв'язнів

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила термін Народного Ультиматуму "президенту" Олександру Лукашенку, який захопив владу в Білорусі.

Про це Тіхановська повідомила в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"У режиму є 13 днів, щоб виконати три обов'язкові вимоги:

Лукашенко повинен оголосити про відхід. Насильство на вулицях має зупинитися повністю. Всі політв'язні повинні бути звільнені.

Якщо до 25 жовтня наші вимоги не будуть виконані, вся країна мирно вийде на вулиці з Народним Ультиматумом. І 26 жовтня почнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів в державних магазинах. У вас є 13 днів, щоб виконати три умови. У нас є 13 днів, щоб підготуватися, і весь цей час білоруси будуть продовжувати свій мирний і наполегливий протест", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Це акт насильства проти того, кого вважали лояльним електоратом, - Тіхановська про застосування проти пенсіонерів спецзасобів білоруською міліцією

"Білорусь - це більше, ніж режим. Білорусь - це сильніше, ніж режим. Раз ви чекали наказу - то ось наказ. І термін його виконання - до 25 жовтня", - підсумувала лідерка опозиції.