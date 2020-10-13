Тіхановська оголосила "Народний Ультиматум" Лукашенку: Він має заявити про відхід, припинити насильство і звільнити політв'язнів
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила термін Народного Ультиматуму "президенту" Олександру Лукашенку, який захопив владу в Білорусі.
Про це Тіхановська повідомила в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"У режиму є 13 днів, щоб виконати три обов'язкові вимоги:
- Лукашенко повинен оголосити про відхід.
- Насильство на вулицях має зупинитися повністю.
- Всі політв'язні повинні бути звільнені.
Якщо до 25 жовтня наші вимоги не будуть виконані, вся країна мирно вийде на вулиці з Народним Ультиматумом. І 26 жовтня почнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів в державних магазинах. У вас є 13 днів, щоб виконати три умови. У нас є 13 днів, щоб підготуватися, і весь цей час білоруси будуть продовжувати свій мирний і наполегливий протест", - йдеться в повідомленні.
"Білорусь - це більше, ніж режим. Білорусь - це сильніше, ніж режим. Раз ви чекали наказу - то ось наказ. І термін його виконання - до 25 жовтня", - підсумувала лідерка опозиції.
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а то что?
2. Именно "мирность" и дала огромные симпатии в Европе протестующим.
Или вы рветесь в "союзное" государство?
В Армении в результате подобной заварушки сменили шило на мыло. А воз и ныне там.
Пока не смените мышление, не поймете, что маскали - враги свободы и демократии, воз там и останется.
А правда в том, что чем дольше беларусы тянут, тем больше крови потом прольется.
И не бойтесь!!! Лукашенко - вор и не более , как и путин!!! Просто ворье!!!
Обратно на кухню деруны жарить? Если вещает с телевизера, значит есть за что кушать. А киздеть - не мешки ворочать.
Встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы! И ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят!» - Салтыков-Щедрин
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15 участках на выбор случайный
вместе ЕС и с есть предмет для разговора
а так проголосовали кушайте что выбрали
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